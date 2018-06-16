把過去給中共的發展藍圖提供給金正恩，是一場難堪挫敗後的悲哀

翻譯：許睿洋

美國與北韓領導人歷史性的首次峰會，雙方於會後共同簽署一項協議。然而，這只協議卻讓被稱為「火箭人」的金正恩，得以繼續自由操控他的火箭。

據路透社報導，這項由美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩所簽署的文件，在細節上輕描淡寫，對那些期望以一項全面性協議為北韓去核化鋪路的人們而言，更是讓期待落空。

以下是文件的重點：

美國和北韓承諾建立新的美國－朝鮮民主主義人民共和國關係，符合兩國人民對和平與繁榮的渴望。 兩國將共同努力，在朝鮮半島建立持久和穩定的和平政權。 北韓重申遵守2018年4月27日《板門店宣言》，承諾朝向朝鮮半島完全無核化努力。 美國和北韓承諾致力尋回戰俘與作戰失蹤官兵遺骸，並立即送回已確認身分者的遺骸。

如同金正恩在峰會後指出，這確實象徵著「重大改變」，但還不是值得我們喝采或感到自滿的結果。

表面上來看，金正恩承諾致力於朝鮮半島的「完全無核化」，這是值得鼓勵的，但不同於美國國務卿麥克・蓬佩奧（Mike Pompeo）在川金會前所設定的條件，雙方所簽定的文件中並沒有具體細節來規範這項工作應該透過何種機制加以監督、如何驗證它已經完成，或已是不可逆的。

這些工作將在未來的峰會中繼續進行。如同文件的補充文字所規定：「美國與北韓承諾由美國國務卿麥克・蓬佩奧與北韓相關的高階官員，主導舉行後續協商…以履行美國－北韓峰會之協議結果。」

為了維護這些早已在《板門店宣言》（Panmunjom Declaration，由金正恩與南韓總統文在寅於2018年4月27日共同簽署）就已經做出的承諾，川普毫無顧忌地把金正恩邀上談判桌（而且是坐在貴賓席），給予他一個足以獲得國際尊重的表象，其中包含一連串魯莽的合照機會，但他真正從聖淘沙帶走的成果卻十分有限。

Photo Credit: AP/ 達志影像

姑且先不談去核化，那說好的人權議題呢？

那些評論家認為《板門店宣言》中缺少、川普需要的非核化細節究竟在哪？平心而論，要讓上述目標成真其實還有時間，而且鮮少有人期待在這次的川金會，就要得出一個解決朝鮮核問題的永久性方案。

然而，如果峰會的目的只是為了建構互信基礎，美國真有必要做出「提供北韓安全保障」等各種讓利嗎？這樣的保證與承諾建立外交關係，只能被視為對殘暴獨裁者的「核邊緣政策」毫無招架之力，最終舉手投降。

川普對於與金正恩見面感到歡喜，並待他如同對待一位既存擁核大國的合法領導人。他甚至告訴金正恩，能與金正恩共同出席讓他「感到無比榮幸」，但這樣的「榮幸」不乏給世人「川普出賣了全世界的利益，卻享受這種幸災樂禍」的遐想。

此外，會中並未就金正恩對北韓人民不勝枚舉的人權侵害事件有太多著墨。紐約時報則以《Indoctrination, Prison Gulags, Executions》（思想灌輸、集中營、處決）為標題，細數金正恩監督下的人權危害事件；而聯合國人權理事會更曾在其2014年的報告中對此詳盡地說明。

該份報告發現，北韓的領導階層與金正恩本人，需為「基於國家政策所致有系統性的、廣泛的、嚴重的人權危害與違反人道罪行」負責。

撰寫該報告的聯合國人權調查委員會是由前澳洲最高法院大法官麥克・柯比（Michael Kirby）擔任主席。從先前的《板門店宣言》到本次川金會的初步共識，柯比不斷地提醒世人兩者，對於人權議題皆隻字未提。

他的觀點於川金會面的當週得到「人權觀察組織」（Human Rights Watch's Asia Advocacy）亞洲區主任約翰・希夫頓（John Sifton）的呼應。他指出，川普在川金會上不提人權議題的行為，實際上已違法了美國法律。

這種事其實也不是第一次發生，在推特上，網友很快找出了1993年6月11日《北韓－美國共同聲明》（Joint Statement of the Democratic People’s Republic of Korea and the United States of America），當中同樣抽象且最終也並未兌現的承諾。該項聲明允諾「反對武力使用的威脅，包含核子武器；無核朝鮮半島的和平與安全，包含全面性保障的公正應用、相互尊重彼此主權、互不干涉國內事務；以及支持朝鮮的和平統一。」

此聲明距今已將近25年，這段期間北韓不斷破壞協議與違反承諾，證明了自己是最不可靠的國際成員。

Photo Credit: AP/達志影像

所以說，金正恩幹得好！你正在達成「一面追求核子武器、一面增加經濟成長」的「核經並進」（byungjin）政策的正確道路上。

在完成第一軌的目標後，金正恩將重心轉往第二階段的發展（即經濟成長），而目前看來他應該會受到當前新自由主義貿易秩序的熱烈歡迎，至少只要川普插手便會是如此。

川普和他的團隊已聲明準備開放美國企業到北韓投資，作為北韓去核化的回報。此舉或將讓他們的裙帶企業，得以在持續加重的制裁中賺進大把鈔票，也為北韓經濟的自由化打開一扇窗。正如《海峽時報》引述前南韓統一部部長李鍾奭（Lee Jong-seok）所說的，金正恩正在「尋找中國發生的那種快速經濟成長模式」。

把過去提供給中國共產黨的發展藍圖提供給金正恩，並非是個值得慶祝的理由，而是一場難堪挫敗後的悲哀。

本文由關鍵評論網國際版譯編，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航