金正恩最大的收穫？1970年至今的美韓軍演可能「無限期延期」

（中央社）

南韓媒體報導，對於美國總統川普在新加坡提出將中斷韓美聯合軍演一事，南韓總統文在寅昨（14）日表示：「對北韓軍事施壓需要靈活的變化，我們會慎重討論（中斷）韓美聯合軍演。」

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條以「韓美主要聯合軍演將無限延期」為標題報導，包括即將於8月舉行的「乙支自由衛士」在內的韓美聯合軍演可能中斷。

報導說，文在寅14日在青瓦台主持會議時表示，雖然中斷韓美聯合軍演的附帶條件，是「如果北韓有誠意實踐非核化措施，南北韓及美國北韓持續進行誠懇對話」。

文在寅向與會部會首長指示說：「具體內容，要和美國密切協商。」當天晚上，南韓國防部長宋永武和美國國防部長馬提斯通電話，傳達文在寅意見。

南韓國防部透露，韓美國防部長就整個韓美聯合軍演深入交換意見。韓美將儘快舉行國防部長會談以商討這一問題。

韓美兩國每年例行的主要聯合軍事演習，有代號為「關鍵決斷」、「鷂鷹」及「乙支自由衛士」等，有的演習甚至調遣美國核動力航空母艦打擊群、F-22匿蹤戰機等，進行包括對北韓模擬「斬首行動」等，一直遭受北韓的猛烈譴責。

川普在周二的川金會後表示，「戰爭遊戲非常非常貴，我們花了一大堆錢在這上面」「很長一段時間，這些大型的飛機（轟炸機）飛往南韓演習，在那裏投下炸彈，然後飛回關島，我懂飛機，它們非常貴。」川普補充說。

川普還說， 他希望在某個時候將美軍撤離南韓。 「我想把我們的士兵帶走，我想把我們的士兵帶回家，」川普說，「 現今我們在南韓有32,000名駐軍，我想讓他們回家。不過現階段還不行，我們將停止戰爭遊戲，省下鉅額金錢。除非未來的協商不如人願，但我們會省下鉅額金錢，還有我認為（軍演）非常挑釁。」

不過也有南韓總統府資深官員認為，駐南韓美軍議題無法透過北韓和美國談判決定，這是美國和南韓聯盟相關事務。

美韓主要軍演有哪些？

北韓長期以來一直尋求終結美國和南韓聯合軍事演習，譴責這是侵略北韓的預演，因此北韓以軍演和飛彈試射回應。聯合軍演期間，與平壤的緊張關係無可避免地升高。對此，華盛頓和首爾長期以來都堅稱軍演本質上是「防禦性質」。

從1970年開始，美韓實施軍事演習，其中只有1991年，美國為了與北韓進行無核化談判，宣布暫停 與南韓 的聯合軍演。 不過放棄軍演無法使北韓停止研製核武器，於是美國又回到演習中，並且從那以後一直持續下去 。

川普與金正恩結束意義非凡的「川金會」後，在新加坡國際記者會上告訴記者，他將結束「具挑釁性」的聯合軍演。以下為法新社彙整的美韓主要聯合軍演：

關鍵決斷和鷂鷹（Key Resolve and Foal Eagle）

「關鍵決斷」是軍事指揮官在電腦上進行的兵棋推演，通常於3月開始，持續約10天，通常伴隨著世界上最大野戰演習之一的「鷂鷹」一同進行。

鷂鷹演習持續兩個月，有超過20萬南韓士兵和約3萬美軍參與。

今年為了避免與南韓平昌冬奧撞期，軍演延後舉行。

大雷霆（Max Thunder）

大雷霆是大規模的空軍演習，通常持續兩週。

兩國今年5月舉行大雷霆軍演，動員約100架戰機參與，其中包括美軍先進的F-22戰鬥機。F-22戰鬥機可躲避敵軍雷達，擁有精準的打擊能力。

平壤強烈抗議這場演習，還揚言取消「川金會」，並延後預定與首爾進行的軍事會議。

乙支自由衛士（Ulchi Freedom Guardian）

軍演為期兩週，通常於8月展開，主要是透過兵棋推演，不過平壤認為這是為侵略北韓的高度挑釁預演。

去年軍演結束後，北韓朝日本方向發射彈道飛彈，引發全球恐慌，東京對此相當憤怒。

韓美防長通電話 八月聯合軍演成焦點

南韓國防部今天表示，國防部長宋永武14日與美國國防部長馬提斯通電話，磋商原訂八月舉行的韓美聯合軍演，至於是否取消，韓國防部說，迅速落實美國與北韓在新加坡峰會的協議。

南韓聯合新聞通訊社指出，雙方從當晚7時30分開始進行約30分鐘的通話。八月的韓美軍演是否取消，成為外界關注焦點。

韓聯社報導，宋永武表示，總統文在寅認為若北韓誠實落實非核化措施，南北韓、北韓美國為消除敵對關係的對話順利進行下去，基於南北韓層峰在「板門店宣言」中提出的互信精神，有關各方有必要在對北韓施壓方面採取靈活態度，南韓將慎重考慮韓美聯合軍演問題。

報導說，南韓國防部表示，韓美防長商定，為誠實、迅速落實北韓和美國層峰在新加坡峰會達成的協議，將在牢固的韓美同盟關係基礎上繼續加強國防領域合作。

美駐南韓大使提名人 支持暫停美韓重大軍演

美國總統川普的駐南韓大使提名人哈里斯（Harry Harris）才剛卸下美軍太平洋司令部司令職務，哈里斯在聯邦參議院聽證中指出：「整個局面已經轉變，我認為我們應暫停軍演，重大軍演，看看（北韓領導人）金正恩是否真的認真看待他在協商中的部分。」

哈里斯表示，就他所瞭解，任何暫停將僅限重大軍演，至於美軍在南韓的常規訓練將持續進行，不過最終仍須由國防部決定。

哈里斯告訴參議院外交委員會：「我確信我國對南韓的盟邦承諾依然堅固不變。」川普為川金會成果喝采，因解除了北韓核威脅。然而哈里斯在聽證中表示：「我認為我們仍須擔心核威脅。」

哈里斯還說，他認為在非核化談判進行之際，應持續對北韓施以制裁，附和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早在首爾的說法。

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核稿編輯：楊之瑜