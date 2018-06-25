文：林文義

浮世德定義

日本漫畫之神：手塚治虫先生，生前最後一部作品未完成，名之《浮世德》。一九九八年夏天的北海道首府札幌市中心書店，我虔敬地買到一冊未竟的遺著，彷彿追悼的黯然。

近二十年前的我，在想些什麼，做些什麼，其實至今依然清晰地留在記憶裡。那年自己對人生故意開了一個最大的玩笑，不懼世俗嘲諷以及多般的誤解和揣測；如今反思是對不起某個人，那人自以為是聰慧的決定，卻是我借以自虐的主題。就這麼一次，我的惡意如此。

浮世德？好似摧毀、折損自我，祈盼與魔鬼以靈魂交換，彷彿百死不悔的也無所謂了。什麼是真正的信任的意涵，沒有信任，愛和生命就猶若易融的冰山，南北極堅實千萬年的凍原一旦瓦解，地球儀上下兩端的白色疆域刹時由雪化水，消失於大海中，淡水和鹽分融合，像眼淚般的蒼涼與靜默……我的愛以及生命，試圖自虐似的一再折損。

北海道七月末，夏炙微汗但自始天色陰霾，像我告別或者是逃離的不幸；那人些微滯怔，但生性自以為是慧黠的心，已然明白我這玩笑終究難以持續，斷然宣布中止。於我而言，實是心存感激，說是自以為是，那人十足為我所蒙蔽，對不起啊，我的心存惡意還是造成傷害。

必須懺悔，我用這人傷害缺乏信任的那人，浮世德……浮世都不道德，任意且率性的我，真的，真的彼時想將靈魂交給魔鬼，的確！

梅菲斯特，呼喚你名

我在最幽暗的山谷

絕望哭泣不見之神

救贖？僧侶在古代修院

暗室裡手淫且抄寫

自我哀痛的，懺悔

什麼是真情和誠實的定義？反而過了六十歲，我一再的自索反思，寫了那麼多文字，我是真假虛實？我所表白的語彙方式為人所誤解，反而是最親近的人。是不是自己其實是偽善而閃躲的靈魂呢？暴怒和微慍到最後歸於沉默……總是事後省察，加倍的譴罰還是留給暗自傷感的自己。文字障造口業，一生宿命是否？

浮世德和魔鬼交換靈魂，他是真情實意的人，如果不是有著錐心之痛，何以全然絕望的放棄自我？一直一直地，我想著此一嚴肅課題；但丁的《神曲》終究是奢求天堂接納，地獄遠離，那麼被拔除「執政官」頭銜的他，失意政客的不甘寂寞，促使在無邊的沉寂中奮筆直書的目的又何在呢？如若還是翡冷翠的執政官，榮耀虛華的但丁，還會寫出這冊不朽之書？

冬雪冷冽的翡冷翠，我連續兩年同時同地與之面對；大理石頭像鑲嵌在百年的古牆間，凜冽地迎送多少時間旅人。哲人、作家？揣想他最在乎的應該不是文學的永恆，而是執政官之眷念。歌德筆下的魔鬼看得最清楚，但丁與浮世德，不就是文字裡的矛盾與掙扎嗎？這才是書寫最真實的依循，想要掩飾卻坦露了內在的回音。

那兩年在冬寒的翡冷翠，我手持熱炙的巧克力瓷杯，向雪中牆間的但丁致意：冷不冷？冷去了五百年的心早已破碎……浮世德一定為創造他的人傷悲，只有藏匿在每個人心底的魔鬼不時微笑，淡定的剔著他尖利的牙。

人之所以為人，注定不幸。鬼必須隱匿在無比的暗黑深處，世俗的早被所有經典定義是不祥和墮落，奉敬是無限光明的神呢？悠哉的故作詭祕，向善吧，良心吧，請走向正道，千萬不可偏頗，惡之面相不可看，對神絕不疑惑。

馴化以及信靠。人之單薄，鬼的畏懼，神的大能……三者我一再詢問，不是疑惑而是祈盼三位一體得以給我解謎。我天真臆想：如果此一迷思直是霧裡看花，哪一朵花會純淨無瑕的給我答案？像一顆初生嬰兒的心，紅似火，白如雪……逐老卻更惘然，像一段詩句般的抽象；浮世德啊，那時怎麼和梅菲斯特對話呢？

定義最艱難的問答

彷彿留下一生未解

從生到死依然是

迷霧罩身說是魔障

哀痛的呼喚你名

悲懷獻祭：浮世德

一九九八年夏天從北海道回來，決定辭掉那份虛妄且浮華的職務，我更加的學習沉默以對那時而閃避時而跳躍，有著世俗中顯赫名位的老闆。曾經在秋風凜冽的離島和他第一次發生異見的爭執，竟然是在酒後原本可以盡歡各自回返旅店的時刻……我清楚見到一個明知不可為卻強行為之的錯覺，斷然的拒絕老闆那定然是難以成真的指令；作為主管之我，眼見助理們紅著淚眼被斥責出門，我不能不挺身。

他凜冽地下令：必須！我決絕地說：不！

浮世德把靈魂打算交給梅菲斯特……第一次這意念浮現在我心頭。老闆怔滯當下，一副不可置信的狐疑，我婉言解釋說，這會壞了此地大諱，請老闆諒察、理解。他怒斥，我回辯……我自認是護衛他，他誤認是一種冒犯。

翌日，彼此帶著個別心事返北，我立即寫了辭職信，他極力挽留，那年冬天終究告別。還是對這半生為台灣奉獻苦勞的老闆，抱持無比的尊敬；往後很多年依然是可以談心，做朋友比共事好。

甘冒大不韙的，曾在文字裡寫過——魔鬼，說是邪惡卻很真實，《聖經》有說，魔鬼利誘耶穌，至少明示；神子不被所惑，魔鬼就轉身走人……不知道這樣寫，死後是否會下地獄？我反思，始終與所謂的「主流價值」格格不入、不合時宜的逆向，注定是自苦的怨不得人。

究竟是怎麼一回事？我任性的開了一九九八年生命中的大玩笑，十足是自虐的故作惡意使然。那年北海道富良野紫色的薰衣草多麼的豐饒美麗，何以還是帶著隱約的一份憂傷回來？行囊中手塚治虫，最後未竟的遺著《浮世德》，據說這日本漫畫之神，猝死在畫桌上……。

書籍介紹

本文摘錄自《酒的遠方》，聯合文學出版

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作者：林文義

1953年生於台灣台北市。少時追隨小說、漫畫名家李費蒙（牛哥）先生習繪，早年曾出版漫畫集六冊，後專注於文學。曾任《自立副刊》主編、廣播與電視節目主持人、時政評論員，現專事寫作。著有散文集：《歡愛》、《迷走尋路》、《邊境之書》等37冊。短篇小說集：《鮭魚的故鄉》、《革命家的夜間生活》、《妳的威尼斯》三冊。長篇小說集：《北風之南》、《藍眼睛》、《流旅》三冊。詩集：《旅人與戀人》、《顏色的抵抗》兩冊。主編：《九十六年散文選》等書。2011年6月出版大散文《遺事八帖》，榮獲2012台灣文學獎圖書類散文金典獎。

此冊新集，延續前書《夜梟》意到筆隨的自然自在；如同前書形式，詩行置於散文中，因此試詩於散文，亦是行筆之間藉以分帙、舒緩，容許作者和讀者得以相互反芻。

書名頁後，引句郭松棻先生逝前剔勵，也是追念年少時未竟的美術眷戀。

從近著《遺事八帖》、《夜梟》及本書《酒的遠方》，文字每學和思想深切、理性與感性交相融匯，正是林文義作品最為圓熟穩健的辨識度；渾然天成練就風格及人格的典範，完美的呈現新文學理念。——陳銘磻

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰