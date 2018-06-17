多才多藝比的是「文化資本」，大學考招新制如何讓學生「適性選擇」？

文：陳慧軒

去年四月，聯招會公布大學考招新制，2019年（108學年）的學測改為選考制，考生可以自由選擇考科，大學各科系則最多採計四科成績。聯招會表示，這個制度改革是為了讓學生「適性發展」、「多元學習」，不再需要被全科考試淹沒。然而如今再過不到一個月，升上高三的學生就要開始備考，2019年新制學測簡章卻還不見蹤影，身為高三考生的姊姊，我不禁想問，連該準備哪些科目都不清楚，到底要讓學生如何「適性選擇」呢？

身為大一學生，我去年也才剛脫離大學升學考試的地獄；今年暑假，家中的妹妹也將加入學測戰士的行列，因此我想就一個學生和一個考生家人的角度來談談自己對大學考招改制的幾點看法。

學測考科五選四 卻非由高中生選擇

今年即將升上高三的學生們所面對的學測與往年大大的不同，因為考試科目全變成選考，目的是他們可以選擇自己擅長、有興趣的科目應考。但實際上這個改制真的可以讓學生「適性選擇」嗎？回歸根本，高中生考學測的目的就是為了「上大學」，因此選考的科目必定得跟著大學校系規定的科目走，實際上高中生的學習依然被大學端開出的條件綑綁，無法按照個人志趣做選擇，且很大的機率依然脫離不了國英數，更不用說那些無法確定未來科系的學生依然仍須全科報考。

學習歷程檔案比的是「文化資本」

不僅學測制度改變，2022年開始，個人申請第二階段的備審資料更將「學習歷程檔案」列入，內容包含基本資料、修課紀錄和多元表現。這項改變的立意是讓書審資料有簡單、統一的格式以供大學參考，也讓高中生即使在升學壓力下依然多元發展。但實際的施行效果會如何卻令人起疑，因為我認為「多才多藝」這項優勢，很大一部分會受家庭環境影響。當一個孩子本身家庭就處在底層階級時，他先天就比中產階級的孩子更無機會接受各種才藝的培養。例如：美術、舞蹈、鋼琴課等等，這些都是出身中高階級的學生能擁有的「文化資本」，而偏鄉和弱勢學生可能要打工幫忙家境，連讀書都得利用深夜，更無社團玩樂、才藝學習的時間。而現行的書審資料至少可以讓學生自由選擇展現自己最好的一部分，學習歷程檔案卻要求所有人樣樣都好。

考招時程延後反增加壓力

個人申請除了書審內容改變，2019年以後的時程也將逐年延後，至2022年時，個人申請時間將調整至五到六月。聯招會表示這樣的修正是為了讓高三生有更完整的課業學習，不需要一邊念書一邊煩惱個人申請。但依我當年實際的升學經驗，高三生最需要為了準備書審、面試煩惱的時候，就是學測後至個人申請放榜之前的那段時期。而新制將學測和個人申請的日期拉得更開，除了可以看出聯招會對於高三生實際的升學準備情形毫無關心外，更是變相延長考生的「刑期」，讓考生在寒假考完學測到六月放榜之間都處於焦慮和煎熬，既無法專心學習而要一邊準備申請，也不能確定自己未來的去處、放鬆心情，只能長期「蠟燭兩頭燒」，還要在學期末逼近指考時，匆促決定自己是否應考。

體育、美術及音樂課程在討論中失蹤

更大的一個問題是，高三學生在備考時期有時會被迫或自行選擇放棄非考科的藝術、體育課程時間，我認為這就是升學制度不周下產生的的教育畸形，學生一方面似乎被鼓勵多元發展、健全身心，但在龐大的考試壓力下總是又不得不犧牲運動、發展美感的時間。從早上七點半到校到下午五點放學，不僅要長時間接受填鴨課程，更被大量考試塞滿時間，連音樂、美術等課程都被借用來小考，卻從來沒有一次的制度調整關心到這個不合理的現象，或是更合理的分配各個科目的學分，提供學生自主選擇，或甚至考慮改變考試項目來讓高中教育真正的健全。

總結是，我認為每一次的大學考招改制，往往只聽從各大學校長的意見來改革，卻未曾聽聽接受教育者的心聲，學生們真正想學習的是什麼、需要什麼，又如何才能真正讓教育豐富並健全我們的身心靈。畢竟升學制度的改革若出了問題，受到影響的「白老鼠」學生們，他們的人生、努力都沒有重來一次的機會，因此每一個改革都應該更審慎的思考，並不是「應該沒問題」就貿然施加在下一代身上，而是「有確信且能保障對學生更好」才進入嘗試階段，更不該讓改制淪為各大學爭取自身利益的機會，開出升學條件綁死全國青少年的高中教育，而應該回到「學生本位」，讓我們決定自己要學什麼、怎麼學，而最終評量制度則作為輔助，讓學生了解自身學習狀況。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航