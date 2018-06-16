先是禁用一次性塑膠袋，加州眾院再通過限用塑膠吸管法案

近來因環保署預告限塑政策將限用塑膠吸管，引起民眾熱議，不少網友擔憂「該怎麼喝珍珠奶茶」，官員一句「可以用湯匙喝」更引發批評，連各黨立委們都加入這場論戰，義美的總經理高志明也為珍珠奶茶請命，呼籲「限塑政策」不應該鐵板一塊，甚至連總統蔡英文都對此表示，這政策確實尚未成熟，官員也應該謹言慎行。

為了解決塑膠垃圾污染環境的問題，世界各國的民間團體、環保人士、企業等都紛紛開始提倡並透過具體辦法減少一次性塑膠餐具、包裝、容器的使用，政府也祭出「限塑令」；包括英國上千間麥當勞將改用紙吸管、法國15萬人連署拒塑膠吸管，現在美國加州眾議院也通過將限制餐廳提供塑膠吸管，將交給委員會審議，在此之前，也早有部分城市已經開始限用塑膠吸管。

（中央社）加州自禁止使用一次性塑膠袋後，上月30日加州眾議院通過，限制餐廳主動提供一次性使用塑膠吸管的AB 1884法案，全案目前交給加州參議院環境品質委員會。

依據加州立法制度，若這項法案能獲得加州參眾兩院支持並表決通過，且經州長同意、簽署，將隨即頒布實施。

根據加州立法資訊（California Legislative Information）網站指出，AB 1884法案明定，除非消費者要求，否則餐廳不得向消費者主動提供一次性使用的塑膠吸管。法案另明定，違反規定的業者前兩次給予警告，之後再犯則處罰鍰每天25美元（約合新台幣753元），但罰鍰每年總額不得超過300美元。

另據加州立法資訊網站公告AB 1884法案的立法進度，加州眾議院已於5月30日三讀通過，並送交加州參議院審查並於5月31日付委，目前交給加州參議院環境品質委員會（Senate Environmental Quality Committee），預計6月20日召開公聽會。

但目前加州部份城市已開始著手規劃，限制使用一次性塑膠吸管的規定。洛杉磯市議會在4月27日投票通過，要求洛杉磯市衛生局起草，有關餐廳不得向消費者主動提供一次性使用塑膠吸管的法案。之後洛杉磯市議會將審查洛杉磯市衛生局起草的法案內容，以票決是否通過並立法，而今年2月間，馬利布（Malibu）市市議會已投票通過，全面禁止市區內的餐廳，提供塑膠吸管、用完即棄的攪拌棒和餐具。

這項新制已於6月1日開始實施，新制並鼓勵餐廳業者，以紙、竹或木製產品取代塑膠用具，同時呼籲消費者養成自備玻璃、鐵製或可重複使用吸管的習慣，以減少環境負擔。

台灣什麼時候開始禁用塑膠吸管？

《蘋果日報》報導，近期因為明（2019）年，速食店、百貨「內用餐飲」不得免費提供塑膠吸管引發熱議，但事實上這只是環保署的擴大限塑、全面禁塑的第一步，依據「海洋廢棄物治理行動方案」，環保署最遲在2025年前全面限用、2030年前全面禁用一次性塑膠吸管，除了吸管之外，針對免洗餐具、購物提袋、一次性飲料杯等塑膠製品，也訂定從2020年至2030年的限用、禁用三階段時程。

台灣過去限塑政策多以獎勵為主，2002年才開始第一階段限塑，環署廢管處技正李宜樺說，第一階段約只是比實施限塑前減少約5成的塑膠購物袋使用量，每年約少20億個，第二階段原預估約減少6成，實施至今依商家回報初估，減少大約8成，原目標一年減少15億個，實際可能減少20億個。

根據環保署所做的民調，限塑政策是獲得民眾支持度最高的政策之一，有將近8成民眾支持，且根據環署所做初步調查，第二階段限塑類別，可從減量看出民眾響應支持這政策，不自費加買購物袋的比例，比第一階段實施還要高。

面對這次的塑膠吸管爭議，環保署發聲明稿表示，限制塑膠吸管並非限制珍珠奶茶，未來將視替代材質發展情形，規劃後續禁用事宜，《中央社》報導，環保署副署長詹順貴也說，6月8日的預告是禁止提供「內用」塑膠吸管，民眾購買珍珠奶茶大多是外帶，因此這波限制跟珍珠奶茶其實沒有太大關係，詹順貴也補充說明，外帶吸管要到2025年才會限制，2025年距今還有充分時間，大家可以針對吸管是否有替代材質、吸管是不是必需品等進行討論，也能充分跟業界研議、與外界對話。

其他國家的限塑怎麼做？

美國舊金山早在2007年立法禁用塑膠購物袋，在2014年開始禁用塑膠瓶，並在2016年全面嚴格實施；法國則在2016年7月起禁用塑膠袋，成為第一個禁用免洗塑膠餐具和杯盤的國家，之前也通過立法，2020年開始禁止使用塑膠餐具；英國則採取以價制量策略，超市購物袋收費已讓全英國塑膠袋使用量下降80％。

除了歐美積極響應減塑趨勢外，也有許多其他國家近來推出限塑令，《遠見》報導，像是非洲肯亞（Kenya）的塑膠袋禁令是全世界最嚴格的，這項法令在2017年正式頒布實施時，凡是人民攜帶、製造或進口塑膠袋，最高可罰款2萬至4萬美元（約台幣62萬至125萬），除此之外還得蹲上4年的牢獄。

不只肯亞，印度（India）政府近日宣布了聯合國（UN）大力讚譽、也稱之為「史無前例」的超嚴格限塑政策，將在2022年前禁止所有的一次性塑膠，這包含塑膠袋、寶特瓶、塑膠餐盒、包裝袋等，當然也包括吸管，印度總理莫迪（Modi）強調，「我們今天做出的選擇將決定我們會有著什麼樣的未來。」

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核稿編輯：羊正鈺