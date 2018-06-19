我們是真的關心政治，還是只想聊八卦？

「你有看到館長跟段宜康的對決嗎？」A女說。

「我覺得那不算對決啊，就只是各自臉書喊聲，其實原本也沒什麼大不了的，台灣是民主社會，有言論自由嘛，今天不管你對政治瞭解的多或少，都有批評的自由。後來連一個談教養的王治療師也摻進來。然後現在變成底下各自的腦粉到處戰。」

「這中間也有很多人出來說我們應該怎麼去分析跟看待外交捐款跟上幼稚園很貴的問題。有好好的說的，也有帶著情緒說的。我看了各方說法跟底下的留言卻只有一個感慨：這就是台灣從沒有注重公民教育的結果。然後在人性情緒先行的推波助瀾下，成了一場和稀泥的選邊站。至於大家真的關心政治嗎？也許大家更在乎的是談政治能替自己營造出怎樣的形象，但並不是真的想認真地討論政治。」B女說完，吃了一口波士頓派。

「恩...我也覺得搞到後來比較像選邊站。不過這跟公民教育有什麼關係？」C女不解。

「我只是想到以前的我跟現在的我，然後這陣子看了這些言論，心情還滿複雜的。我覺得館長代表的就是一種樸素的正義。今天看到外交政策花了那麼多錢，升起一種『台灣人都那麼慘了為什麼要把錢花在國外』的直覺想法。很多人的留言跟回覆，也大多停留在這樣樸素的正義上。」

「我就在想啊，如果是五年前的我，差不多也是這樣吧？雖然我們家很早就會談論政治，但我現在回想，那時候政治之於我，其實比較像是一種八卦。只是別人談的八卦可能是娛樂時尚圈，而我們談的是政治。但因為是八卦，所以其實對政策的了解其實也根本無任何深度可言。」B女用小湯匙攪拌了咖啡，喝了一大口後接著說道。

「這陣子我就看到一些在說明外交預算跟公托不足不能直接拿來類比的原因，以及分析外交預算是否合理的解釋。老實說，我是自己開始身體力行監督國會之後，才慢慢覺得自己真的有多理解一點政治。但即使到今天，我也必須承認我自己的理解還是很有限，而他們這些說明都可以幫助我知道我自己的無知在哪，進而提醒自己，如果要做一個公民去監督政府，有多少東西是我還必須要自我補足的。」

「而像我剛說的選邊站，我就很清楚的看到這些說理清楚的文章底下有一些留言，其實正是這種『我自己的無知被提醒了但我不想承認』的一種『見笑轉生氣』的情緒。於是他們的留言與其說是要『討論』，不如說比較像是『我要講贏你講到你說不出來』的情緒發洩。但我也完全可以理解這種情緒跟行為反應，其實就只是人性而已。」

「人是這樣，一樣的話，如果今天說的人是你比較信任的人，你會比較有意願聽，不管你聽完認不認同那是另外一回事，但你會比較願意『好好討論』。可是如果今天說這話的是一個網路不知道誰你也不認識的人，如果這些話又正好刺到你心裡真的不懂的那一塊，就會有兩種反應。一種可能是像我現在這樣『噢～原來如此』，但另外一種則是『對啦你們這些律師就是欺負我們這些平民百姓不懂啦』的心情。」

「於是明明也只是想好好說理理性討論，但實際上願意在情緒過後靜下心來好好想想的，也許有千分之一就偷笑了。」

「我有點懂你的意思了，你說公民教育，是不是指像是那些在分析外交預算是早就編列好的，跟公托問題屬於地方政府的事，這種其實應該是公民教育要教的基礎ABC。但事實是大部分的人連這種ABC都不懂，才會分不清什麼事該罵中央政府什麼事該罵地方政府？」A女問。

「是啊。其實我相信有的東西以前真的有教。可是當我們的教育都只淪落於考試，而不是真正要去培養學生有公民意識的時候。這些東西在考試過後就沒有人會記得了。你看，我不是念社會相關科系的，這些東西如果在高中以前沒有接觸，幾乎就不會接觸了。要不是這幾年跟朋友開始做國會監督的事，才開始重建這些概念，我真心不覺得自己能比館長的認知好到哪裡去啊。」

「說真的，台灣邁入民主體制這麼久，但人民的公民意識卻普遍不足，這其實是個警訊啊！」

C女點點頭。「我想一開始只是把政治當八卦談，其實也不是壞事。但如果只停留在樸素的正義，而沒有在過程中去進一步的思考，自己這樣的說法合不合理。或是當被別人指出來的時候，也不願意去自省。那就真的就像你說的，這並不是關心政治，也不是真的關心政策，而只是把談政治當成一種塑造自我形象的工具而已。」

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本文獲蒂瑪小姐咖啡館授權轉載，原文於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航