劉仲敬點評張愛玲：她的政治敏感性，有點像傳說中獵松露的豬

文：劉仲敬

張愛玲具備政治家的決斷能力和宣傳家的操縱技巧，從她步入成年的第一場戰役就可以看出來。張廷重始終認為女兒胡鬧，前妻惡意利用孩子擾亂他和後妻的婚姻。孫家人說根本沒有關禁閉的事情，是張愛玲把以前生病隔離的事情拿來移花接木。張愛玲以令人歎為觀止的冷靜和嫺熟，徐徐展開英漢兩條宣傳戰線的最佳謀略。《大美晚報》的標題黨〈What a life! What a girl’s life?〉 訴諸西方讀者的刻板印象，彰顯東方家庭的專制作風和歧視婦女。張愛玲粉絲膾炙人口的傳奇訴諸跟婆媳關係一樣古老的題材，後娘給前妻子女穿小鞋。孫用蕃直到生命的最後時段，仍然堅持倪雲林一說便俗的原則：「張愛玲成了著名作家，如果是受我的刺激，那倒也不是壞事。惡聲罵名衝我而來，我八十多歲的人了，只要我無愧於心，外界的惡名我願認了，一切都無所謂的。」五○年代的統戰專家如果認真研究過張愛玲的少年，恐怕就不至於拿她當通俗小報的無腦女作家， 在名流大佬滿街賤賣的大豐收季節，白吃一記偷雞不成蝕把米的啞巴虧了。

張廷重一直覺得前妻迷戀西洋生活方式，是家庭破裂的根本原因。張愛玲投奔生母， 在他看來無異於重蹈覆轍，但他沒有反抗的理由，他的國早就亡了，女兒無論如何都會長成外國人，此國與彼國有什麼區別？張愛玲搬到生母的家裡，以遠東第一名的成績考上了倫敦大學，但因為歐戰爆發，改去香港大學。倫敦大學在上海設有遠東區考場，因為上海自由市是大英帝國的一部分，如果張愛玲家在南京或北京，就根本參加不了這樣的考試。重慶和南京兩個國民政府吞併上海，是一九四三年的事情。

張愛玲真實的政治身分，其實是中國（北洋）難民裔大英帝國臣民和上海自由市市民。她父親的祖國和她自己的祖國，分別亡於共產國際侵略者在遠東的第一期殖民和第二期殖民。共產國際第一期殖民政權（國民政府）為了篡奪滿洲帝國和中國（北洋）統治者對諸亞和諸夏的歷史權利，自稱新中國。新中國的發明，製造了兩個中國的混亂。新中國的實質意義，就是要滅亡中國（舊中國）。共產國際第二期殖民政權（中共政權） 為了盜竊新中國的發明，又把第一期殖民政權打成新中國的叛徒和中國（舊中國）的第二期，於是在兩個中國的混亂之外，又製造了兩個新中國的混亂。無論兩個中國還是兩個新中國，都跟大英殖民地作家和上海市民張愛玲毫無關係。她如果算中國（舊中國） 人，元好問就得算魏國鮮卑人。她如果算新中國（第一期）人，陸游就得算金國吳越人。她如果算新中國（第二期）人，陳宜中就得算蒙古帝國契丹人。

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張愛玲學生時代的香港大學，堪稱大英帝國在南洋的種族—文化植物園，到處彌漫著阿拉伯人、印度人、馬來人的色彩和音調，歐洲人和香港人的存在感反倒不很突出。她從愛爾蘭女同學那裡發現，歐洲人的性管制其實比東方人更嚴格。新中國的國語發明家（新文化運動者）發揚中國人欺軟怕硬和顛倒黑白的天賦，構建了一套完全相反的故事。她後來運用這些素材，寫成了《沉香屑．第二爐香》。這個故事有新作者的一切弱點， 但無疑暴露了張愛玲超人的政治敏感性。她的政治敏感性，有點像傳說中獵松露的豬， 迅速將廚師帶到自己發現不了的富礦面前，卻完全沒有將原材料烹飪成高級符號的願望和能力。

統治階級的性管制必須比被統治階級更嚴格，因為任何成功的規訓都必須以自我規訓為基礎。規訓本質上總是逆水行舟，永遠不能徹底征服蠢蠢欲動的黑暗之心。如果自我規訓的技術得不到階級和傳統的保護，難得而易失的勢能就會變成濟慈「寫在水上的字」。無產者大抵守不住時運送給他們的權力，原因就在這裡。無產者的解放一般出現在文明的沒落時期，甚至本身就是文明滅亡的標誌。前途無量的新興文明通常以更加嚴格而有效的性管制為標誌，甚至必須借助宗教或宗教改革的力量。

拜倫勳爵和曹雪芹以文學家的敏銳，都注意到小姐的性蒙昧和丫鬟的性啟蒙。陳寅恪以史家的敏銳對待儒家紳士的禮法門風和無產者的性開放，從新文化運動的解構本質看到了中國必將滅亡的命運，從穆斯林文化和印度文化在西方殖民體系內仍然堅守的建構性質，看出了東亞大陸的下場注定會比西亞大陸和南亞次大陸更加悲慘。毛澤東以浪人知識分子的敏銳，看到了陳寅恪發現的同一個現象，恍然領悟了解放黑暗之心可以釋放的巨大力量，以超人的勇氣握住撒旦伸來的巨手，從無數食人者和失敗者像蛆蟲一樣蠕動的黑暗深淵，一躍登上惡龍熊熊燃燒的鱗頸。北歐新教徒晚婚晚育和二十一歲成年的神話，塑造了熱帶人童婚多產的他者形象。希臘人、羅馬人和西方人質樸剛健的規訓， 以波斯人、埃及人和東方人的詭詐殘暴為襯托。荷蘭新教徒在慵懶豔麗的巴達維亞遇見了穆斯林的（相對）節制和印度人的（相對）縱欲，不由自主地將權力的鑰匙送進了前者的手中。

張愛玲對英國清教徒性文化的想像，內在地銘刻了殖民地臣民對統治者德性的順服，但她在符號政治的層面是軟弱無力的，正如嗅覺靈敏的豬在法蘭西大餐的層面是麻木不仁的。她生活在自己的世界內，覺得符號政治屬於男人的世界。「在任何文化階段中，女人還是女人。男子偏於某一方面的發展，而女人是最普通的、基本的，代表四季循環、土地、生老病死、飲食繁殖。女人把人類飛越太空的靈智拴在踏實的根樁上。」 （《流言．談女人》）政治如果僅限於具體的人層面，既有好處又有壞處。好處就是絕大多數符號操縱技術失去了用武之地，瑪波小姐的硬核比溫姆西爵士的手套更難啃。壞處就是行動能力的高度、深度和廣度都受到了極大的限制，猶如不能使用金銀、紙幣和票據的物物交易。高級政治和人際關係的差異，約等於張愛玲定義的男性和女性差異。她覺得女人的天花板是低矮的，在低矮中感到親切和舒適，越過天花板運用男人的符號， 多多少少是不守本分的。

西歐中心的戰爭波瀾終於越過東歐和西亞的周邊，在遠東的邊緣追上了逃離倫敦的張愛玲（指一九四一年底日本進攻香港）。香港大學的停課，對她無異於解放。她由此回到自己真正的祖國上海，主動放棄了在聖約翰大學補完學業的機會，像一個中了命運大獎、而拿業餘愛好當終生職業的天之驕子，再也不願意回到循規蹈矩的舊生活當中。

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她興奮地寫到：「誰都說上海人壞，可是壞得有分寸。上海人會奉承，會趨炎附勢，會混水裡摸魚，然而，因為他們有處世藝術，他們演得不過火。關於『壞』，別的我不知道，只知道一切的小說都離不了壞人。好人愛聽壞人的故事，壞人可不愛聽好人的故事。因此我寫的故事裡沒有一個主角是個『完人』。只有一個女孩子可以說是合乎理想的， 善良、慈悲、正大，但是，如果她不是長得美的話，只怕她有三分討人厭。美雖美，也許讀者們還是要向她比道：『回到童話裡去！』在《白雪公主》與《玻璃鞋》裡，她有她的地盤。上海人不那麼幼稚。我為上海人寫了一本香港傳奇，包括《泥香屑》、《一爐香》、《二爐香》、《茉莉香片》、《心經》、《玻璃瓦》、《封鎖》、《傾城之戀》 七篇。寫它的時候，無時無刻不想到上海人，因為我是試著用上海人的觀點來察看香港的。只有上海人能夠懂得我的文不達意的地方。我喜歡上海人，我希望上海人喜歡我的書。」（《到底是上海人》）

她本來是想利用自己並無責任的假期，像中學和大學時代一樣玩玩寫作，孰知才氣猶如產婦熟極而滿的乳房，輕輕一觸就會由盈而溢。她大部分作品，都來自二戰後期的短短幾年。工部局已經滅亡，百年積累的蜂房已經落入田鼠、蝗蟲和螞蟻的手中。無論哪一撥強盜和揮霍者，都不會像蜜蜂和業主一樣珍惜蜂房的一點一滴。曾經足以餵養幾代工蜂、為幾個新蜂房的蜂后播種效力的珍貴蜜汁，如今像騾馬的糞便一樣滿地狼藉， 平等地招待穿花蛺蝶和食糞甲蟲。遠東貿易口岸的文人在戈登將軍和萊佛士爵士的時代，從未有機會享受如此豐盛的筵席，正如敗家子隨性打碎的一盞瓊漿，在片刻間散盡了父母含辛茹苦的數十年生命。大多數小蝴蝶並不知道揮霍時節的短暫，以為自己生活中的一切都像日月江河一樣自然，但張愛玲並不是她們的階級姐妹，亡國遺民的記憶伴隨她從搖籃到墳墓。她知道自己的祖國和父親的祖國一樣危在旦夕，猶如老漁民根據疼痛的膝關節斷定去年的颱風明天就要捲土重來，不是依靠任何理論的推演，而是依據經驗徵兆的反復聯結。她的原則，就是有水快流。

「想做什麼，立刻去做，也許一遲就來不及了，人是最拿不准的東西。」「一切都是那麼虛幻，個人即使等得及，時代是倉促的，已經在破壞中，還有更大的破壞要來。有一天我們的文明，不論是昇華還是浮華，都要成為過去。如果我最常用的字是『荒涼』，那是因為思想背景裡有這惘惘的威脅。」（《傳奇》再版序）文藝界的老江湖覺得她應該好好規劃利用自己的才華，但她並無福樓拜為藝術而藝術的精誠。名氣對她的意義，無非就是名人面前沒有打不開的平臺而已。歷史的進程無情地嘲笑了老成的智慧， 為女人的膚淺恢復了名譽。商女早知亡國恨，落花時節又逢君。江頭宮殿鎖千門，絕調空隨流水聲。

張愛玲的文學取徑，也在低矮親密一路。西洋文學，她獨服毛姆的犀利刻薄。《傲慢與偏見》的圓潤和《咆哮山莊》的雄奇，在她的鑑賞天花板以外。霍桑直刺天際的峻拔、愛倫坡百折千回的瑰麗、密爾頓瑩潔凝練的肅穆，尤其不在她能夠驅策的範圍之內。東洋文學，她以紅樓夢、海上花、張恨水和鴛鴦蝴蝶派的親支近脈自居。「我對於通俗小說一直有一種難言的愛好，那些不用多加解釋的人物，他們的悲歡離合。如果說是太淺薄，不夠深入，那麼，浮雕也是一種藝術呀。」（《多少恨》序言）嚴肅文學家的裝逼活動，她一向不當回事。文學批評家給予她嚴肅文學家的待遇，其實是冷戰文化政治的副產品，出於知識分子特有的虛偽，不便死盯著《秧歌》和《赤地之戀》撕咬，只能把周瘦鵑和禮拜六派粉絲群的口味包裝成純文學，彷彿像安伯托．艾可的偵探小說一樣充滿了闡釋空間。張愛玲粉絲團在幾十年後的形成，多虧了這段陰差陽錯的情節。《玫瑰的名字》和《傾城之戀》能夠同時滿足好看和裝逼的需要，《尼羅河謀殺案》和《金粉世家》就不行了。

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書籍介紹

《近代史的墮落：民國文人卷（劉仲敬點評近現代人物）》，八旗文化

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作者：劉仲敬

繼「晚清北洋卷」和「國共卷」以來，劉仲敬再次將自身犀利的點評，展現在人物的月旦之上。在這本「文人卷」中，劉仲敬主要延續了他在前兩卷中的歷史生態學分析，民國文人在「地方主義／泛中華主義」角力的脈絡下，來探討知識分子和文人的發展狀態。

從晚清到民國，從中國到海外，

身處新舊文化的激烈轉換，

身處「中華」概念的裹挾，

身處兩岸黨國體系的誘惑和扼殺

自負又渺小、無根如浮萍的文人，該如何自處？

有人放棄掙扎、有人隨波逐流、有人投機獲利、有人走向虛無。

在劉仲敬看來，這些民國知識分子都是泛中華主義本身的產物，而泛中華主義衍生出的弱點，並非個人所能改變。正如建築藍圖的承重牆如果有問題，包工頭再廉潔也救不了房客的性命。所以即使如余英時般再有才能，也無法改變虛無的宿命；才能不佳者如余光中，更是只能仰賴政治勢力搏取其地位。

從五四運動以來，中國知識分子便深陷在所謂「中華」的迷思當中，而輕視「諸夏」的地方主義與小共同體精神。正是這種迷思，斬斷了鄉土根源的知識分子，只能落入虛無與失敗的窠臼之中。

透過銳利如手術刀般的史筆，劉仲敬為在這場荒謬卻又無奈的歷史大戲中演出的諸位腳色，一一安排了他們所該有的歷史定位。

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