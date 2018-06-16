2018新一代設計展：那些「好聽」的影像作品們

2018年新一代設計展從5月25日到5月28日，為期四天的展期， 滿滿的作品們光一天是很難逛透徹的。加點音樂誌從2016年起，每年都會報導新一代作品資訊，為各位帶來值得關注的影像配樂作品。不同團隊的影像作品，也有不同選擇的音樂選擇，本篇為大家介紹的幾個作品都是原創音樂，而在影像和作曲的溝通過程中，也有不同的心得與經驗，快來看看吧！

雨貍 The Smog

製作團隊：東南科技大學數位媒體設計系（蔣舉文／陳品聿／侯承君／林彥廷／徐子宸）

東南科大數媒系的《雨貍》是環保意識形態的短片，表現「霾害」帶給我們的矛盾與省思，片中使用了象徵的手法，表現工業發展創造價值，卻也同時創造讓我們飽受侵襲卻毫不知覺的霾害。該片美術相當成熟、不僅畫面美麗，由台灣戲曲學院學國樂的張元霖所製作的音樂，以空靈的音效，完美配合這種冷調的美感，該片目前也得了許多獎項，非常期待之後可以看到全片！

這個長達10分鐘的影片製作期程長達1年。由於全片無對白，音樂就非常重要。所以他們挑戰了「全片一首配樂催到底」的模式，而這首配樂鋪滿了全片，長達十分鐘。依照不同的場景與人物情緒來鋪陳配樂的每個段落。也由於影像和配樂長度同步，加上音樂先做完後才進到剪接階段，所以在剪接對點的部分對雙方都是非常大的挑戰，花了不少時間磨合，才成就現在的作品。

AQUA CAT

製作團隊：銘傳大學（駱宥君／何佩玟／宋燕青／紀奕如／蕭雅文）

銘傳大學的3D動畫作品《AQUA CAT》描述的是一個被送到親戚家的小妹妹，在房子裡和一隻神奇貓咪的追逐戰。這片的音樂則是和立威音樂工作室合作。童趣的題材，透過音樂，讓整個追逐的過程顯得更為驚險呢！

一如大多的動畫團隊，動畫端會將腳本、參考音樂、音樂出現的時間點等資訊，提供給音樂製作端。但立威音樂和製作團隊仍表示這次的合作較為耗時，在灰模時期（動畫尚未上色，皆為灰色的立體呈現），音樂就開始製作了，但因為還沒上色，有些許畫面，兩方對於其展現出來的感覺易有較大的誤差，於是在溝通的來回上花了不少時間。

脫詭

製作團隊：開南大學資訊傳播學系（卓孟潔／林玟均／郭晏廷／李曉鈴／陳安／莊雅婷）

《脫詭》描述的是一個電視公司製作人為了追求名利，不擇手段的去達成目的的作品。製作團隊開南資傳系希望藉由影片來表達「每個人都有定義自己生命的選擇權」這件事情，不論是正在追求的成功，或是自己所渴望成為的模樣。同時身兼導演與配樂的卓孟潔，同時也為同學的作品《播放錄音帶》製作配樂，但由於《脫詭》是自己全程參與的作品，在音樂氛圍的掌握上更能掌握。

麻吉

製作團隊：亞洲大學數位媒體設計學系（黃昱潔／貝慧中／黃奕穎）

《麻吉》是一部以電腦繪圖製作的2D自傳動畫，由真人實事改編，內容描述一個人怎麼面對寵物逝去的生命，以及不斷壓抑內心的自我心路歷程。在這個將近5分鐘的影片，找來作曲家王文星來創作配樂，團隊也提到當初會找王文星是因為曾經看過很多他配樂的作品，非常喜歡，同時也覺得他的創作風格很符合這次影片的調性，因此有了這次的合作。同時他們也提到動畫作品除了視覺，給觀眾的聽覺感受也是非常重要的，所以無論如何都得規劃預算來製作音樂。

月見冰

製作團隊：台南應用科技大學多媒體動畫系（黃維晨／汪家卉／蔡維真／黃柏盛／趙倩欣）

以50年代的台灣為背景，《月見冰》藉由偶動畫、手做的復古質感來表現。由主角正雄跟子涵帶領我們去體會當年青澀的愛情與講述定情信物「紅豆月見牛奶冰」；一幀一幀呈現，讓大家重溫濃濃的台灣人情味。本片配樂由甜薯音樂工作室創作，本片的製作團隊也表示，會另外找人配樂的原因，在於網路免費音樂很難完全跟影像串接，除了沒有連貫性，和影像的調性也很難一致。

本片在拍攝前的動態腳本階段就讓配樂加入討論，整個影像的情緒，還有各種動作、轉場的音效都是他們最著重的環節。在新一代設計展現場也能看到主角的本尊以及場景完整呈現，做工精緻，千萬不能錯過！

Photo Credit: 加點音樂

Photo Credit: 加點音樂

CHUCHU 奇肯傳說

製作團隊：大葉大學（陳逸／盧怜芳／黃鵬駿／胡筱雯／楊家寧／謝旻倢）

《CHUCHU 奇肯傳說》是一個描述異世界與民族故事的2D動畫故事。描述的是一個沒自信的女孩，本來把期望寄放在即將誕生的靈獸上，然而她的靈獸只是一隻肥肥胖胖的小雞。而就在她與團員們巡視森林時，遇上了凶暴的災獸並跟牠發生戰鬥，故事就以女孩的戰鬥揭開序幕。音樂則是由Audioforest工作室創作。

本文由加點音樂授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航