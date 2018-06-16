他曾策劃殺害馬拉拉，巴基斯坦「塔利班」首領遭美軍無人機擊斃

（中央社）

阿富汗國防部官員昨（15）日證實，被美國懸賞500萬美元的恐怖組織塔利班首領法茲魯拉（Mullah Fazlullah），13日在阿富汗東部庫納爾省（Kunar）遭美國無人機擊斃。

「印度新聞信託社」（PTI）和Zee News等印度媒體報導，巴基斯坦國防部發言人拉德馬尼許（Mohammad Radmanish）向美國有線電視新聞網（CNN）證實，法茲魯拉在13日的一場攻擊行動中死亡。

駐阿富汗美軍一位發言人歐唐納爾（Martin O'Donnell）昨天在聲明中說，美軍13日在阿富汗毗鄰巴基斯坦邊界的庫納省執行一項反恐攻擊行動，目標是一名恐怖組織高階領導人。

巴基斯坦「論壇快報」（Express Tribune）引述匿名消息表示，無人機發動攻擊，法茲魯拉和「巴基斯坦塔利班運動」（Tehrik-e-Taliban Pakistan，TTP）另外幾名指揮官死亡。

巴基斯坦塔利班運動沒對外表示領導人死亡。

法茲魯拉做過什麼事？

法茲魯拉曾多次以美國和巴基斯坦為目標發動恐怖攻擊，包括2014年12月對巴基斯坦白夏瓦（Peshawar）陸軍公立學校發動恐怖攻擊，造成151人死亡，其中包括130多名兒童。

美國指控法茲魯拉2012年曾試圖暗殺諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），美國並把法茲魯拉列為在逃全球恐怖分子，懸賞500萬美元。

《ETtoday》報導，2012年，馬拉拉因為爭取受教權遭到槍擊，當年下達格殺令的就是法茲魯拉，當時他派殺手攔下馬拉拉放學時所搭乘的校車，殺手對著她的頭頸部開槍。馬拉拉被緊急送醫救治後保住一命。後來她被送到英國治療，並留在英國求學，2014年獲諾貝爾和平獎。

Photo Credit:Reuters/ 達志影像 倡議女性教育權的馬拉拉當年遭到槍擊後，許多民眾點蠟燭替他祈禱平安

《CNN》報導，法茲魯拉是巴基斯坦塔利班的長期武裝指揮官之一，前任領導人梅蘇德 （Hakimullah Mehsud），2013年11月在巴基斯坦西北部的一次美國無人機襲擊中遇難之後，法茲魯拉被選為新領袖。

法茲魯拉被稱為強硬派，他透過極端主義的廣播電台崛起，以激烈的演說和強硬的意識形態知名，當他從巴基斯坦被驅逐出境，轉而進入阿富汗時，該電台也被關閉。《蘋果日報》報導，法茲魯拉向來反對與巴國政府談和，長年在巴國北部山區實行極端教義統治。

除了策劃對馬拉拉的襲擊，法茲魯拉也是是TTP（自由聯盟）的領導者，他們聲稱對巴基斯坦歷史上最血腥的恐怖襲擊負責：2014年12月，白夏瓦的一所軍校遭到襲擊，上百名兒童死亡；許多人認為這是巴基斯坦反對武裝戰爭的轉折點。

《CTV News》報導，目前巴基斯坦政府拒絕對法茲魯拉的死亡消息發表評論，稱任何消息都必須來自華盛頓。然而，法茲魯拉的去世對巴基斯坦來說是個好消息， 巴基斯坦長期以來一直指責哥倫比亞特區和阿富汗在阿富汗窩藏法茲魯拉，提供醫療協助等。

《上報》報導，據CNN指出，由於阿富汗政府曾在6月初宣布，20日前將無條件與塔利班停火，駐阿富汗美軍則發布聲明表示，本次空襲並不會違背阿富汗提出的單方停火。

聲明中表示，駐阿富汗美軍和北約盟軍將持續遵守阿富汗的停火決定，但稱停火決定並不包括美軍針對其他國際恐怖組織的打擊行動，也會依情形採取自保措施。

《CTV News》報導，在馬拉拉的故鄉的斯瓦特，居民紛紛表示很開心聽到法茲魯拉去世的消息，一位居民說，許多人擔心他有一天會回來，然後再次用倡導、強化暴力統治。

當地長老和平委員會成員伊德里斯汗則表示，「當我們看到法茲魯拉和他的手下在場的時候，我們目睹了塔利班在斯瓦特的野蠻行徑，我們很高興知道他已經下地獄了，斯瓦特人在法茲魯拉被殺後會感到安全。」

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核稿編輯：羊正鈺