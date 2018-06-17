【圖輯】在這種場地也能踢！這就是對足球的真愛

這次俄羅斯世足賽將在莫斯科等11座城市、12個球場中進行，其中最大的莫斯科盧日尼基體育場，可容納高達8.1萬名觀眾，開幕戰俄羅斯對沙烏地阿拉伯的賽事，就是在這裡進行；而7月15日的冠軍戰，也是在這裡替俄羅斯世足賽畫下句點。

但除了32個參加世足賽的球隊之外，各地的足球迷，其實也參與了這場體壇盛事，無論是轉播、直奔現場，甚至是自己和三五好友踢踢球，都是表達對足球喜愛的一種方式，尤其是未來充滿無限可能的孩子。

各國的足球粉絲，在各種特別的足球場上一圓足球夢，讓我們來看看這些難以想像的球場，美麗、壯觀、驚人的樣貌吧！

馬其頓，格格尼卡

這個位在馬其頓鄉間的球場，距離最近的城市也有35公里遠，孩子們正在進行比賽。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

蘇格蘭，埃里斯凱島

位在英國蘇格蘭的埃里斯凱島（Eriskay），球員穿著綠白球衣在海岸邊的球場比賽。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

波士尼亞及赫塞哥維納，維朗杜克

當地孩子在這14世紀的維朗杜克城堡（Vranduk）比賽。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

泰國，敖攀牙

泰國南部攀牙府附近的漁村敖攀牙（Ko Panyi），孩子於漂浮在海上的足球場踢球。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

印尼，雅加達

雅加達市區壅擠，當地居民在一個立體停車場的屋頂踢球。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

義大利，塞斯特列雷

滑雪俱樂部的成員在雪地上踢球。其中一名成員說：「我想模仿梅西踢球，但是穿著滑雪板，我可能比較能模仿前滑雪冠軍阿爾貝托・通巴（Alberto Tomba）。」｜Photo Credit: Reuters/達志影像

蒙古，烏蘭巴托

孩子在蒙古首都烏蘭巴托住宅區內的砂地踢球。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

海地，太子港

海地年輕人，在什麼都沒有的沙地上隨興玩起足球。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

柬埔寨，金邊

金邊的郊外，孩子在Koh Dach渡假村外，沿著湄公河河岸踢足球。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

肯亞，奈洛比

東非肯亞首都奈洛比附近的貧民窟馬札爾（Mathare），男孩們正在積水的城市角落踢球，沒有一個正式的場地。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航