喜樂島聯盟推獨立公投與台灣正名入聯，陳水扁：台灣要成為正常國家

（中央社）

喜樂島聯盟今（16）日在台中舉辦召集人大會師，有超過5,000人參與，聯盟主張人民有權決定台灣前途，希望今年完成《公投法》修法，明年進行獨立公投，並以「台灣」為名加入聯合國。

今年2月28日喜樂島聯盟舉行籌組記者會，表達「獨立公投、正名入聯」的目標，聯盟並於4月7日鄭南榕自焚29週年紀念日在高雄成立，今天在台中舉行喜樂島聯盟召集人大會，包括30名現任立法委員、8名縣市長參選人參與。

喜樂島聯盟發起人、民視董事長郭倍宏致詞時表示，聯盟成立時提出目標，要推動獨立公投、正名入聯，計畫在明年4月7日鄭南榕自焚30週年紀念日前一天公投，希望公投的結果可以展現台灣人民追求建立正常化的國家，在全世界爭取國際承認與認同。

郭倍宏說，聯盟成立時也推出具體計畫，首要目標就是8月31日要求蔡政府修正公投法，還有兩個月的時間，現在是最好的時機，要向全世界說「我們要成為正常的國家」。

陳水扁：台灣要成為主權獨立的國家

前總統陳水扁也以錄影的方式致詞，他說，最近看到國際上幾件大事，包括美國在台協會內湖新館落成，與美國總統川普、北韓領導人金正恩在新加坡會面，但是美國成立代表處不是大使館、領事館，代表台灣沒有主權、不是獨立的國家，台灣的國際地位對美國來說還是未定。

陳水扁說，川金會在新加坡舉辦，雖然新加坡比台灣還要小，卻是主權獨立的國家，也是聯合國的會員國，這是對台灣的啟示，要成為主權獨立的國家，雖然挑戰困難重重，但如果自己不出聲，要誰來為台灣發聲，他非常贊成台灣推動獨立公投與正名入聯。

陳水扁也說，要在8月31日前力推《公投法》修法，是困難重重的，2019年4月6日要舉行獨立公投，更是難如登天，這場台灣的國家路，「政府不做，我們在後面推動，政府不做，我們在前面拖，」一定要成功。

前副總統呂秀蓮指出，18年前大家沒有想到可以用民主和平的方式政黨輪替，日前她到馬來西亞見證政黨輪替，與當地的在野黨代表會面，對方稱台灣是亞洲民主的導師，人民要行使主權就是公投，要求立委們共同促成公投法修法。

《自由時報》報導，呂秀蓮還說，2000年台灣政黨輪替，經過18年，台灣是進步或退步？人民是歡喜或感到失望？這是民進黨二次執政後，必須關切的問題，如果不反省，人民一定會行使主權，行使主權最直接、最神聖的方式就是公民投票。

呂秀蓮也說，上週全世界都在看新加坡讓川金會順利完成，新加坡立國條件比不上台灣，因其中立的主張，讓全世界有爭執的國家都到新加坡完成和平願望，台灣一定要獨立、正常化，因為朝鮮的問題解決了，世界焦點與壓力將放在台灣獨立，而現在台灣能把握的時間已經不多，希望立委們共同促成公投法修法。

郭倍宏：立法院應再修公投法

《民視》報導，郭倍宏表示，中國領導人習近平不僅要在中國「稱帝」，對台灣的野心已逐漸轉化為行動，不過目前美國、日本對台灣態度友善，加上「公投自決」近幾年在國際上蔚為潮流，台灣應該把握機會，透過獨立公投，讓台灣成為一個正常化的國家，並且回到國際社會。

郭倍宏也說，現值綠營完全執政，應在此時透過國會以和平理性方式處理台灣前途的重大爭議，將去年11月修改的「大鳥籠公投」修正，還給人民「公投」的權力，目前已有30位現任立委支持修正公投法，郭倍宏呼籲更多立委站出來，還給人民決定台灣前途的權力，建立獨立的國家，以「台灣」之名加入聯合國。

《民視》報導，時代力量立委黃國昌則質疑，民進黨立委部分既然挺公投法，在立院人數過半的民進黨團，對公投法再補正卻遲遲沒動靜，「美國議員都為台灣獨立奔走，那台灣立法院在幹嘛？」並表示回到立法院後已經表台支持修法的立委們應該立刻連署，要求召開第二次臨時會，完成公投法補正。

《上報》報導，除了今日在台中的召集人大會，喜樂島聯盟也預計在8月18日，於新北市板橋辦理第二次全國召集人大會，9月民進黨黨慶之前，也會在總統府前舉行10萬人集會，盼能督促民進黨政府修改公投法，更打算在2019年的4月6日舉行全國性的「獨立公投」。

喜樂島聯盟由民視董事長郭倍宏發起籌組，李登輝、陳水扁、總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮、行政院前院長張俊雄、游錫堃等人連署，今年4月8日在高雄成立。今天的召集人大會，民進黨包括陳亭妃、林岱樺、劉世芳、蘇治芬、許智傑等25位立委；時代力量黃國昌、林昶佐5位立委；還有黃偉哲、陳歐珀等縣市長參選人都出席參加。

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核稿編輯：羊正鈺