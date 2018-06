Bob’s your uncle、even-steven，這些含有人名的英文片語是什麼意思？

到了月底,錢包總是空空如也,讓人看著看著不禁悲從中來,心裡難免會想月初的時候如果這裡少花一點,那裡多存一點的話,現在錢包就不會如此淒涼了!不過別擔心,信封理財法讓你遠離月光族俱樂部,簡簡單單就能掌控金錢去向喔。

說到信封,你知道Dear John letter這個常見的表示法究竟是什麼意思嗎?其實英文中有很多表達方式都像這樣包含了名字,讓我們趕快一探究竟,才不會誤解並讓人笑掉大牙!

Dear John letter 分手信

當然,John 是固定的表示法,就算收到分手信的苦主是 Ted、Robert 或是 Alex 都一樣,名字是不會變的喔。

例句:

A: I can’t believe Victor and his girlfriend broke up!(我不敢相信 Victor 跟他女友分手了!)

B: I know, right?! I heard she just sent him a Dear John letter without even telling him in person.(我知道!我聽說她沒有親口告訴他,只是給他一封分手信而已。)

Bob’s your uncle 完成了

當你在教別人某個東西或某件事時,你會先說明一些步驟,最後就可以用這句當作一個結語,表示「這樣就完成啦!」的意思。

例句:

First, you boil the water. Then you put in the noodles and wait for them to become soft. Last but not least, you add the secret sauce, and Bob’s your uncle!(首先,你先煮滾水。然後下麵並等它變軟,最後但最重要的是,你再淋上秘密醬料,就完成啦!)

peeping Tom 偷窺狂

例句:

Stop staring at the next-door neighbors! You’re acting like a peeping Tom!(不要再盯著隔壁鄰居看了!你現在表現得跟偷窺狂沒什麼兩樣!)

Uncle Sam 美國 / 美國人

有趣的是,Uncle Sam 的字首縮寫就是 U.S.,剛好就是美國喔!而通常美國的擬人畫像就是這張圖裡面的叔叔:

Photo Credit: James Montgomery Flagg @Wikimedia Commons Public Domain

We’re even-steven 互不相欠

當你已經還清向別人借的款項之後,這句就能派上用場,像是:

I paid you back, so now we’re even-steven.(因為我已經還清我向你借的錢,我們互不相欠了。)

For Pete’s sake 你嘛幫幫忙、拜託

For Pete’s sake, get out there and find a job!(拜託,出去找工作吧!)

Jack of all trades 博而不精的人

當某人會很多事情,可是沒有一項是專精的話,他就是個Jack of all trades喔。

例如:

My brother’s a Jack of all trades. He knows a lot about everything, but he’s not good at any one thing in particular.(我的弟弟是個博而不精的人。他懂很多但是沒有一個特別在行。)

Adam’s apple 喉結

聽過《亞當與夏娃》的故事嗎?這個說法就是由這個故事延伸而來的喔!

No way, Jose 想都別想、辦不到

A: Can you drop me off at the mall?(A:你可以在那個購物中心讓我下車嗎?)

B: No way, Jose. I have a date later!(B:不行。我等一下有約會耶!)

延伸閱讀:沒有邏輯的英文慣用語part2!這些用法跟天氣沒有關係!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航