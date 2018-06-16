中美貿易戰一觸即發：川普對500億貨品課25%關稅，中國如何「回敬」

中美貿易戰正式開打，川普決定要向價值500億美元（約1.5兆元台幣）的中國進口商品課徵25%關稅，將從7月6日生效，而中國北京政府也旋即宣布，同樣將對總值500億美元的659項美國貨加徵25%關稅作為報復。

（中央社）美國總統川普昨（15）日宣布對中國輸美價值500億美元商品課重稅，北京旋即宣布對同等規模的美國貨課徵關稅，予以反擊。這兩個全球最大經濟體間的貿易戰火似已點燃。

川普宣布對中國輸美800多項、包括汽車在內的戰略性重要商品，課徵25%的關稅，自7月6日起生效。

中國商務部表示，北京將以同等規模和力度的關稅回應，並宣布之前雙方磋商達成的所有經貿成果將同時失效。新華社報導，中國將對659項美國貨加徵25%關稅，將從7月6日起實施。這些美國商品包括大豆、汽車和水產品。

中國的報復清單比4月公布的版本增加超過6倍，但總價值維持在500億美元，因為一些高價值商品，比如說商用客機遭到剔除。美國對中國最大單一出口商波音公司（Boeing Co.）股價聞訊挫跌，終場收復盤中部份失土，收盤下跌1.3%。美國另一家對中國出口大廠開拓重工（Caterpillar）收盤重挫2.2%。

川普在聲明中表示，倘若中國反擊報復，美國將施加額外的關稅。

華府和北京進行多回合的談判，仍未能解決美國對於中國的產業政策、市場准入，以及對美貿易順差高達3750億美元等方面的不滿，雙方距離爆發貿易衝突似乎越來越近。

川普說：「這些關稅基本上是避免讓美國的科技和智慧財產權繼續被不公平移轉至中國，將可對美國就業提供保護。」

然而，分析家卻不預期美國關稅會讓中國元氣大傷，並表示中美之間的貿易爭端將持續惡化。

中國官媒新華社今（16）日也引述國務院關稅稅則委員會的說法，指出中國將對總值500億美元的659項美國貨加徵25%關稅，中國針對價值340億美元的美國進口農產品、汽車和水產品加徵關稅的措施，將從今年7月6日起實施。針對其他美國貨課徵關稅措施，將在稍後日期宣布。

美國鎖定「中國製造2025」產品

《自由時報》報導，美國貿易代表署（USTR）四月初已公布對中國商品加徵關稅的初步清單，最終清單則鎖定「中國製造二○二五」產品，包括機器人、航太、工業機械、新材料、汽車等，不包括手機、電視等消費性電子產品。

USTR說明，關稅分兩部分，第一部分共818個品項，包括在4月6日公布的1333項初始清單中，價值三四○億美元；第二部分共284個項目，主要是經認定受惠於「中國製造2025」的產品，價值約160億美元，將會公開徵求意見並召開公聽會，最後才會決定哪些項目。

USTR資深官員表示，公聽會預計7月24日舉行，這些產品被課稅，是為避免中國在太陽能板及鋼鋁產能過剩而傾銷的情況發生在高科技業，傷害美國高科技業。USTR表示，有些美商有意進口這些產品，將會提供申請特定產品免除關稅的機會。

川普發表聲明指出，美國不能再容忍經由不公平經濟措施，喪失科技和智慧財產；「中國製造2025」計畫意圖主導高科技產業，將進一步帶動中國經濟成長，卻傷害美國和其他國家的經濟成長，這些關稅對避免美國技術和智慧財產進一步向中國不公平轉移至關重要。

一旦中國進行報復，例如對美國產品、服務或農產品加徵關稅、提高非關稅障礙，或對美國出口商、或在中國營運的美企採取懲罰，美國將尋求額外關稅。

《紐約時報》報導，代表美國最大的一些科技公司的信息技術產業協會（Information Technology Industry Council）的會長迪恩·加菲爾德(Dean Garfield)說，

「關稅不是解決中國持續存在的歧視性和破壞性貿易行為的辦法，總統對消費品和這類商品的關鍵零部件徵收關稅的做法，會毫無必要地給美國民眾造成損失。這是在傷害他本來想幫助的人，而不是懲罰中國。」

《經濟日報》報導，彭博經濟（Bloomberg Economics）評估，一旦美國課徵關稅，中國報復，對雙方都將造成傷害；雙方間的信任將受到巨大衝擊，但對整體的經濟成長和通膨數據影響不大。

中國：我們不想打貿易戰，但不得不回擊

面對美國的作法，《蘋果日報》報導，中國外交部發言人耿爽強硬回應，「如果美方提出包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」耿爽也重申，「如果美方採取單邊主義和保護主義的作法，損害中方利益，我們會在第一時間作出反應，採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。」

針對美國最新聲明，中國商務部今晚表示，「中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商，力圖解決分歧，實現雙贏。令我們深感遺憾的是，美方置雙方已經形成的共識於不顧，反復無常，挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益，也破壞世界貿易秩序，對此中方堅決反對。」中國商務部發言人說：

中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以強有力回擊，堅決捍衛國家利益和人民利益，堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體制。將立即出台同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。 當今時代，發起貿易戰不符合全球利益，我們呼籲各國採取共同行動，堅決制止這種過時和倒退的行為，堅定捍衛人類共同利益。

《經濟日報》報導，曾在國際貨幣基金（IMF）擔任中國事務主管的康乃爾大學經濟學家普拉薩德（Eswar Prasad）指出，川普當局的論述稱關稅是為了爭取和貿易夥伴談判的籌碼，但「中國的回應，將會是外科手術式的精準攻擊，目標是對美國經濟和政治造成損害」。

中美貿易大事記：

3月23日，美國總統川普美東時間3月22日在白宮簽署備忘錄，在301調查認定中國涉及強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權及惡意收購美國高科技企業。美方研擬對中國銷往美國的產品課25%高關稅。此外，美國依「貿易擴大法」第232條啟動針對鋼鋁的進口關稅，自3月23日起，對進口的鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的稅率，中國未獲豁免，這項政策也被稱為「232措施」。

3月23日，為了回應美國對進口鋼鐵與鋁課高關稅，中國商務部研擬對美國祭出高關稅的產品清單暫定包含7類、128個稅項產品，多數都是農產品以及鋼、鋁，涉及產品金額共計30億美元。

4月3日，中國國務院關稅稅則委員會決定採取行動，對前述128項美國產品加徵15%或25%的關稅。

4月4日，美國貿易代表署（USTR）美東時間4月3日公布對中國301調查徵稅產品建議清單，清單長達45頁，受影響產業涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業等，價值約500億美元的產品，建議稅率為25%。

4月4日，中國國務院關稅稅則委員會決定，研擬對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅。中國商務部公告，這項加徵關稅措施涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。實施日期將視美國政府對中國商品加徵關稅實施情況，另行公布。

4月6日，川普於美東時間4月5日在聲明中表示，「鑑於中國採取不公平報復行動」回應美國先前宣布的關稅行動，他已指示美國貿易官員考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅。

5月3日，中美首次貿易磋商。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率團訪中，連續兩天在北京與中國國務院副總理劉鶴領軍的代表團會談。縮小美國貿易逆差及美方指控中方強迫技術轉移等為其中焦點。

5月16日，中美第2輪貿易磋商。中國國務院副總理劉鶴以中國國家主席習近平特使、中美全面經濟對話中方首席代表身分，率領中方經貿代表團於當地時間5月15日下午抵達華盛頓。劉鶴此行停留至5月19日。

5月20日，白宮公布美中第2輪貿易磋商的聯合聲明，在大幅減少美中貿易逆差上雙方達成共識，中國還允諾，將加大採購美國農產品與能源。在智慧財產權保護上，華府提出的相關具體要求，中方也有明確回應。

美國財政部長梅努欽證實，華盛頓和北京當局已同意停止互相加徵關稅。

5月29日，美東時間5月29日，根據301條款，美國將對價值500億美元、含有工業重要技術的中國商品課徵25%關稅。當中將包括與「中國製造2025」計畫有關的產品，課稅最終產品清單，將於6月15日前宣布。

6月2日，中美第3輪貿易磋商。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月2日至4日率團訪問中國，雙方繼續就中美經貿問題進行第3輪磋商。會後雙方沒有發表聯合聲明，也沒有提供細節。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺