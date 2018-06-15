世界盃是筆好生意：「足球皇帝」哈維蘭吉如何打造國際足總成為金錢帝國？

文：大衛．哥德布拉特（David Goldblatt）

世界盃是筆好生意

地殼下的權力板塊移動，曾經為哈維蘭吉的競選鋪路，如今，在第一次由他主持的國際足總執行委員會中，這個現象更加清晰可見。會議地點選在塞內加爾的首都達卡，這也是此類會議首次在非洲舉行。這無疑是一次高效率的會議，傳遞出的信號是巴西人未來的治理風格。執委會的成員吉斗．圖格努尼（Guido Tognoni），形容哈維蘭吉為「主持會議的泰斗。精通於讓人深感被重視，但卻從未出讓實質的權力。他就是個操弄權力的大師。」倘若對手敬酒不吃，他也能夠來硬的。一九八二年世界盃，巴西對俄羅斯之戰，當他發現事前預劃給他的四百張票是安排在球門後方，而不是貴賓區時，他御駕親征，親自走訪負責票務的雷蒙多．薩波塔（Raimondo Saporta）的辦公室。當薩波塔告知他貴賓區域已經沒有多餘席位時，據說哈維蘭吉將窗戶關上，降下百葉窗，將門落鎖，對著腰圍甚大且患有心臟疾患的薩波塔直說：

我可以不吃不睡不不溺不拉地在這待上七十二小時。但你有可能會死，因為我絕對不會在拿到我的票之前讓你離開。

當主席揚長而去時，他拿到他要的票。美國國務卿亨利．季辛吉（Henry Kissinger）曾經在爭取一九八六年世界盃的主辦權時，領教到哈維蘭吉的操作模式。季辛吉下了如此註腳：「那甚至讓我懷念起中東。」不過，他可能根本不記得自己曾經冷落輕慢了這位巴西人，傷害了他的尊嚴。就在七四年的世界盃，為了挪出空間給季辛吉和大約四十位保全，哈維蘭吉主辦的派對被迫移出貴賓包廂。哈維蘭吉對於人名、日期、臉孔，地方，當然還有恩怨的驚人記憶，就和他選擇性竄改過去，以及陷入暫時性失憶的能力一樣名震江湖。尤其是當遇到財務問題的時候。

相較之下，他從勞斯那兒繼承的德裔祕書長黑穆．凱撒（Helmut Käser），則是錙銖必較地監管國際足總的財務。兩人對於許多事務意見相左，但他們最常在這個議題上爆發衝突。勞斯時代的簡樸作風如今大幅改變。一九七九年，哈維蘭吉在蘇黎世舉辦宴會，慶祝國際足總七十五週年。在座的一百位賓客全都獲贈一只瑞士的浪琴表（Longines）。這筆超過十萬瑞士法郎的賬單送到凱撒的辦公桌前。後續還有更多類似的賬單。這還算是相對小兒科的轉變。八二年世界盃，據說他曾指示主要的保險公司與他自己的巴西公司大西洋麗景（Atlantic Boavista）簽訂大約。凱撒可能知曉諸多不為人知的細節和祕辛，但他顯然沒有挑起戰爭的膽量和意志。混合了不懷好意的譏諷，官方的託辭，還有制度上的羞辱，哈維蘭吉令凱撒在祕書長的位置上坐立難安。他同時提出令人難以拒絕的豐厚退休金。凱撒於一九八一年離職。遺缺由塞普．布拉特接任。布拉特是瑞士籍的律師，曾經為浪琴工作；在培訓為祕書長前也曾在Adidas和國際足總的技術部門待過。

哈維蘭吉原先還意欲續任巴西足協的主席，但最終仍被迫以此職位交換他亟需的赦免。當他離開巴西前往蘇黎世時，巴西軍政府的核心成員都很明白，他留下一個巨大的財務黑洞。根據巴西財政部的調查，自一九五八年以來，超過六百萬美金蒸發。有一部分人——像是海軍將領阿道貝托．努涅斯（Adalberto Nunes）——支持將他送上法庭，然而追究此案令人尷尬的國際後果，使得哈維蘭吉無懈可擊，最後全身而退。隔年，巴西政府宣布結案。政府將提供給巴西足協金額高達五百美金的技術支援。錢將從巴西的社會救助基金提出，直接存入巴西足協的帳戶。

哈維蘭吉以國際足總主席身分出席的第一次晚宴，就迎來其政權決定性的一刻。座上賓客中包含赫斯特．達斯勒，運動用品集團Adidas創辦人達斯勒的兒子，還有Adidas的法國執行長。達斯勒此前就曾和哈維蘭吉打過照面，說服他將巴西的國家運動全都交由Adidas出資贊助並提供產品，不過交易始終沒有下文。一九七四年，達斯勒還是勞斯爵士的支持者之一。哈維蘭吉無疑對達斯勒態度一百八十度大轉變的直率和迅捷印象深刻。晚宴結束前，達斯勒另邀哈維蘭吉共進晚餐，而後者答應了。隨後，三巨頭的第三位成員納里加入。一九六○年代，納里曾經在不列顛跨入運動行銷和運動贊助的領域，至此開始累積全球的客戶群，以及潛在的贊助商。

參與者關於晚餐和後續對話的說詞，在細節上有諸多出入，但討論的核心關懷相當明確：他們要如何撮合世界盃、持續成長的全球電視市場，還有企業贊助，好為他們創造最大的利潤流。他們所得出的結論，提出來的全球運動商業化模型，還有以此為原點在接下來十年不斷進化的系統，都將為所有全球的大型運動贊助提供模板。它有四個要素：首先，唯有規模最大的跨國公司，其廣告預算夠深，其全球觸及與電視觀眾相符，才有機會交涉成為贊助商。其次，贊助和廣告要依照產品類型進行區隔：世界盃的官方產品或供應商只能有一種軟性飲料、一個品牌的啤酒、一間微電子公司或金融服務公司。

贊助內容小至贊助商以現金換取大型廣告看板的露出，大至贊助商直接提供賽事所需的服務，以換取大約三分之一的比賽門票，堪稱是有史以來全球獲利最豐厚的酬賓方案。第三，國際足總將全面控制各種形式的電視轉播權、廣告、球場空間等等。所有主辦國家的現行合約都不作數。第四，國際足總將不親自處理贊助或電視合約等細節。行銷和電視轉播權將在收到保證金後，交付給中間人，再由中間人轉售。起先，此處所指的中間人就是達斯勒和納里。之後，達斯勒特別創立一個運動行銷公司ISL，接掌此一權利，直到二○○一年該公司聲名狼藉地破產。

一九七四年末，哈維蘭吉搭乘私人飛機抵達亞特蘭大國際機場。他最近才剛去紐約拜訪百事可樂的老闆華納兄弟，向他們遊說推銷。華納兄弟答應他會好好考慮。有人懷疑他們至今仍在懊惱這件事。哈維蘭吉轉而去與可口可樂公司的總裁艾爾．齊林（Al Killane）會面。納里不僅安排了這次會面，還完成了該公司絕大多數的政治基礎工作。在經歷激烈的董事會議後，可口可樂決議將其寶貴的全球品牌與足球結合。一九七五年，合約最終在倫敦簽訂，資金開始流動。合約的金額究竟是多少幾乎無法確知。哈維蘭吉自己聲稱無法提供一個明確的數字。國際足總此一部分的帳戶密不透風，無以看清。

贊助合約當中的保密條款，禁止公司揭露任何確切的細節。而讓追溯金流加倍困難的原因在於：錢幾乎都先經過達斯勒，才轉手給國際足總；或者直接從可口可樂匯入發展中國家的新設施或者是賽會。此一財務融資系統使得哈維蘭吉得以兌現他的某些宣言。或者更精確地說，是由達斯勒來兌現。他和Adidas是為足球發展中國家提供技術輔助的核心。達斯勒也是U20世界盃的幕後推手。從一九七七年首次在突尼西亞舉辦開始，之後皆每兩年舉辦一次，後續的三屆賽事分別在日本、澳洲和墨西哥舉行。至於Adidas公司的收益，就接觸、交易、贊助，和最終的銷售和利益而言，極為可觀。

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然而，世界盃才是關鍵的議題。一九七八年阿根廷世界盃並不是哈維蘭吉的主秀，而是屬於軍政府。國際足總沒有顯露出分毫挑釁東道主的意願。確實。就在賽會前夕，國際足總明確地拒絕接收國際特赦組織有關阿根廷迫害人權的報告。同時，對於賽會當中黑暗骯髒的部分，他們也沒有表露出有要調查的意象。不過，八二年西班牙世界盃，就是哈維蘭吉的個人秀。如今他必須兌現競選時的諾言，將世界盃會內賽的名額，由十六隊擴充為二十四隊。而這麼做需要大把銀子。他唐突地通知達斯勒和納里，針對此前預計要籌措的經費，國際足總和西班牙人要求加碼，而且加碼很多很多。達斯勒和納里認真找錢。達斯勒握有賽事的行銷大權，也有販售北美電視轉播的權利。納里四處尋找贊助商。許多人的口袋夠深，為了前往蘇黎世，願意支付超過四千兩百萬瑞士法郎。

兩個小規模的交易不僅體現了當今世界足球皇帝長袖善舞的政治實力，和不達目的決不罷休的商人特質，更一舉將事情搞定。當哈維蘭吉同意運用其在拉丁美洲、非洲和亞洲的重大影響力，支持西班牙人胡安．安東尼奧．薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）參選國際奧會的主席，西班牙人點頭同意雙方在世界盃合作。薩馬蘭奇一如預期，順利當選。此外，可口可樂的利益亦得到看照。當皇馬簽署了一份看似鐵一般的合約，讓伯納烏球場內貼滿百事可樂，所有的看板都被移除得一乾二淨。

一九八二年西班牙世界盃，又以淪為國際足總大發橫財的捷徑著稱。根據大衛．葉力普（David Yallop）的說法：「哈維蘭吉的個人開支每年超過一百萬美元……而國際足總官員前去西班牙的賬單……與全數二十四支參賽隊伍的交通和食宿總額相比，足足多出至少三百萬美元。」這種慷慨，是由空前飛漲的電視收視戶，以及接下來透過國際運動與休閒公司以天價售出的八六和九○年世界盃的贊助包裹來支撐。八六年墨西哥的世界盃，全球收視超過一百億。九○年義大利世界盃，這個數字還要再翻倍。據此，國際運動與休閒公司和九個頂級贊助商簽署合約——包括三間日本、四間美國和兩間歐洲的跨國企業——總金額超過一億瑞士法郎。外加七個義大利當地的官方供應商—包含飛雅特、打字機與個人電腦製造商奧利維蒂（Olivetti）、義大利航空（Alitalia）。更別提還有所謂的官方授權產品，迅速由百味來義大利麵（Barilla pasta）和Sagit冰淇淋等企業標走。

哈維蘭吉確保國際足總將南非除名，並且巧妙地操作槓桿原理，當臺灣在國際中被邊緣化時，重新將中國迎回國際足總。以色列在亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation）中持續不斷的位置爭議，也在資格賽階段將其納入大洋洲足聯（Oceania Football Confederation）後暫時解決。國際足總一舉吸納了葡萄牙帝國崩解後新生的數個國家，使得會員數量持續上揚，如今輕易超越聯合國的會員國。與哈維蘭吉偏好袖珍協會的政治傾向相符—它們的選票與大國等值，但它們貧窮的狀態使得它們極易哄騙——國際足總亦將迷你小國與蕞爾小島納入。在一九六六到九○年間，國際足總接受的會員申請包含加勒比海的格瑞那達、貝里斯、聖露西亞和聖文森；歐洲的聖馬利諾和法羅群島；太平洋的索羅門群島、萬那杜、薩摩亞、大溪地；另外還增添了澳門、盧安達、阿曼，塞席爾群島和馬爾地夫。

一個在全球具有如斯規模的帝國，需要一個嶄新的首都。而哈維蘭吉以一棟光潔閃亮、有稜有角，線條分明的白色混凝土與玻璃帷幕大廈，取代勞斯時期寂靜冷清的瑞士花園建築，作為國際足總的新總部，以容納如今堂堂超過一百位的全職員工。皇帝本人手中握有的權力和重要性，如今也達到前所未有的新高度。當瑞士和法國為了一九九八年世界盃的主辦權激烈拚搏時，瑞士足協提名哈維蘭吉為諾貝爾和平獎的候選人。消息正式公布後，全場起立鼓掌喝采，連曾經自頒獎項的赫魯雪夫都相形見絀。

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書籍介紹

本文摘錄自《足球是圓的：一部關於足球狂熱與帝國強權的全球文化史（上下冊不分售）》，商周出版

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作者：大衛．哥德布拉特（David Goldblatt）

譯者：韓絜光、陳复嘉、劉冠宏

少了足球，世界史就不完整！

世界盃是史上最多人觀看的活動，是唯一真正由國際大眾共同參與的時刻……

生活在全球化的世界中，你怎麼能不懂足球！

創立自己的球賽規則，是愛爾蘭和蘇格蘭能否脫離英格蘭掌控的指標

踢出自己的球風，象徵了南美洲、非洲國家的民族精神

一九五四年的世界盃冠軍，打造了西德的經濟奇蹟

奧斯曼帝國的末代蘇丹及後來的中國文化大革命，都下令禁止人民踢球

足球為什麼這麼重要？正史又為何總是忽略足球？

足球是最全球化的文化活動，影響力跨越種族、性別、宗教、時區……，透過踢球、觀戰、組織團體和追蹤賽事等行動，人群界定了彼此的分際，建立了自我的認同。因此沒有哪一段歷史可以不談足球，也沒有哪一個足球活動從當代社會中抽離了以後，還能描述其發展過程及意義。

運動社會學學者大衛‧哥德布拉特補足了這個世界史的缺口，闡述在歷史長河中，足球如何影響政治、經濟、社會和文化層面，如何一步步型塑現代社會的樣貌，以及在足總弊案頻傳、分離主義盛行的今天，足球的未來會如何，而我們的未來又該怎麼走？

或許把世界置於足球的象徵之下，一如把自己攤在球賽的變化無常之前，願我們能有那樣的胸襟和智慧，把球穩穩控在腳下。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航