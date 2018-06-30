比起滑手機逛世界，旅行中親眼看到的更令人感動

你喜歡旅行嗎？你經常旅行嗎？你喜歡一個人旅行還是跟朋友一起旅行呢？

有部電影《享受吧！一個人的旅行》（Eat, Pray, Love）女主角在經歷一次又一次的失敗感情路，決定離開現有的生活尋找另一種人生的可能性。她拿起行囊浪跡天涯，學習新語言，嘗試新生活，結交新朋友，挑戰新事物，一切對她來說都是陌生的。幸運的她一路上遇到許多好朋友，從每個朋友身上看到不同的人生，每個人背後的故事也次次地讓她回顧起自己過去的人生。直到最後她遇上一個願意與她共度人生的人，她鼓起勇氣追尋新人生。

我也經常一個人旅行，會這樣是因為初開始在澳洲時想學好英文，但身邊充滿著台灣、香港人，勇氣不足語言不夠還有獨立生活的能力弱到爆，只能黏在中文圈內，就這麼學會了一口流利的廣東話回台灣。就在第二度準備出發去紐西蘭打工度假時，我暗自下了決定，要離華人圈愈遠愈好。別誤會，我很喜歡台灣人，也喜歡講中文，畢竟我中文流利程度已經到破滿分的不可思議，會台語還會台灣國語。

只是大老遠地飛到一個英語系國家練習中文也太浪費精力，難道要學會一口流利的客家話嗎？想到這我就滿頭尷尬線，於是當時找工作只要聽到有台灣人或是聚集很多華人的地方，我就馬上走反方向，那時其實是第一次獨自旅行生活，內心也是千百般個不願意，然光用頭髮稍微一想就清楚知道，只要跟著一個台灣人就注定跟著一大群台灣人，難不成要重複之前一模一樣的生活經驗嗎？於是明知道會很辛苦還是硬著頭皮熬下去，幸好我頭髮很多頭皮很厚。雖然過程很辛苦，然從中獲得許多意想不到的另類體驗，還有英文大幅提升，而且因為是與各國的外國人學習，意外少去了台式英文的發音問題，但我講一段話有幾國口音，也不知道是喜還是憂？

後來不知不覺地習慣這樣的形式，一個人旅行自由度很高，想去哪去哪，景點逛多久、城市待幾天、吃飯吃多少、幾點起床睡覺都沒問題，隨著旅行的次數，身邊的旅伴越來越少，從得用兩隻手數人數到一隻手最後只有自己不用數。

漸漸熟悉一個人旅行生活這樣獨立自由的形式，雖說中間都有同事朋友，但一旦又開始旅行總是習慣自己出遊，況且旅途過程中也會結識許多新朋友，一起結伴玩幾天，久了就也不覺得有什麼問題。

而且我經常玩到開心才決定下一站去哪，永遠last minute經常是上了巴士才訂當天的住宿，景點是在巴士或check in後再google，早上決定一天的行程，餓了找個順眼的地方吃飯，沒有甚麼必吃美食，當地人吃得才能讓我這個外地人吃出旅行的不同滋味。出國旅遊多數人都會習慣排好行程做好功課，吃哪住哪都交通都先安排好，大家都會擔心萬一訂不到地方住怎麼辦？萬一車子沒座位了怎麼辦？很多很多的不確定加上人在國外，人生地不熟，沒有幾個人心臟那麼大。我的遊牧民族旅遊方式過度隨興，若是旅伴沒找好，整段旅行不也泡湯了，不想給自己找麻煩拖油瓶，便越來越常自己到各地旅行，或去拜訪當地的朋友，還好我學生遍佈全球。

Photo Credit: naim fadil @Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 吉隆坡夜景。

記得有一次，我到了吉隆坡，預計玩一周，找好了住宿，入住後隔天有個住檳城的朋友說，怎麼不來找我玩。我問她從吉隆坡這麼遠怎麼去，她馬上把巴士時間路線查好給我。我心想，沒去過檳城，而且從那邊去新加坡也挺近的。隔天我就退房，酒店錢就送給他們了，背起背包搭車前往檳城，她帶著我吃吃喝喝逛逛還美容剪頭髮，不知不覺地待了五天，把你講得出來檳城的大吃小吃都吃過一輪以上，有一天她得工作，我自己從北海（位於檳城隔著海的另一邊，很多人搭渡輪到檳城通勤）搭著連車子都一起上船的超大渡輪到檳城市區，見識見識檳城的南洋城市建築。有一天帶著我參加她的家族聚會，見識熱情可愛的馬來西亞華人的日常生活方式，聊著他們成長的故事，非常特別的檳城之旅。

還有一次我人在香港，準備到澳門參加一個電台的訪問，搭船時開始很想幫自己的抬頭加一個國際巨星，我看看鏡子，還是罷了……一身輕便地搭著渡輪到了澳門。電台訪問結束後，接到一個廣州的學生熱情邀約，那時候有一周的時間假期，時間挺充裕，我問了澳門的朋友怎麼辦台胞證加簽（當時還是紙本式台胞證）。她說我公司樓下就可辦，十分鐘就好，我馬上就搭著電梯下樓辦了加簽。一個小時後已經人過關口到珠海，酒店也沒訂，一出關口看到一個最大的招牌，應該沒問題就住進去，隔天搭車去廣州，我所有行李家當都在香港朋友家，連牙刷都是臨時在超市買的，衣服也是到珠海商場臨時買個幾件，就這樣我一路從香港、澳門、珠海、廣州、深圳最後到要搭飛機前一天傍晚才回香港，手上的行囊從一小袋變一大包，也算是滿載而歸。

曾經我在澳洲旅行時遇到一個華裔的美國女生，她住紐約，趁著到澳洲參加一個學術研究課程跟研討會排了個短暫的假期，我們一起結伴遊玩了幾天，她是標準的凡事要有計畫跟安排，我則是走到哪玩到哪。我們個性相近，一路上玩得很切合，聊著聊著，她突然說：

Vanessa我好喜歡妳的旅行方式，我從小讀書、考試，甚麼都是照表操課，人生有軌道般，按著軌道前進，哪一站要停彷彿都有個時刻表，就連到澳洲的研討會前的旅行假期，也是事前花了許多時間計劃，景點交通餐廳，就像是跟團般，每個景點要停多久都是排好的，我身邊的人也都是這樣，從來沒想過原來生活可以不一樣。

我想說的是，現在特價機票滿天飛，訂房網站方便快速，攻略幾千篇，你可以跟朋友一起輕旅行，或是像我一樣任性買了機票隔天飛，給自己一趟說走就走的旅行，一天兩天甚至一周起跳都沒關係，為生活增添不同的滋味。行萬里路勝讀萬券書，比起滑手機逛世界，眼睛看到的才更感動。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航