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Bob’s your uncle、even-steven，這些含有人名的英文片語是什麼意思？
我們想讓你知道的是
說到信封，你知道Dear John letter這個常見的表示法究竟是什麼意思嗎？其實英文中有很多表達方式都像這樣包含了名字，讓我們趕快一探究竟，才不會誤解並讓人笑掉大牙！
到了月底，錢包總是空空如也，讓人看著看著不禁悲從中來，心裡難免會想月初的時候如果這裡少花一點，那裡多存一點的話，現在錢包就不會如此淒涼了！不過別擔心，信封理財法讓你遠離月光族俱樂部，簡簡單單就能掌控金錢去向喔。
說到信封，你知道Dear John letter這個常見的表示法究竟是什麼意思嗎？其實英文中有很多表達方式都像這樣包含了名字，讓我們趕快一探究竟，才不會誤解並讓人笑掉大牙！
- Dear John letter 分手信
當然，John 是固定的表示法，就算收到分手信的苦主是 Ted、Robert 或是 Alex 都一樣，名字是不會變的喔。
例句：
A: I can’t believe Victor and his girlfriend broke up!（我不敢相信 Victor 跟他女友分手了！）
B: I know, right?! I heard she just sent him a Dear John letter without even telling him in person.（我知道！我聽說她沒有親口告訴他，只是給他一封分手信而已。）
- Bob’s your uncle 完成了
當你在教別人某個東西或某件事時，你會先說明一些步驟，最後就可以用這句當作一個結語，表示「這樣就完成啦！」的意思。
例句：
First, you boil the water. Then you put in the noodles and wait for them to become soft. Last but not least, you add the secret sauce, and Bob’s your uncle!（首先，你先煮滾水。然後下麵並等它變軟，最後但最重要的是，你再淋上秘密醬料，就完成啦！）
- peeping Tom 偷窺狂
例句：
Stop staring at the next-door neighbors! You’re acting like a peeping Tom!（不要再盯著隔壁鄰居看了！你現在表現得跟偷窺狂沒什麼兩樣！）
- Uncle Sam 美國 / 美國人
有趣的是，Uncle Sam 的字首縮寫就是 U.S.，剛好就是美國喔！而通常美國的擬人畫像就是這張圖裡面的叔叔：
- We’re even-steven 互不相欠
當你已經還清向別人借的款項之後，這句就能派上用場，像是：
I paid you back, so now we’re even-steven.（因為我已經還清我向你借的錢，我們互不相欠了。）
- For Pete’s sake 你嘛幫幫忙、拜託
For Pete’s sake, get out there and find a job!（拜託，出去找工作吧！）
- Jack of all trades 博而不精的人
當某人會很多事情，可是沒有一項是專精的話，他就是個Jack of all trades喔。
例如：
My brother’s a Jack of all trades. He knows a lot about everything, but he’s not good at any one thing in particular.（我的弟弟是個博而不精的人。他懂很多但是沒有一個特別在行。）
- Adam’s apple 喉結
聽過《亞當與夏娃》的故事嗎？這個說法就是由這個故事延伸而來的喔！
- No way, Jose 想都別想、辦不到
A: Can you drop me off at the mall?（A：你可以在那個購物中心讓我下車嗎？）
B: No way, Jose. I have a date later!（B：不行。我等一下有約會耶！）
延伸閱讀：沒有邏輯的英文慣用語part2！這些用法跟天氣沒有關係！
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航