「工廠女兒圈」阿嬤的故事：時代迷你劇《奇蹟的女兒》

文：林立青

有些故事出現在我的生命中，卻只是故事而已。

我的家族中至今提起加工出口區的回憶已經變得退色，畢竟父母都在台北長大，記憶中彷彿依稀記得阿嬤過去曾在工廠內組裝「刻盤」，那時候收音機工廠內聘僱大量女工，她也是其中之一，聽說那時候的工廠在發放年終時以商品做為獎勵，家裡便有了進步時髦的收音設備，也因為刻盤到家裡，讓我的大小阿姨們開始認真的蒐集起鳳飛飛等歌星唱片，這些故事本應該交給阿嬤來看，只可惜我阿嬤並不識字。

以輩分而言，楊青矗是我的祖父輩。

在我的記憶中每當想聽故事時，多的是身邊的阿姨叔伯們難堪的搖頭，或許當眾說給後輩的故事總要勵志激昂，少了那些傷痛以後的回憶總不夠深刻，在拼命擠出幾句話以後，那些說故事的人便已經沉默，聽眾已經散去，無論想說的人多麼哀傷或者多麼用力去回想，那些故事多麼應該要被重視，都在歲月的紀錄之中被淡忘，掩蓋了這些故事。

Photo Credit：公共電視提供 《奇蹟的女兒》女主角陳雨鵑（温貞菱飾）

小人物們的分量太小了，如同我阿嬤在工廠裡的故事，有時為了不被晚輩家人擔心而閉口不言，自然他們的故事不會被當作歷史看待，還來不及留下聲音，就已經相繼凋零。要一直等到有人發現有人為此而執筆書寫後，我們才得以拉回一些記憶。

當我知道「工廠女兒圈」即將被改編成電視劇《奇蹟的女兒》時，我的心情是複雜的。因為我期待這部戲可以讓人身歷其境，看到過去那個時代被演繹出來，有了當代最好的演員和導演以後，這部戲自然精彩可期。那些隱藏在每一個阿嬤心中已久的回憶或許會被帶出，或許可以用這部戲作為討論，親子共看一部戲，總比共讀一本書來的更輕鬆、更直接、更強烈並且更為震撼。

Photo Credit：公共電視提供 劇中女工林昭免（連俞涵飾）

我邀請母親一同前去觀賞這部戲的首映，那天在華山園區，我媽媽看著她媽媽時代的場景，每一幕都聚精會神，也開始回憶起來「那個時候真的要綁頭巾」「抽鑰匙是真的，那時候都這樣」「你很小的時候不知道有沒有印象，女生是側坐機車比較多，車禍都很嚴重」⋯⋯

突然想起這些故事勾起了回憶，有些故事透過書籍，而有些畫面必須透過場景，透過一幕一幕現在已經看不到的畫面來令人感受，令人回憶並且思索。

更重要的是，這部戲或許可以說出那些阿嬤的話，像是我阿嬤所說「我們不偷不搶，我們用雙手打拼」的故事。有些對話需要由劇中主角來說，說給我聽，也說給阿嬤聽。推薦這部戲的時候我有點難受，身為寫作者，總期待自己關注的現實社會能有除了文字以外的媒介出現，畢竟我的阿嬤並不識字，她一生鍾愛歌仔戲曲，這部戲晚了，她不再有機會可以看到這遲來的戲劇。

但或許，你有機會和阿嬤一起看！

《奇蹟的女兒》公視頻道／公視+（6月16日起，每週六晚間9點）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航