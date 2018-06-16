繼續用塑膠吸管是對自己的寬容、對海洋的無情

文：謝英士（環境品質文教基金會董事長）、高思齊（研究員）

環保署日前公布四大場所限制使用一次性塑膠吸管規劃草案，許多網友陷入「沒有吸管該怎麼喝珍奶？」的恐慌，連故宮都發「湯匙文」加以嘲諷。回顧本月初，台北市、桃園市先後宣布中小學教室將全面裝冷氣，同樣引發正反意見熱議。冷氣與塑膠吸管，一個帶來舒適、一個帶來方便。如果校園裝冷氣是討喜的政策，可以想見限塑有多討厭。舒適與方便，已經成為全球眾多環境問題的源頭。然而這些不是免費的快樂。

以冷氣而言，未來中小學粗估15萬台冷氣大軍在台北市同時啟用，排出的熱氣將加劇熱島效應，進一步蒸騰台北盆地，同時每年還要增加大量用電，令人懷疑柯市長是真心反對興建深澳電廠？至於塑膠吸管，雖然不是全球每年流入海洋的800萬噸塑膠垃圾的最大貢獻者，但卻對海洋生物造成巨大威脅：吸管很輕很小，很容易被風、河水帶入海洋，相信你一定看過那些卡在海龜鼻孔與信天翁腹中，致命而且痛苦的塑膠吸管。

其中又有多少來自被評鑑為全球四萬多條河川中，塑膠垃圾第16多的淡水河？許多人還期待著「分解」「回收」等炫目的詞彙來捍衛一次性塑膠帶來的便利性，但事實上回收已經失敗了，過去50年來，塑膠的使用量增加了20倍，但只有不到9%的塑膠被回收，而且回收用途是低級一次性產品，而不是重複利用；所謂的可分解材質往往只是「裂解」，將塑膠變得小塊，但塑膠終究是塑膠，近來海洋科學界指出這些裂解的塑膠微粒對海洋生態的危害更大，也更容易進入食物鏈，最後來到每個人的餐桌上。

我們肯定環保署跨出限塑的第一步，但坦白說力道還是太弱，在〈台灣海洋廢棄物治理行動方案〉中，塑膠吸管要到2030年才全面禁止店家提供，這12年間恐怕還有上億根來自台灣的吸管進入海洋，這是我們對自己的寬容，對海洋的無情。

對比肯亞在2017年七月頒布塑膠袋禁令，違反者最高可處4年以下有期徒刑或罰鍰4萬美元；「塑膠王國」印度，也在今年五月宣布「在2020年前全面棄絕一次性的塑膠製品」；兩者俱為開發中國家，皆為了環境願意大刀闊斧做出改變，難道台灣是「吸珍珠大於一切」的天龍國、沒有吸管就不能進食？

人類追求便利並不會有盡頭，但要在不會造成地球過大負擔的範圍內追求。吸管不是必需品，它確實可以用其他材質、其他飲食方式取代，而且不會真的「太」麻煩。面對一次性塑膠，環保署務必硬起來引導消費習慣，就像保麗龍杯，台南於2013年帶頭禁用，久了消費者也就習慣了，現在看到用保麗龍裝的飲料還會擔心是否有毒性化學物質溶出。冷氣與塑膠吸管，具體而微地反映民眾的環境心態，台灣成為負責任地球公民的路還很漫長。

本文經​我們只有一個地球​授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航