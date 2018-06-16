台灣低薪最恐怖的隱形原因：房價飆漲

文：黃彥菩

台灣低薪問題嚴重，經濟數據有所成長，人民仍未真正增加所得，探其低薪原因眾多，包含物價通膨、房價飆漲、加班文化、產業過度集中、政治腐敗、產業未升級、教育體制失敗、企業壓榨勞工、台灣投資環境惡劣等原因。

高房價扼殺服務業獲利，抑制從業員工薪資

在台灣，服務業佔GDP比重約六成多，從事服務業人口也最多，而服務業起薪與之後薪資成長也低於製造業。於2017年主計總處「人力資源調查」指出，低薪受僱者集中服務業「批發零售業」「住宿及餐飲業」等服務業，因此部份服務業低薪與台灣低薪有很大關聯性。

近年炒房問題嚴重，台北房價甚至比東京高，但薪水卻不到東京的一半，相當悲哀。台北捷運站外許多小店面一個月租金至少三四十萬起跳，主要幹道或大商圈一個月租金高達百萬的也不少，特別是大型餐飲業需要較大坪數空間，一個月租金一百多萬的根本是常態。近年來也常看到許多餐飲店與零售店撤出台北東區、台中公益路，探其原因是房東惡意漲房租，甚至漲四、五倍，這種情況不誇張。

服務業租金佔成本比例相當高，特別是需要有固定店面與人潮的餐飲業與零售業，每月付上數十萬甚至數百萬租金，這是要賣多少杯手搖飲、多少份牛排、義式料理才能夠抵銷這些租金成本呢？再者原料食材、員工薪資、裝潢、水電等其他成本計算下去，再加上消費者低薪尋求高CP值，導致服務業經營更加困難，抑制整體餐飲、零售業獲利與發展。

之前從台中公益路撤出的赤鬼，每月租金高達八十萬元，而公益路其他店面甚至每月一百多萬元的不在少數，導致部分店家撤離或歇業。在服務業租金成本過高下，獲利逐漸下降甚至虧損（其實很多店都是虧損硬撐），更難以對員工加薪，也無法有足夠獲利聘請更多員工，導致員工低薪與工作負荷量過重。長遠來看，企業也無足夠資金拓展其他分店，無法增加就業人口與產業規模增長，也造就台灣服務業低薪、惡性循環的經濟問題。

地主房東不勞而獲，對台灣經濟無幫助

這些現象造成了地主、房產業不勞而獲，從餐飲零售企業中獲得大量租金收入，甚至不用繳稅，每個月躺著賺都有五、六十萬甚至上百萬收入，但這些租金收入其實是服務業企業該有的獲利與從業員工薪資。地主、房東與房產等相關產業就像一頭巨大怪獸，將市場消費的錢吸過來自己肚子裡，這也是為什麼有錢的愈有錢，沒錢的永遠低薪與窮忙。

而這些地主、房東等產業對台灣經濟卻無實質上貢獻，並不能產出實質上的產值與增加就業人口，因此更造成M型化薪資與產業投資萎縮。房東地主永遠錢滾錢，炒房炒得好快樂，可以剝削服務業為主的企業與從業員工。

Photo Credit: Reuters/達志影像

金融壽險建商忙炒房，政府應遏止並投入新產業

台灣炒房元凶莫過於金融壽險、建商、富二代與台商回流之企業。我們常看到金融業毛利與營利都創下歷史新高，背後都來自於有價證券增值、處分房地產利益等金融商品操作，也許多金控壽險業將資金投入炒股、房地產大賺暴利財。

而近年常看見台商回流與富二代，回台灣不投入新產業研發或是有實質產出的產業，而是將資金投入金融市場或房地產。因為這些領域是最快能夠賺錢的地方，不用擔心建廠、研發等風險，利用錢滾錢讓富人更富有，而產生的高房價都由多數受薪階級承受。

這些金融業、台商回流與富二代美其名是增加資本市場規模，但投入的卻不是對經濟有幫助的實質產業。對台灣經濟有幫助，應要投入有實質產出的「實業」，在台灣建廠投資、聘請人力、投入研發並產出高附加價值的產品，或投資新創產業讓台灣新創有所發展。

台灣產業面臨問題有產業研發不足、產業投資萎縮與新創難以取得資金，這些多餘氾濫的資金應投入這些經濟問題上，都遠比炒房對台灣經濟來得有幫助。金管會與政府應該嚴厲制定法律，明訂金控業與壽險業需有部分比例投入創投或是新創產業投資，而不是放任金控壽險業瘋狂炒房，唯有將氾濫資金投入有實質產出的產業，才能增加就業與增加勞工薪資。

這些多餘氾濫資金投入房產、股市等金融市場，所得的暴利最終流向金控高階主管、房產房東、房建業等，有錢人錢滾錢，低薪的愈低薪愈痛苦，造就M型化收入。而大量的房產交易額也造就了美化的數據，但這些數據背後卻是無意義的炒作與漫天喊價所堆疊出來的，而不是實質上的經濟產出，這也是為什麼經濟數據進步，但人民卻感受不到的原因。

瘋狂炒房是台灣低薪最恐怖的隱形原因

台灣政府要解決低薪，先解決房價，先解決惡質建商、地主房東與金融壽險業吧！唯有讓房價回歸正常價格，讓服務業租金成本降低，有足夠獲利聘請人力加薪與拓展規模，服務業的低薪才能解決。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航