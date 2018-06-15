英國1361間麥當勞禁9月起改用紙吸管，法國15萬人連署拒塑膠吸管

（中央社）

比起塑膠瓶罐，「吸管」體積小，幾乎無人回收，但又因使用量龐大，易成環保漏洞。法國麥當勞正準備採其他方式取代塑膠吸管，更有人正募集15萬人連署簽名，要政府禁用。

塑膠吸管在資源回收系統中較不起眼，容易被隨意丟棄，法國非政府組織「拒絕吸管協會」（Association Bas les Pailles）今年2月3日首度發起「國際無吸管日」（Journee Internationale Sans Paille），在這天舉辦各種活動，提醒大眾塑膠吸管對環境的危害，有35國響應。

協會創辦人暨人類學者艾爾寇特尼（Mounia El Kotni）另發起連署，呼籲法國政府禁用吸管。

她表示，法國人每天至少用掉880萬根塑膠吸管，這個數字僅針對速食餐廳計算，若納入酒吧、旅館、咖啡館，數量會更龐大，消費者購買飲料時，應主動告知店家不需要吸管。

連署書說明，人們用吸管喝飲料，很多時候只是出於習慣，而非必要，然而塑膠吸管在自然中不會分解，法國海岸邊最常見的垃圾之一就是吸管。

根據連署書，吸管體積太小，幾乎不可能回收，好一點的處理方式是焚燒，但會污染空氣；最糟的結局是流入河流或海洋，變成影響生態的塑膠廢棄物，最終可能透過食物鏈進入人體。

連署書還提到，世上有一些地方已禁用塑膠吸管，如加拿大的托菲諾（Tofino）、美國西雅圖；還有一些地方即將或正討論禁用，如英國、蘇格蘭、哥斯大黎加和台灣等。

這份連署書目標是收集15萬人簽名，到法國時間15日凌晨為止，已超過14萬人支持，達標後將送到生態部長余洛（Nicolas Hulot）手中。

費加洛報（Le Figaro）也報導，法國的麥當勞連鎖速食餐廳規劃於18日起，執行以其他方式取代塑膠吸管的測試，可能改用不含塑料的吸管或特殊設計的杯子，觀察消費者傾向哪種替代品之後，再擴大實施。

《蘋果日報》報導，法國的麥當勞餐廳也規劃於本月18日起，進行以其他方式取代塑膠吸管的測試，可能改用不含塑料的吸管或特殊設計的杯子，觀察消費者傾向哪種替代品之後，再擴大實施。

英國麥當勞禁塑膠吸管 9月改用紙吸管

（中央社）歐洲的減塑運動近年持續發燒，歐洲聯盟執行委員會今年1月宣布，在2030年前，全歐洲所有塑膠包裝都必須可回收、減少使用一次性塑膠製品，並投入1億歐元（約新台幣34.84億元）研究基金促進創新。

英國是連王室也加入行動。王室今年稍早宣布，王室房產包括白金漢宮、溫莎城堡及愛丁堡聖十字宮（Palace of Holyroodhouse）的會議室及咖啡廳，都改用玻璃瓶取代塑膠瓶，無法生物分解的食物包裝袋及塑膠吸管也都禁用。

王室員工開會時用玻璃杯喝水，開放給大眾的咖啡廳不提供塑膠吸管，員工食堂也將改用瓷盤、玻璃杯和可回收紙杯，外帶食品則用可分解包裝。

在民間，也有不少餐廳推行減塑。根據海洋保育協會（Marine Conservation Society），估計英國每年使用85億支吸管，或每天使用超過2300萬支，是海洋生物的一大死因。光是英國的麥當勞，一天就使用約180萬支吸管。

英國部分麥當勞分店4月開始施行試用計畫，利用可生物分解的材料代替塑膠吸管，不過消費者必須主動要求才會拿到紙吸管。

記者實地走訪發現，並非每一家分店都提供紙吸管，然而，以往放在外頭任人取用的塑膠吸管移到櫃檯內，必須向店員索取，而且店員也不會一把抓，而是幾杯飲料就配上幾根吸管。

麥當勞今天宣布，由於紙吸管試用狀況良好，將全面擴大到英國及愛爾蘭的1361家分店。目前有兩家供應商可以提供紙吸管，一家是位在威爾斯的新創公司，另一家則在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）生產。

英國麥當勞執行長波洛伊（Paul Pomroy）表示，禁用塑膠吸管，是為了反應廣大公眾意見，「許多顧客希望我們不要再用塑膠吸管」。

英國環境食品及農村事務部大臣戈夫（Michael Gove）讚許這將是對環境的「重大貢獻」，也替其他大型企業立下良好典範。

麥當勞的禁用塑膠吸管計畫現階段還沒有在全球其他分店上路，但美國、法國及挪威的分店都將執行試用計畫。

蔡英文：珍珠奶茶不用吸管是要用什麼？

（中央社）環保署正式預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，明訂自2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供「內用者」一次用塑膠吸管。萬一民眾想喝珍珠奶茶卻沒帶吸管，環保署官員建議可以用湯匙，引發熱議。

民進黨13日舉行中常會，與會人士轉述，列席的新北市黨部主委余天就此事質疑行政部門，認為為何官員發言這麼「兩光」？選舉要到了，讓幹部難以應付。

兼任黨主席的總統蔡英文認同余天說法，針對限塑也提出疑問，「珍珠奶茶不用吸管是要用什麼？」並指，「湯匙不也可能是塑膠的嘛？」，要求官員回答媒體問題時，能多加謹慎注意。

與會者轉述，對余天的抱怨，列席的行政院秘書長卓榮泰也很無奈，卓榮泰說，這是明年7月才考慮要實施的政策，目前還在進行評估，

卓榮泰解釋，文官不是故意這樣說，應該是認為湯匙可以是選項之一，不是要用湯匙代替吸管，但被媒體截取做標題；政院也會要求各部會對媒體發言，務必要謹慎。

「明年不能用吸管了嗎？」、「要喝珍珠奶茶該怎麼辦？」，這些都是民眾最近聽到環保署的吸管政策時心中所冒出的疑問。不過，仔細看看環保署預告的草案內容，這些擔憂或許可以緩緩。

草案所說，是禁止提供「內用者」一次性的塑膠吸管。因此，若是在4大場所「外帶」飲料、在不屬於4大場所的店家或是外帶，都不在這次預告的範圍內。

此外，這次草案的限制是指「一次性塑膠吸管」，考量一次性替代性材質有限，因此若是生物可分解塑膠吸管、以紙類、木片或蘆葦等植物纖維為本體且塑膠含量重量低於10%的吸管，業者仍可以繼續提供內用者使用。

環保署廢管處副處長蘇國澤也指出，考量一次性塑膠吸管替代材質有限，因此，在過渡期間，不禁止生物可分解塑膠及植物纖維等一次性吸管，但一次性吸管仍會有垃圾產生，目前國際上很多國家都已有針對吸管做管制，還是希望民眾可以選擇能重複使用的吸管，減少資源浪費。

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核稿編輯：楊之瑜