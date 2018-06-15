癌症36年蟬聯10大死因首位：哪一種最「折壽」？

（中央社）

衛福部今（15）日公布最新統計指出，106年共有17萬人死亡，每3分3秒就有一人過世。其中，癌症已是第36年居首位，死亡人數首次突破4.8萬人，創史上新高，占總死亡人數的28%。

衛生福利部今天召開記者會公布民國106年10大死因報告，106年共有17萬1857人死亡，比前一年減少561人、降幅0.3%，男性死亡人數為10萬1686人，是女性7萬171人的1.4倍。

根據衛福部計算，平均每天有471人死亡、每3分3秒就有一人過世，和前一年相同。

統計指出，106年10大死因依死亡率排名依次為：（1）惡性腫瘤、（2）心臟疾病、（3）肺炎、（4）腦血管疾病、（5）糖尿病、（6）事故傷害、（7）慢性下呼吸道疾病、（8）高血壓性疾病、（9）腎炎和腎病症候群及腎病變、（10）慢性肝病及肝硬化，和去年排序相同。

其中，光是前10大死因的死亡人數就占了13萬1993人，占總死亡人數的76.8%。

值得注意的是，癌症已是第36年位居10大死因之首，死亡人數共4萬8037人，占總死亡人數的28%，相較105年增加277人；此外，去年同是第3名的肺炎，死亡人數也比前一年增加268人。

男性死亡人數雖然是女性的1.4倍，但若細看兩性死亡人數，106年男性死亡人數比前一年減少1299人，以事故傷害、慢性下呼吸道疾病分別減少301人、445人較多；反觀女性，死亡人數卻比前一年增加738人，以肺炎、高血壓性疾病分別增加172人、163人最明顯。

若分析死亡年齡，65歲以上死亡人數死多達12萬3543人，占總死亡人數的71.9%，比前一年增加1287人，以85歲以上族群增加幅度最明顯，但由於高齡化社會到來，65歲以上人口迅速增加，因此死亡率反而比前一年減少4.2%。

肺癌蟬聯癌症死因首位 罹乳癌最折壽

衛生福利部今天召開記者會公布民國106年十大死因報告，共有17萬1857人死亡，癌症已是第36年蟬聯首位，有4萬8037人因癌症過世，比前一年增加277人，創下史上新高，占總死亡人數的28%。

十大癌症死亡率排名為：（1）氣管、支氣管和肺癌、（2）肝和肝內膽管癌、（3）結腸直腸和肛門癌、（4）女性乳房癌、（5）口腔癌、（6）前列腺癌、（7）胃癌、（8）胰臟癌、（9）食道癌和（10）子宮頸癌。

相較前一年，僅子宮頸癌擠下去年的第10名卵巢癌，重回十大癌症死因之列，其餘排名均和前一年相同。

以性別來看，兩性癌症死因前3名均為肺癌、肝癌及結腸直腸癌；女性4到8名為乳癌、胰臟癌、胃癌、子宮頸癌、卵巢癌；男性則為口腔癌、食道癌、胃癌、攝護腺癌、胰臟癌。

標準化死亡率僅女性乳癌、攝護腺癌增加，胰臟癌、食道癌持平，其餘則呈現減少趨勢。

若分析癌症死亡年齡，以年過55歲的族群占84%為大宗，但增加的人數則以85歲以上增493人最多，其次是65至74歲增加253人居次。

報告也指出，若觀察各癌症平均生命年數損失，女性乳癌患者平均少活15年，其次依序為子宮頸癌14.8年、口腔癌14.4年、食道癌13.4年以及結腸、直腸和肛門癌12.6年。

國民健康署副署長陳潤秋表示，由於肺癌缺少早期有效篩檢的工具，加上治療困難、腫瘤生長速度快，因此近年也是癌症發生率的前3名，導致死亡率居高不下，國健署也委託醫界協助找尋有效的篩檢工具。

對於女性乳癌及攝護腺癌死亡率增加原因，陳潤秋解釋，攝護腺癌主要是老化因素，而女性乳癌則是因現代人晚婚、少哺乳、肥胖、環境塑化劑等影響，使得發生率增加，連帶導致死亡率增加。

陳潤秋也呼籲，目前已有乳房攝影等篩檢工具，篩出癌症者有8成屬於0到2期的乳癌，及早治療5年存活率可達90%，但篩檢率僅40%，希望逐年提高篩檢比率。

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核稿編輯：楊之瑜