北京人頭蓋骨在臺灣？這天上掉下來的怪誕新聞真夠折騰人的！

文：呂一銘

北京人頭蓋骨在臺灣？

一次奇特的採訪經驗

當記者有時真像唱京劇，還得「文武昆亂不擋」，什麼都得演，什麼疑難雜症，都得想辦法解決。同時，最怕遇到無厘頭、又突發的「專業性」、「即時」大新聞！而採訪對象又是素昧平生的「老外」，要能「即時」溝通專訪，更是大問題。

更離奇的是，在當年竟有一位希臘裔美國富商，居然千里迢迢跑到臺灣找北京人頭蓋骨！這是屬於連《紐約時報》都大幅報導的「國際級」大新聞，真不知要如何採訪起？

還好當時臺北只有松山國際機場，大飯店也只有少數的圓山、統一、國賓等。尚可設法追查行蹤，但接下來最困難的是，得馬上找到最難採訪、亦是人類學權威學者、中研院院士李濟，能否如願獲得他的解說，根本是未知數！

記得當時，我真是呼天不應，叫地不靈！況且那時我出道沒幾年，就遇上這麼一個天上掉下來的怪誕新聞——「北京人頭蓋骨在臺灣」，還真是夠折騰人的！

對於「北京人」只有在學生時代聽聞而已，其來龍去脈並不清楚，而當時的外電是引用國際知名的《紐約時報》報導，並扯到頭蓋骨可能搬運到臺灣。不論事實真相如何，自然就成了本地的重要新聞！

我採訪此事的過程，堪稱「曲折離奇」，最後雖不辱使命，但也嚇出一身冷汗。得到的教訓，則是《孫子兵法》所說：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」直至今天，讓我念念不忘。

當時採訪新聞的交通工具正由腳踏車轉型為機車，自用汽車尚不普及（報社能有一、兩部採訪車，就很拉風了）；市區和郊區交通不方便，電信除了電話、電報，傳真機尚在起步，記者在外採訪，每天中午或下午三、四點得打電話連絡，預報新聞一次或多次（並接受臨時突發的工作指派），也沒有BB CALL（呼叫器）、「大哥大」，或今天的智慧手機或網路，可隨時隨地連絡。但說來有趣，我從事新聞工作以來，和資料室或圖書館主任（農復會馬景賢、《新生報》張邦良等）特別有緣，他們沉浸於新、舊知識，日積月累，自己亦成了「知識庫」，觸類旁通，等於一部活的「新聞辭源」，勤「查」必有所獲。何況科技領域浩瀚，國際剪報資料大大多於本土。《聯合報》梁雪郎還特別將我見報的稿子剪輯，替我做了「呂一銘專卷」以利查閱，衷心銘感。如今，資訊科技發達，上網查資料已是家常便飯，其間相差之大，誠無法以道里計。

話說1973年10月3日下午，我因採訪一則新聞，需要回報社查資料，和資料室主任梁雪郎聊天討教，在那時幾乎是工作常態。正巧編輯部空蕩蕩的，總編輯馬克任忽然看到我很高興，手上還拿著一則外電，喜孜孜地說：「你不是跑中研院嗎？趕快找李濟，他是「北京人」專家，今晚發三版當頭題！」我頓時傻了眼，因為跑科技，報社才把原屬「文教」路線的中研院，改由我接（包括國科會、原能會，另原屬經濟路線的農復會，工業技術研究院等亦包括）；而中研院涵蓋所有學術領域，人文、社會、經濟、歐美政治外交等等均在內。光是跑科技的分門別類，就已心餘力絀，遑言人文了。而「北京人」更是「古早久遠」的故事，毫無印象。幸有梁兄哥惡補，並給了少許有限的資料，我立即與攝影記者龍啟文先趕往機場打聽Christopher G. Janus先生（我將他譯為克利斯多夫・詹納斯）行蹤。路上邊看外電及資料，先囫圇吞棗打底，並探聽他究竟是「何方神聖」？下榻何處？結果通通一問三不知。

時間已近傍晚，我們心急如焚。忽然靈機一動，先趕往當時國外旅客常住的圓山飯店再說，因為還要找中研院院士李濟大師，那才是更棘手的事[1]！況且之前與他根本不認識。我只有拿著中研院通訊錄，拼命找關係，總算找到中研院總幹事高化臣，他向來對我鼓勵和信任有加；院長錢思亮的機要祕書那廉君也同意協助，此是後話。簡言之，李濟是看「錢、高」兩人面子，才勉強接受我的專訪，並做了簡要解說。真是老天幫忙！克利斯多夫・詹納斯夫婦當時正在圓山大廳和櫃檯處理一些事情，我立即表明來意，他就興致勃勃講了一段苦尋「北京人」的經過故事，他的動機很簡單，乃源自他的叔父常和他談些人生方面的問題，而「一個人的一生應該做一件有意義的事；名利不過是身外之物」，他們對「人是怎麼來的？」產生興趣，而傳說中的「北京人」，更成了當年叔姪談話的主要「話題」。在叔父過世後，這位在哈佛大學唸過哲學的希臘裔美國人經商致富後，便成立一個基金會，從事文化交流，而尋找「北京人」自亦成了基金會的主要任務。

美國富商登報尋找「北京人」

詹納斯之選擇到臺灣，亦是有段趣聞，就是他因在各大報紙刊登廣告，以高價十萬美金懸賞尋找「北京人」的下落，標題是：「請幫我們找一找北京人吧！如果有人能找到，他就是人類的英雄！」轟動一時，引起各方矚目。《紐約時報》更在1973年2月4日，以第一版大篇幅報導尋找「北京人」的故事，於是各方訊息紛至沓來，數以萬計的電話和郵件，讓他忙不過來，也帶來不少的困擾，他還到北京訪問相關人士，但也受到干擾，甚至懷疑他的動機，只好黯然返美；後又聞在美的華裔商人說，國府可能有將領撤退時帶殘骨到臺灣保存，而當時盛傳「北京人」殘骸，可能在二戰後，由日本軍人帶到東瀛或臺灣等等傳聞，形形色色，撲朔迷離，不一而足。

由於詹納斯夫婦於1973年10月1日已先行到臺北，還和當時的政務委員葉公超、歷史博物館館長何浩天會面，認為獲得有價值的線索，「北京人」藏在臺灣的成分不大；也將與李濟在四日會面晤談，我一聞之下，不免驚喜，正是「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」。一看時間已近晚間八時，我急讓龍啟文先趕回報社沖照片發稿，我則坐採訪車飛奔李濟住所（他因曾兼臺大人類考古學系主任，住臺大溫州街教授宿舍）。全賴高總幹事的幫忙，李大師剛吃完晚餐在客廳休息，我則飢腸轆轆，只想趕快回報社發稿，那時距離回報社截稿時間已不到三個小時，而且得發揮磨功採訪，結果花費近一小時，才讓大師說了幾句話；而為爭取時間，我把大師講話要點，用便條紙記下，當面請他「核查」修訂，並保證在報導中，會將他的談話內容如「便條記要」般，一模一樣刊出，他才「點頭」放行。

回到報社已只有不到一個半小時寫稿，好在從機場、圓山、溫州街的過程中，我一直不斷思索和整理出大致綱要存在腦海裡，然後邊看筆記邊寫，根本無暇校對，竟發了三千字的專訪報導（1973年10月4日《聯合報》三版頭題，及翌日在三版和跑藝文的陳長華合寫一篇大特稿），簡直連自己都不敢相信，但總算把這個無厘頭大新聞，做了獨家完整的交代，亦為自己留下難忘的採訪經驗。至於北京人頭蓋骨是什麼東東？李濟又是何方神聖？臺灣到底有無北京人殘骸？多虧詹納斯上窮碧落下黃泉的不辭辛勞尋找，才讓這個曠古新聞重新發亮，得到世人的重視。

「北京人」是中國古人類學家裴文中[2]在1929年，於周口店龍骨山猿人洞中發現了一顆完整的頭蓋骨，也就是「北京人」頭蓋骨。此一重大發現，把最早的人類化石歷史，從距今不到十萬年推至距今五十萬年，轟動了國際學術界。接著，1930年裴文中又發現山頂洞人遺址，是繼周口店猿人洞之後，又一重大的發現。據測定，山頂洞人大約生活一萬八千年前。到了1936年，另一位古人類學家賈蘭坡[3]更進一步發現「北京人」的重要遺址，貢獻更是巨大，而被後世尊稱「北京人之父」。在1935年，賈蘭坡接替裴文中的考古工作，繼續主持發掘周口店的遺址。一年後，他連續發現了三個比較完整的「北京人」頭蓋骨。

然則，因抗日和二戰後期間，僅有的五個「北京人」頭蓋骨，由美國海軍陸戰隊護送到秦皇島後全數丟失，至今依然下落不明，至傳聞滿天飛。說有被日軍運到臺灣說，更是胡扯！詹納斯夫婦1972年6月曾到北京訪賈蘭坡，便已獲得頭骨不可能在臺灣的結論；他之所以訪臺的另一原因，就是希望能double check（覆證）此一結論，結果李濟亦說不可能，他們才黯然返美。據古人類學家胡承志的回憶，當1937年盧溝橋事變之後，中日戰爭爆發，在周口店的挖掘工作被迫中斷，但研究人員還可在設在北平（當時名稱，後改為北京）協和醫院的新生代研究室對化石進行整理研究。到1941年日、美關係日趨緊張，在當時被日軍佔領的北平，日軍也開始佔領中立國美國駐北平的一些機構。存放和保管北京人頭蓋骨化石的北平協和醫院雖屬美國財產，亦難倖免。在這種情況下，新生代研究室決定為「北京人」化石找一個更為安全的存放地點。

在戰爭中失落的「北京人」頭蓋骨

Photo Credit: Yan Li @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 中國古動物館展出的北京人頭骨複製品。

當時有三種處理方案。第一，把化石運往抗戰的後方重慶，但在戰爭環境下，長途運送安全難以保證；第二，在北平就地掩埋，但在淪陷區安全同樣無法保證；第三，運往美國保存。從當時的情況看，第三種處理方案是最好的選擇。由於在合作挖掘化石時，中美簽的合同規定，在周口店發掘的所有化石都是中國財產，禁止運送出境。所以當時美國公使館的人拒絕接收。後經國民政府協調，遠在重慶的美國駐華大使同意並授權，駐北平的美國公使館才接收這批珍貴的古人類化石，並準備將其安全運往美國保存。

1941年12月5日凌晨，一列美海軍陸戰隊專列駛出北平，據說車上裝有「北京人」頭蓋骨化石。按計畫列車到秦皇島後，化石運到「哈利遜總統」號輪船，然後運往美國。此次託運的負責人是即將離華赴美的海軍陸戰隊退伍軍醫威廉・弗利（Wlliam Felly），兩箱化石就是被混裝在他的二十七箱行李中被送上火車。弗利說，這件事在當時相當祕密。在秦皇島，弗利的助手戴維斯負責接收這批特殊的行李。戴維斯說：「我去取了那些行李，有二十七箱，我把它們都放在了我的房間裡。」弗利等待第二天坐「哈里遜總統」號回國。然而第二天，也就是1941年12月8日，日本偷襲珍珠港，美國對日宣戰，太平洋戰爭爆發了。日軍迅速佔領了美國在中國的機構，美海軍陸戰隊在秦皇島的兵營也被日軍侵佔，弗利和戴維斯成了俘虜。在天津的戰俘營中，弗利他們陸續收到從秦皇島兵營運送來的行李，但北京人頭蓋骨則已不見蹤跡。

1949 年，中共建立政權，賈蘭坡仍一本研究精神，持續對「北京人」時代、生活環境和文化的性質進行深入研究，而且多次在周口店帶領和主持新的發掘。例如1966年，在同一地點又發現了兩片五十多萬年前古猿人額骨和一片枕骨。它們屬於同一個體，這是目前知道下落的唯一「北京猿人頭蓋骨」。及至1980年，賈蘭坡當選為中國科學院學部委員，更於1994年當選為美國國家科學院外籍院士。2001年3月17日，突發腦溢血病逝。為了尋找北京人頭蓋骨的下落，賈蘭坡曾在病故前，聯合十三名中國科學院院士寫了一封公開信，呼籲全世界幫忙找尋失落超過半個世紀的頭蓋骨化石！由此可見，詹納斯成立基金會，以高價十萬美金懸賞尋找「北京人」的下落，顯然是一件具有深遠意義的人類文化史大事！在1987年，周口店北京人遺址終被聯合國教科文組織定為世界文化遺產，益發彌足珍貴。

主持殷墟考古李濟惜話如金

那麼李濟又是扮演何種角色？原來李濟（1896-1979 年），亦是赫赫有名的人類學家（與斐文中、賈蘭坡曾是中研院的同事），更是中國考古學史上首次正式進行考古發掘工作的學者。他在1928-1937年所主持的河南安陽殷墟發掘，使殷商文化由傳說變為信史，震驚世界。並由此將中國歷史向前推移了數百年。

直至今天，它依舊被視為人類文明史上最重大的發掘之一。李濟在1918年於清華學堂（清華大學前身）畢業，赴美就讀麻省克拉克大學攻讀心理學和社會學碩士學位，1920年進入哈佛大學人類學系，成了民族學家羅蘭・ 狄克森（Roland Dixon）與體質人類學家恩斯特・ 虎頓（Earnest Hooton）的高足，1923年完成論文《中國民族的形成》，從而獲得人類學博士學位，並於同年返回中國。聞從事田野考古，兼清華大學研究院人類學講師。

1926年，李濟發掘河東道西陰村新石器時代遺址（今山西運城市夏縣尉郭鄉），成為中國考古學史上首次正式的考古發掘工作。1928年出任中央研究院歷史語言研究所考古組組長，並於1929年，領導日後十年的殷墟發掘工作。1945年擔任中央歷史博物館首任館長。1948年當選中央研究院第一屆院士，同年底隨國府遷臺，並於隔年創立國立臺灣大學考古人類學系，並出任首任系主任，先後主持系務工作十二年。1955年接任人類學大師董作賓的遺缺，擔任中研院歷史語言研究所所長至1972年。1979年8月1日病逝於臺北溫州街寓所，國際學界莫不哀悼。前後曾發表考古學著作約150種，精闢絕倫，其養子李光周亦為重要的考古學家。

李濟對中國考古學的影響是持久與多面向的。他在1928-1937年所主持的殷墟發掘，塑造了中國考古學學術體系的雛形。1950-1980年代的中國大陸與臺灣考古學的主要領導人物，如後來著名的學者夏鼐、尹達、高去尋、石璋如、尹煥章與趙清芳等，都曾接受他與梁思永的指導與訓練，並參與殷墟的發掘工作。中研院院士著名考古學家張光直認為，做為中國第一位考古人類學家，李濟個人的研究取向與成就產生深遠的影響。他堅持以第一手的材料做為立論依據，並主張考古遺物的分類，應根據可定量的有形物品為基礎。同時，他從文化人類學的觀點詮釋考古資料，並不以中國的地理範圍限制中國考古學的研究問題。張光直曾說：「就中國考古學而言，我們仍活在李濟的時代。」

當年我專訪李大師，儘管他的學術成就和貢獻，與斐文中、賈蘭坡齊名於世，但他絕不掠美，亦不會把「北京人」和「殷墟文化」扯在一起比較。所以談到詹納斯要找的「北京人」頭蓋殘骸是否在臺灣之事，言談間非常謹慎。在與詹納斯向他提到和斐、賈等相關人士的晤談，對頭骨是否流落在其他地方，他也不提供具體答案，只肯定地說：「不會在臺灣！」

相關書摘 ▶《科學月刊》與臺灣科普教育濫觴：談科學也需講究新聞性

註釋

[1] 一是不喜與記者接觸，二若是接受專訪，必須將原稿送他「審核」才能報導。

[2] 1904-1982 年。1937 年獲法國巴黎大學博士學位，中研院古脊椎動物與古人類研究所研究員。後在中共建政後為中國國家科學院院士。

[3] 1908-2001 年。曾任中研院古脊椎動物與古人類研究所副研究員、研究員，及後來的中國社會科學院考古研究所學術委員。

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣走向科技的那些年：關鍵的人與事》，巨流圖書出版

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作者：呂一銘

臺灣科技新聞記者先鋒——呂一銘，

非科班出身的他一生醉心新聞工作，至今已超過半世紀，

這次，他決定著書，寫下這段科技與臺灣發展密不可分的來龍去脈。



在當年危疑震撼的軍政情勢下，國家科技政策或計畫多半是「極機密」，科技新聞也由文教、政治、經濟線記者兼跑，作者卻異軍突起，勤走國科會、原子能委員會、農復會、中研院等，寫出多篇深入淺出的科技新聞，吸引各報社紛紛跟進，並因而開拓了科技、環保、農業、能源等新聞新領域。

作者在本書前半回顧臺灣早期重大科技新聞事件，如當年為了國防發展，重視核子科學，並設立中科院、工研院及新竹科學園區；為了開發海洋資源，開展造船技術，作者更登上「海功號」試驗船，參與首次造訪南極冰洋之行；甚至當年獨家揭發鉛皮蛋、PCB等諸多食安問題。

後半則轉用軟性的筆調，書寫過去認識與採訪影響臺灣科技發展的人物，再爬梳自己從事新聞工作的經過，顯現豐富且精彩的人生際遇。

Photo Credit: 巨流圖書

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航