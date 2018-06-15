卜睿哲：中國試圖告訴美國，蔡英文就是個「麻煩製造者」

（中央社）

台灣在中美兩國間如何取得平衡，前美國在台協會主席卜睿哲表示，兩岸關係正在改變，台灣有3個問題需要面對，包括是否調整兩岸政策、是否作出讓步以改善與美國的經濟關係。

美國在台協會（AIT）新館落成典禮12日舉行，來台參加典禮的卜睿哲（Richard Bush）日前接受廣播節目「POP撞新聞」訪問，內容今天播出。卜睿哲說，在中美兩國間，台灣如何自處，沒有簡單的答案，台灣在不同總統任內，對於在兩強間如何促進台灣的利益，都採取不同的政策。

就他看來，美國當前的政策對台比較有利，他也期盼，美國在經貿談判上，對台灣不要太嚴苛。

主持人問及，台灣在中美兩強間該如何取得平衡，卜睿哲回應表示，看起來兩岸關係正在改變，台灣需要面對3個問題。

首先，兩岸議題上，中國看起來不再極度仰賴台灣內部的保守勢力，中國也持續加強對台威嚇；在此情況下，台灣是否該調整對中國的政策，以及該如何調整，都是台灣需要面對的問題。

第2個問題是，若台灣需要廣化、深化與美國的經濟關係，在基於台灣自身的利益下，是否應該在美豬美牛、放寬金融服務產業投資等議題上作出讓步。

卜睿哲觀察，在台灣兩極化的政治環境下，讓很多重要法案無法推動；倘若實情真為如此，台灣的政治領袖（political leaders）是否需要更加努力尋求共識，以共同解決台灣面臨的問題，這也是台灣須面對的問題。

此外，對於美國近來的友台措施，包括《台灣旅行法》，有人認為是為了平衡中國對台灣的壓力，也有人解讀為美國總統川普（Donald Trump）在打台灣牌。對此，卜睿哲表示，美台關係遠比這個複雜。

他認為，針對美國對台政策，有3種不同的力量。有些人支持促進美台關係，主張台灣是美國的戰略資產，在美國國防部、國務院、挺台的美國國會議員都有這樣的聲音；儘管做法不盡相同，但他們都認為中國對台施壓，美國應有所作為。

另外，他表示，美國經濟部門則認為，若蔡英文政府有意提升台美經濟關係，必須先在美豬美牛等市場開放議題上作出讓步。

卜睿哲也說，2016年曾出現川普政府可能把台灣當成對付中國籌碼的疑慮，他認為，這樣的危險已大大降低，但並未完全消失。值得注意的是，現在川普政府裡有些人不願對台採取積極作為，是因為不想為中國國家主席習近平製造困難。

卜睿哲指出，中國試圖在美國面前塑造蔡總統是麻煩製造者、需要克制的印象。先不論事實是否如此，但他確定，中國意圖製造這樣的印象。

卜睿哲：兩岸有機會建立互信機制 但北京似不願意

主持人又問到蔡總統若成功連任，有沒有可能與中國國家主席習近平舉行峰會？卜睿哲表示，有些人認為兩岸僵局是因為蔡總統不願接受九二共識與相關意涵，但就他看來，蔡總統的就職演說，就已經觸及相關議題。

卜睿哲認為，蔡總統並沒有拒絕承認九二共識，她的就職演說已經回答了相關的問題，只是以「模糊的方式」處理，卜睿哲說，模糊的做法有助於分歧的處理，特別是在華人社會裡。

卜睿哲相信蔡總統就職之後，兩岸是有機會建立互信機制的，但北京看起來不願意，原因是，中國不希望與蔡政權共存（co-exist），也不想合理承認民主進步黨。

對於蔡習會的可能性，卜睿哲表示，除非蔡總統明確地接受九二共識與相關意涵，否則習近平不會願意與蔡總統舉行峰會。

此外，對於中國19大後的對台政策，卜睿哲雖然不認為中國會有新的論述來取代「一國兩制」，但是仍希望中國能夠提出來，因為台灣人反對「一國兩制」。

至於兩岸關係未來的發展，卜睿哲也預測，北京將持續打壓台灣，直到台灣選出一個比較順從（cooperative）的領導人為止。

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核稿編輯：楊之瑜