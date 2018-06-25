朱敬一《給青年知識追求者的十封信》：在通識教育階段，不該「住相」讀書

文：朱敬一

「不住相」讀書

我們經年累月吸收了許多雜七雜八的知識，有什麼用呢？我們從兩個角度來看。一是知識可以幫助我們解決問題，比如說，你大學修了偏微分方程等工具，當你碰到一個物理的問題，就能用偏微分方程的方式來解，這是大家最熟悉「那門學問對我有什麼用」的一種用。還有一種用，是大家比較不能夠想像的，就是「自己形成問題」。如果你吸收的東西非常的多，這些東西之間隱隱然有什麼關係你並不知道，但是這些知識都散布在你的腦袋裡面，你有時候就會問自己：這幾點之間串起來的關係是什麼？那幾點之間和這幾點之間有什麼關係？當你問這些問題的時候，都是在「形成」一個新問題。但是如果腦袋裡散布的那些點數目不夠，根本就沒辦法問出問題，當然也就沒辦法形成問題。

很多人批評我們台灣訓練出來的學生，大多是很會解問題，但是不會找問題。你給他一個問題要他解，非常厲害，不管多難都很快，一天兩天、一小時兩小時就能解出來；但若是要他自己找出一個問題，就比較困難。那怎麼樣才能讓自己比較會找問題呢？就是要「不計目的地廣泛吸收知識」。

當代史學泰斗余英時先生寫了一本書，叫做《朱熹的歷史世界》，我大概也做了番研讀。雖然我不是這方面的專家，但是看一看、跟一些人談一談，大概就可以知道他功力在哪裡。人家說唐朝以前的文獻，你還可以盡讀，如果你真的很拚命的話，可以把它讀光。但是宋代以後的文獻，你就沒辦法盡讀，因為龐雜得不得了。余英時先生七十歲開始寫這本書，你看在他之前，宋朝到現在已經一千多年的時間；這麼久的時間裡，有多少人去寫朱熹？ 但是余英時先生不計目的去讀這些文獻，所以他看宋朝的文獻一、文獻二、文獻三……一直到文獻兩千八百六十三等等，他看了就放在腦袋裡面，放在他腦袋裡不知道哪個地方。他也沒有目的，但是有一天他就能夠把沒有目的吸收而積存在腦袋裡面的記憶，一點一點地串起來，能以前人所未見的方式串起，像是串珠珠一樣。如果許多讀者都覺得：「啊喲，串起來的珠珠好漂亮喔！」那就是一本好書。人文社會的學問累積，就是這樣的一個過程。

前文提到，人文社會的很多知識，是要自己去彙整，要在過程中點點滴滴不斷地去吸收，碰巧佛家的金剛經中有一句話跟我說的有點相似。金剛經說：「菩薩不住相布施，其福德不可思量。」所謂的「不住相」，是你去布施做好事的時候，不要老覺得我「在做好事」，不要覺得自己是著痕跡的去做好事。假設把我剛講的彙總成一句話，就是：「學子不住相讀書，其功用不可思量。」我們讀書的時候不要「住相」，不要為哪個目的讀書。在通識教育階段、在真正進入專業領域之前，尤其不該住相讀書。

有些求學的態度我是非常不同意的：很多家長讓孩子小學一年級就開始補習，認為「不要輸在起跑點」，這句話真令人討厭透了。說不要輸在起跑點，這就是標準的住相讀書，而且是「住」得厲害。什麼是起跑點呢？有人在人生裡鳴槍嗎？有終點嗎？ 什麼叫「輸」呢？所以這是第一種非常住相的念書。第二種好一點，有些人在報紙上說： 「我們要培養讀書的習慣。」這也是住相念書。很多人整天都在說你要多讀書，多讀書才能夠怎麼樣。其實，讀書要無用之用才能為大用， 對通識教育尤其如此。你不能說為了多讀書才去讀書，這都是為了特殊目的才去讀書。但不住相讀書不是要你去亂念書，像是充滿無用資訊的八卦小報等等，讀那些是沒有用的。你要念有用的書，只是不住相，不執著於哪個目的，不專走固定的路線。只要是你有興趣的、你覺得好玩的你就去念，什麼時候有成果不知道。就像你背古文，什麼時候作文開始變好，沒有人知道，也沒有公式可以知道念白居易文章到多少篇的時候，作文就可以得幾分。但是讀書就是對你有幫助！

住相念書在人文或社會科學領域，例子是非常少的。魏爾斯那種例子是住相的；在科學領域，一旦擇定了目標方向，讀書當然就是「為了解決那個特定問題」。數學家三十歲不出頭，大概就不太容易再出頭了。像魏爾斯，他的佛馬最後定理是三十六歲證明的。但是要證明這個定理，需要很多的子定理，這些都是在他三十歲以前完成，只不過他在三十六歲時最重要的一步才跨出去。總之，大部分的科學成就都是很年輕的；因為分工專注投入，所以才能年輕有成。人文社會很多人發跡，要熬到五、六十歲以後。我們剛剛提到的余英時先生，他寫《朱熹的歷史世界》時，已經七十歲。

我是社會科學的知識探索者，大學畢業二十二歲，當完兵二十四歲，當一年助教二十五歲，二十九歲拿博士（Ph. D.）。假設我現在的知識能夠「量化」，而現在的知識是一百分的話，那麼我大概有百分之九十七是在念完博士學位後累積的，只有百分之三是念博士之前累積的；我相信很多念人文社會的學者都是這樣子。你如果看到哪位人文社會的學者說我是哈佛的博士；講這話的人如果三十歲還可以，如果四十歲的人再這樣講話，就不太有出息了，表示他還在拿十年前的資本在招搖撞騙。三十歲以前可以說二十九歲拿了哈佛博士；但到了四十歲、五十歲、六十歲，不必再去張揚那些上古史，因為對人文社會的研究者來說，學問百分之八十、九十以上是在拿到博士之後慢慢累積起來的。老是說自己是哪裡的博士，沒有意思，更不用說「幼稚園大班得過幾個乖寶寶貼紙」、「小學沒有輸在起跑點」，那是笑話。

前文提到，自然生命科學的知識探索比較能夠切割與分工，這也反映在他們的研究團隊上。自然生命科學大多有實驗室，裡頭動輒有二、三十個研究生助理，這是常態。但是在人文社會領域，就沒有這回事。余英時先生全盛時間，大概只有四、五位學生；經濟學泰斗貝克（Gary Becker）在二○○○年時只有一位秘書、兩個學生，沒有其他助理。

為什麼會有這種差別呢？自然生命科學由於易於切割分工，有許多實驗往往可以切開來分頭進行實驗，例如某甲去做A題目，某乙去做B題目，某丙去做C題目。但人文社會所有的知識，大概都是在一個人的腦袋裡面孕育的。我們剛剛講余英時寫的那本書，他是怎麼寫的呢？他把宋朝文獻第一件、第二件、第三件……，一件一件地念，全部放在腦袋裡面，然後哪天就串成珠珠。他有辦法把這個事情交給二十八個助理去做嗎？「甲助理看第一到八個文獻，乙助理看第三十六到九十三個文獻，看完以後你們簡報，我聽。」有用嗎？沒有用的。因為支離片段的人文知識，這樣是串不起來的。

你若要學習作文，就要白居易、李白等，什麼人的好文章都念，慢慢累積在腦袋裡面，有一天你就能串起來，可以寫出很好的文章。但你不能說有兩個人，一個人專念西元單數年寫的文章，另一個人念西元雙數年寫的文章，然後他們兩個人溝通，讓他們向你簡報，你就知道是怎麼回事， 那是不可能的。所以人文社會幾乎所有的知識，是在少數一、兩個人的腦袋裡面，慢慢醞釀形成。你看期刊上自然科學或者生命科學方面的文章，經常有七、八位作者；人文社會卻沒這回事，頂多二、三位作者。為什麼呢？因為人文的知識是不太容易切割分工的。

在人文社會的世界裡，假設要走進探索知識的路線，你就得有忍受寂寞的心理準備。所有做研究的人都寂寞，但是人文尤其寂寞，這是有原因的。假設你在自然科學的實驗室裡，二十個人一起混，老師不在的時候就一起去看電影，即使研習的題目不相干，但這麼多人彼此互通聲息，比較不寂寞。但是我們說人文社會的學問，是在一、兩個人的腦袋裡面完成的，當然更容易寂寞，無助而寂寞。

人文社會的知識要溫火慢燉，有時候也與人的情緒成熟度有關。魏爾斯證明代數的定理，只要邏輯夠敏銳，而立之年也許就能做到。但是人文情感卻不然。很多彈鋼琴的天才，可以在七、八歲的時候，彈琴技巧就練得非常好，李斯特很多重指法技巧的曲子，他們都可以彈得很好。但是曲子裡的感情很難表達，因為小孩還不到那個年紀，那種感覺從沒有過。彈失戀的曲子，七歲？他沒辦法呀！ 所以很多人文知識的累積是要慢慢來的，是跟年紀有關係的，急不得。

還有一種住相讀書，是非常不利於人文發展的，那就是跳級。有的人幼稚園大班就念小學一、二年級的東西，小學二年級念四年級， 四年級念六年級，六年級就念人家初二，初二就念人家高一，高一就念人家高三，到了高三就念大學，最後說：「我二十四歲就拿到博士。」So what？這叫做終點嗎？有人鳴槍嗎？沒有吧！二十四歲拿到博士又怎麼樣，這也是一種住相讀書，就是我要「快」，快又怎麼樣？ 對人文社會，二十四歲拿博士跟二十六歲拿博士，差別安在哉？

以上我把魏爾斯的故事介紹給各位讀者，有志於科學探索的朋友就稍有概念，大略知道未來的方向。但是對人文社會與通識教育而言，我就沒辦法再具體，也沒有辦法告訴讀者，人生的關鍵、轉折、規劃是什麼。我沒有辦法刻劃出一條路來，請大家循此而進，十年有成，沒這回事情。人文社會之路遠比魏爾斯的要難以刻劃。我描述人文知識基礎是怎麼累積的，但是說了半天也等於沒有說，因為「怎麼」 是沒有方法的，只是告訴你它應該是怎麼走的；「不住相」的意思就是在這裡。假設我真能講出一個方法，那就是「住相」。

總之，我可以用兩個句子來總結前述的分析。金剛經上面說：「菩薩不住相布施，其福德不可思量。」我說：「學子不住相讀書，功用是非常非常大的。」第二個句子，金剛經上面說：「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」這對我們做知識探索也是適用的。現在假設要我講出一個公式、一個法則、一個經驗談、一個關鍵的描述、一個看到魚兒往上游就立志的故事、一個「有為法」，而使得你受到啟發，你就可以變成知識探索的大學者，那是假的，沒有這回事情。假設你要在知識探索之路上出類拔萃的話，一定是因為你遵循一個我沒有辦法具體描述的過程，而讓你成就那個境界。記住，至少在通識教育階段， 讀書要「不住相」、成就要循「無為法」；「住相」或「有為法」都是不對的。

此外，唯有不住相讀書，不計目的，才不會因為「目的已經達到」而終止讀書。久而久之，讀書變成一種習慣，一種空閒時的自我調劑，一種少不了的生活養分。拿到博士學位迄今卅餘年，除了學術研究的專書論文，雜書大概閱讀超過二千百本吧。二○一七年我奉派到WTO擔任大使，這一年所看的書包括《巫王志》三冊、《血淚漁場》、《陶希聖年表》、《拯救資本主義》、《大查帳》、《普丁的國家》、《意外的國度》、《棉花帝國》、《The Genesis of the GATT》、《從漢城到燕京》、《歐洲的心臟》、《班哲明．法蘭克林傳》、《The Misadventure of the Most Favored Nations》、《大鴻溝》、《愛與黑暗的故事》、《數據、謊言與真相》……總計約六十本。這些書單，好像沒有什麼規則吧！沒有規則，因為讀書本就是不住相、不計目的。

「凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，則見如來。」這是金剛經經文。讀書的道理是一樣的：所有「有目的」的讀書，多少都是有所扭曲的；要不住相讀書，才是可長可久的真正人文提升。

書籍介紹

本文摘錄自《給青年知識追求者的十封信（全新版）》，聯經出版

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作者：朱敬一

在普遍高學歷的現今，追求知識的途徑更多、更豐富

更需要經時間沉澱、淬鍊的中肯建言

經過十餘年的沉潛，走在求知路上的朱敬一院士，始終心繫台灣的青年學子。

在《給青年知識追求者的十封信（全新版）》裡，朱敬一院士告訴我們不因歲月磨滅的體悟：追求知識之人要喜歡胡思亂想，如此一來才有創新；在創新之時也須專精，求取廣泛訊息當中最精華的著力點深求；深求的過程中，尚需觸類旁通，望眼更廣大的市場、突破自身的領域，而在這漫漫長路上，一顆強健的心能助你抵禦大小打擊。追求知識的姿態是活潑又嚴肅的，而知識是既廣且深、既能窮盡，又無法窮盡的。

如今，大環境的變化帶動求學問的途徑改變；做學問的風潮改變，加深了青年人的徬徨與猶疑。不知不覺間，「求知」成了一件複雜的事。究竟該遵循什麼樣的原則去「求」，又該求得什麼樣的「知」呢？進入學校或研究機構的平台後，如何在事業與最根本的做學問之間求取平衡？而知識的價值，又是評鑑可以衡量的嗎？

朱敬一院士建議所有欲踏上追求知識道路的年輕人們，都問問自己：「我屬兔嗎？我白嗎？我是白兔嗎？」做學問說難是極難，但若要簡單地說，總歸與初心、一股腦往深處鑽的傻勁有關。在涉入更深的知識之路甚或是規劃人生時，我們都該回歸最本源，在踏出第一步前須認清自身的能耐、衡量自己是否能擔得起求知路上的諸多挑戰、磨難。學問與人生同是廣袤、纏結難解的密林，即便是白兔在其中也需懂得生存之道。

追求知識之路難行。朱敬一院士的《給青年知識追求者的十封信（全新版）》，寫給在橫跨科學與人文的廣闊求知場域裡的知識青年追求者們，勇敢尋覓屬於自己的人生道路吧！

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰