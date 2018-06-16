【圖輯】秘魯「新聯盟」貧民窟：沒水沒電沒關係，只要這裡有足球場！

四年一度的世界盃足球賽在俄羅斯登場，全球足球迷將進入為期一個月的賽事狂歡。參賽球隊中除了足球風行的歐洲有14國參賽之外，另一足球強權拉丁美洲也有多達八國晉級32強。

其中，南美洲的秘魯，是1982年之後再次晉級世足賽舞台。由於南美洲有巴西、阿根廷等傳統勁旅，讓世界排名高居11名的秘魯，距上次參加世足賽決賽圈已有36年之久。

雖然無緣世界盃數十載，但秘魯人對足球可是非常熱情，就連物資匱乏、生活不易的貧民窟，也有足球的身影。

在秘魯首都利馬近郊，有一個聯合貧民窟名叫「新聯盟」（Nueva Union），這裡沒有自來水，也沒能接上公共電力網或公路系統。但人們之所以能忍受這樣的生活條件，也要繼續留在這裡，都是因為這個設施：足球場。

Photo Credit: Reuters/達志影像

「新聯盟」的居民，大多數是來自秘魯貧窮省份的移民。15年前這個區域開始有移民定居時，就把山坡上的一塊地整平，作為踢足球之用。從這片山坡上，可以俯瞰人口1,000萬的首都利馬市景。

「這是一座山，當時看起來不像現在這樣，我們下定決心開始整地、挖掘，為什麼呢？因為每個星期天，我們必須有件事情可以分散注意力。」40歲的「新聯盟」居民埃德嘉（Edgar Champi）如此解釋。

這是一片沒有草地的足球場，就如同各地常出現的臨時性場地，是秘魯人熱愛足球比賽的證明。「這是最純粹的快樂！」54歲的露易莎奶奶（Luisa Alcantara）談到秘魯國家隊時說，「只要球員進了球，家中的桌子都會震動！」

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世界盃帶來的熱潮，替「新聯盟」的無草足球場比賽注入新熱情。場中塵土揚起、觀眾喊著球員綽號，埃德嘉和其他男性盯著場中央的球員，還有婦女在販賣由紫色玉米製作的飲料「chicha」給場邊觀眾。

「新聯盟」居民是弱勢群體，他們為了自己的家庭而努力工作，在政府當局幫助不足的狀況下，想辦法靠自己創造更好的未來。

由於缺乏公共服務或設施，「新聯盟」居民必須購買私人的載水卡車所販售的水，這些卡車在冬季或是路況不佳時就會取消販售服務。電力系統也是從附近的街道轉接過來，如此會增加電費開銷。

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32歲的維克多（Victor Antonio Cordoba）說，「新聯盟」足球場讓居民保持心情愉悅和身體健康。他還說，很多秘魯國家足球隊成員都來自低收入地區。「誰知道呢，也許未來這邊的孩子會成為國家的足球人才。若沒有這個球場，我們誰也無法發現孩子的潛能。」

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每週一到週六，所有男人都要出外工作時，留在家的婦女就會去球場踢球或打排球。「禮拜天我們就把場地讓給男人去玩。」露易莎奶奶笑著說。

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「新聯盟」正在增加一些硬體設施，希望生活水平可以更加提升。「當然，我們會持續改進。」32歲的機械技師羅傑（Roger Loayza）說，會讓足球場更好。「這裡曾經只是一座山，但現在我們已慢慢有了一些東西。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航