白狼張安樂上台頒「市長獎」惹議，好學生又該如何表揚？

國立台北教育大學附設實驗小學15日晚上舉辦畢業典禮，其中「市長獎」由中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂頒發，在場家長認為不妥。教育部國教署長回應指出，「找爭議人士來頒獎更不適合」，事件發生後已要求校方向學生及家長道歉。

據了解，因為當時張安樂就坐在台下，才請張安樂上台頒獎；當時台下來賓還有台北教育大學副校長、里長和其他國中校長等人，因此真的是一時思慮不周。校方也提到，張安樂孫女就是獲獎學生。

國北教大實小學務主任陳建廷事後提到，其實當下家長就有立即反應了，他們也覺得很不妥啊，但是張安樂也是家長，然後他是一個臨時的狀況，畢業典禮會發出去邀請卡，有時候來賓來的情況會不一定，「我想校長對這件事情也很抱歉。」

陳建廷進一步說，「頒獎完後就覺得不妥」，典禮結束後就在學校網頁刊登道歉聲明，並將訊息傳到所有家長的群組中。至於相關懲處，陳建廷表示，會在事情處理完後，校內召開會議決定。

他說，往例是依來賓抵達情形，邀請來賓上台頒獎，之後將在畢業典禮籌辦會時，將頒獎來賓人選與活動流程列入討論。

外傳國北教大實小校長林正鳳已向國北教大校長張新仁遞出辭呈，要「負起一切責任」。不過，陳建廷出面說明時表示，表示自己沒有聽聞校長請辭一事。

台北市教育局主秘陳素慧則表示，過去各校籌備畢典，確實很少針對來賓正式邀請並確認頒獎人是誰，頒獎時由誰擔任頒獎人，校長可能會看現場有哪位家長委員，或邀對學校有貢獻、名人等上台頒獎。

畢業典禮往常都是由各校畢籌會決定，發生張安樂頒獎事件後，將與各校討論、訂定注意事項，例如畢業典禮時間流程、頒獎來賓、動線等。

台北市教育局指出，學校慶典或畢典的獎項頒發，對獲獎學生而言是一難忘榮耀，屬學校畢業典禮流程及規劃，應由校長或邀請具正向楷模的社會賢達頒發為妥。對國北教大這次安排深表不妥與遺憾，未來會加強督導所屬學校慶典活動的規劃。

教育部國教署長邱乾國也指出，學校畢業典禮市長獎、議長獎等，確實無規定應由誰來頒獎，但一般而言，市長獎會由市府代表頒獎，若未派員，多數學校則由校長頒發，因為頒獎者具有某種程度的代表性，找具正向楷模的人較為適合，市長獎、議長獎、教育局長獎均不適合由家長代表頒獎，「找爭議人士來頒獎更不適合」。

台北市教育局還說，北市各級學校畢業生市長獎均由教育局辦理聯合頒獎典禮，典禮預定於6月25日辦理，屆時市長柯文哲將親自頒獎。

台北市長柯文哲聽聞此事後表示「天啊！」但他強調，強調國北教實小人事是由教育部負責，台北市教育局不可能200個多小學都管。

柯文哲說，國北教實小人事是由教育部管理，並不是台北市府教育局處理，因此市府也沒辦法做什麼，強調北市有200多個學校辦畢業典禮，教育局沒辦法一個一個調查，認為不應該用個案處理，而是要通案來看怎麼解決，至於實務上該怎麼做得再研議。

柯文哲曾指出，「市長獎」的頒獎歷史，是前總統陳水扁當台北市長第四年時，為了選舉造勢而開始親自頒獎，幾乎所有學校畢業典禮，扁都會親自出席，並一一與家長和學生合影留念，從此延續下來，後來的馬與郝擔任市長時也蕭規曹隨。但原本的市長獎是每個學校自己頒，特別拉出來給市長頒，到他是第十八年頒獎，所以他要研究看看有沒有改進辦法。

因此，2015年柯文哲曾希望教育局精簡各級學校模範生及優良學生的頒獎儀式，考慮由個別頒獎改為拍團體照、減少次數甚至取消儀式等方案。當時，部分家長對此感到不滿，認為柯不應剝奪鼓勵孩子的機會。

不過，教育界亦有人趁此對模範生制度提出質疑。畢業自台灣師範體系，現於瑞士任教的語文教師黃世宜就表示，就教育者立場而言，她完全反對表揚模範生制度，因為一般認定的「模範生」概念，其實只是大人自己心裡的定見：品學兼優、會讀書、不吵鬧，讓老師教學很方便。但這個標準只能塑造孩子成為大人理想中的模樣，孩子卻無法從中發現自己想要的是怎麼樣的人生。黃世宜進一步指出，她可以理解模範生家長的心情，大家都希望自己的孩子被公開表揚，但這種制度從長遠來看，往往是孩子壓力的根源。

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核稿編輯：楊之瑜