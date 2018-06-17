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2018/06/17, 國際
【圖輯】在這種場地也能踢！這就是對足球的真愛
Photo Credit: Reuters/達志影像
我們想讓你知道的是
各國的足球粉絲，在各種特別的足球場上一圓足球夢，山谷間、海岸旁、貧民窟內，讓我們來看看這些難以想像的球場，美麗、壯觀、驚人的樣貌吧！
唸給你聽
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這次俄羅斯世足賽將在莫斯科等11座城市、12個球場中進行，其中最大的莫斯科盧日尼基體育場，可容納高達8.1萬名觀眾，開幕戰俄羅斯對沙烏地阿拉伯的賽事，就是在這裡進行；而7月15日的冠軍戰，也是在這裡替俄羅斯世足賽畫下句點。
但除了32個參加世足賽的球隊之外，各地的足球迷，其實也參與了這場體壇盛事，無論是轉播、直奔現場，甚至是自己和三五好友踢踢球，都是表達對足球喜愛的一種方式，尤其是未來充滿無限可能的孩子。
各國的足球粉絲，在各種特別的足球場上一圓足球夢，讓我們來看看這些難以想像的球場，美麗、壯觀、驚人的樣貌吧！
馬其頓，格格尼卡
蘇格蘭，埃里斯凱島
波士尼亞及赫塞哥維納，維朗杜克
泰國，敖攀牙
印尼，雅加達
義大利，塞斯特列雷
蒙古，烏蘭巴托
海地，太子港
柬埔寨，金邊
肯亞，奈洛比
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航