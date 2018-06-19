孕婦可以吃魚油嗎？認識魚油選購方式與適合服用的對象

文：陳欣湄醫師（中山醫院家醫科）

國人健康意識抬頭，帶動各類調節生理機能的健康食品應運而生，根據今年（2018年）初食藥署公佈的統計顯示，目前國內核發「小綠人」標章的健康食品已逾四百款，其中又以「調節血脂功能」的產品占159種為最多。從這樣的趨勢可觀察，高血脂問題已成為現代社會的文明病之一。

高血脂問題主要起因於國人在生活與飲食型態充斥著易造成血脂肪升高的危險因素，包括攝取過多含糖、酒精等高熱量食物，加上熬夜、應酬喝酒或不運動等不好的生活習慣，以致消費者積極尋求可調節血脂問題的健康食品。其中，又以「魚油」這類產品最為熱門。然而，市面上魚油百百種，究竟每日該攝取多少劑量？選購時又該注意哪些關鍵呢？

魚油的選購關鍵：EPA＋DHA

「魚油」主要提取自油脂豐富的深海魚類，含有許多對人體有益的必需脂肪酸Omega-3。魚油中的Omega-3不僅較植物性來源的Omega-3更容易為人體轉換利用，研究也證實Omega-3中的EPA與DHA兩個長鏈的多元不飽和脂肪酸，有助於降低血中三酸甘油脂，並能降低血液黏稠度，對抗血栓、避免高血壓和動脈硬化，有助於心血管健康，因此成為熱門的保健食品。

日常飲食中如鮭魚、秋刀魚等皆含有Omega-3，但要達到一定的營養保健功效，EPA（Eicosapentaenoic acid）、DHA（Docosahexaenoic Acid）的含量是主要關鍵。許多人在選擇魚油產品時，往往會忽略翻看產品標示，僅管多數產品瓶身上都寫著1,000mg，但該關注的是魚油產品中實際所含的EPA與DHA有效濃度，即EPA＋DHA含量。

誰該吃魚油？孕婦可以吃嗎？

魚油豐富的營養價值對多數族群有益，但平時若有服用抗凝血藥物（如aspirin、Coumadin等），應先諮詢醫師再使用，以免增加出血的風險。且由於魚油會影響凝血功能，懷孕中的婦女則建議以補充Omega-3含量豐富的天然食物（如深海魚類、堅果類等），是較為安全的做法。

一般人在魚油的攝取上，可以先依照自己的保健需求，再挑選適合的劑量。不同需求的族群可簡單分為以下三類：

家族遺傳、高血脂症、或健檢報告上三酸甘油脂檢測出現紅字的族群：臨床上有許多遺傳性三酸甘油脂過高者，除了靠藥物控制外，也會建議透過保健食品來控制血脂，尤其是可以選擇通過食藥署頒布之健康食品認證「小綠人」標章產品，可有助於降低血中三酸甘油脂。建議每天攝取1,500－2,000mg的EPA＋DHA。 心血管疾病高風險群：經常熬夜應酬、喝酒、外食等心血管疾病高風險群，建議每天攝取1,000mg的EPA＋DHA。 一般保健族：長期外食且擔心營養攝取不均衡的族群，建議每天可攝取EPA＋DHA有效含量達500－800mg的魚油，即可達到日常保健目的。

根據食藥署建議，成人每日EPA＋DHA攝取量不宜超過2,000mg。而在選擇產品時，除了可認明嚴格為產品層層把關之大型廠牌產品，同時可選擇魚油來源為深海小型魚種提煉之產品，以避免深海大型魚恐有重金屬累積之疑慮，並注意瓶身是否有清楚標明EPA及DHA含量。最簡單的方式則是可以選擇通過食藥署頒布之健康食品認證「小綠人」標章的魚油產品，能真正有助於降低血中三酸甘油脂，並代表產品有經過科學證明、確認有效的建議劑量、有長期安全使用的歷史等，才是真正有保健功效的超級魚油，可以安心食用來達到保健目的。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航