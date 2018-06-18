《返校》配樂家談樂器實收的取捨：只靠音源能做出好音樂嗎？

數位音樂技術的發展越來越成熟，配樂家自己一個人在家也可以做出不錯品質的音樂，但好的音源真的能取代樂器實收的聲音嗎？或許在預算的考量之下，配樂家也有不同的堅持和做法。這次加點音樂前往南港的玉成戲院錄音室，帶您直擊去年火紅的遊戲《返校》作曲家張衞帆的配樂錄音現場。

樂器實收的重要性？預算與品質的兼顧

常常有人好奇，現在的midi可以做出各種聲音，為什麼還要請樂手實際演奏呢？張衞帆首先反問我們：「若midi都可以做，好萊塢為什麼不這樣做？」他認為現在音源的品質和多樣性越來越好，像是最近張衞帆為台灣新遊戲《打鬼》所寫的主題曲，也是使用了音源來做一些傳統民俗的聲音感，但某些樂器音源跟實際還是有差。

以弦樂來說，若是一些特別的情況，像是要樂手做敲琴、撥奏等特殊的聲音，樂手們會對樂器感到心痛的，這種可以用midi來達成。但midi製作是有極限的，「旋律的細膩感」就是無法取代的。像是鋼琴的泛音，實收和音源的差異就很明顯，再來整體的演奏感，整個情緒都是沒辦法模擬的。像要做大編制的東西，用大編制的管弦樂團，以指揮來增加起伏，大家演奏時同步錄音，不僅情緒容易到位，也更有「人」的感覺。

Photo Credit: 加點音樂

既然樂器實收這麼重要，那沒預算是否選擇用電子音樂呢？常常有人覺得電子音樂不需涉及真實樂器，似乎比較簡單也容易修改。張衞帆認為這兩者各有各的困難之處，對作品來說，電子音樂也好，管弦樂也好，都只是一種選擇，如同寫實遊戲跟相素遊戲並沒有高低，只是不一樣而已。

「預算會影響可執行的音樂類型，若是客戶希望的類型在這個預算下做不到，我們就必須用其它類型來達到接近的效果。」張衞帆表示。

例如：用編寫時的midi作為襯底，在同一個工作檔下跟著midi檔進行樂器實收，這樣在編輯和混音時可以比較快，原有的midi不刪掉也會使整個聲音聽起來比較厚實，在無法全部實收的情況下能填補一些聲音上的不足；或像這次《藝術很有事》的錄製，因只是將節目配樂的部分段落重新小改編管、弦樂的版本，錄音量比較小，就可以和其他同天錄音的團隊共用一組樂手，在預算和時效上都更為經濟。

做到「可發行的品質」是最基本的自我要求

這是我的高度，這是我對音樂的要求，也要讓客戶知道。

從正式從事配樂工作至今，張衞帆累積了許多經驗與想法。在近兩三年，也決定為這個工作立下基本的工作方針。對他來說，不管是什麼類型、預算的案子，品質要做到「可以發行的程度」是他對作品的基本要求。

訪談當天，張衞帆正要錄製公視節目《藝術很有事》，但這個合作案去年就結案了，怎麼現在才重錄呢？原來，今年3月在玉成錄了兩個遊戲，在比較下，發現玉成的聲音較大較溫暖，對節目配樂很加分，加上因為原聲帶要上架、第2季的節目即將上線，在權衡一切的情況下，力求完美的張衞帆決定自掏腰包，把片頭、片尾曲、小單元主題音樂以及預告片等配樂升級，這也是他對作品自我要求的體現。

Photo Credit: 加點音樂

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這次的錄音，張衞帆希望能營造出一種「徜徉在藝術知識海洋的感覺」，因此用了12人的弦樂編制來營造出這種感覺。這次雖無法用上12人同步錄音，但仍有解決的方法！他們在錄音室中擺了12張椅子，讓弦樂四重奏分別換三次位置錄音，為的是讓收音「鋪滿」這12個位置，再透過後製將音軌疊在一起後，聽起來就很像12個人同時在演奏（如上圖）。

在預算有限的情況下，這種做法同樣也能達到作曲家想營造出的感覺，聽起來真是非常巧妙！張衞帆也提到，台灣的環境雖然無法跟國外一樣細緻分工，作曲家什麼都得自己來，自己過去也做過錄音、混音，但他認為許多環節還是要回歸給專業的人來製作，作品的品質才會出來。像這次請楊敏奇（Micky）老師來擔當錄音和後製混音的部分，除了老師本身的專業是業界公認，同時他提到 Micky 老師混音後的音樂特色會有一種渾厚感，這就是他的特色，也提升了作品的質感。

找到自己的語言，認清自己講話的方式

最後，他也分享了最近聽了許多新手作曲家的配樂作品，他指出許多年輕人都想做出好萊塢的「大氣滂薄」的史詩感，但在資源有限的狀況下，用 midi 做出不到位的音樂，是非常可惜的事，他認為不一定要把音樂做得像好萊塢的東西才是好音樂。張衞帆想到過去曾經被陳明章、林生祥等音樂人感動的經驗，沒有龐大的樂手編制陣容，林生祥一把電月琴就讓全場感動不已，音樂的情緒完全被傳達。

找到自己的語言，認清自己講話的方式很重要。

張衞帆認為音樂人要找到自己的風格，把品質做出來，才是最重要的事。他以去年的《返校》為例，音樂的「情緒」是最重要的，並不一定什麼作品都刻意用管弦樂來表達一種高級感。不需要時就不要用，否則反而會適得其反。用專業與想像力，將遊戲的情緒與氛圍帶出來，就是真正的好作品。想聽張衞帆現身說法嗎？請密切注意「台北音樂設計節」粉絲團，更多活動內容，近期公開！

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航