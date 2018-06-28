能源轉型的最後一哩路：與產業界結盟的民間基金會與智庫

幾十年來，台灣對能源議題的討論集中在核能與反核的爭論之上，但是核能其實只是台灣總體發電方式的一小部分，發電又只是總體電網供需調度平衡的一小部分，電力也只是總體能源問題的一部分，我們總是在反核擁核的末節爭執，使得全面性的電力系統長遠規劃受到忽視。

2017年發生815全台大跳電事件，讓國人驚覺燃氣發電與天然氣供應的重要性；深澳電廠爭議，讓國人警醒國際上逐步淘汰燃煤發電的趨勢；2018年以來各地不斷發生區域跳電事件，雖台電表示此類跳電事故逐年減少，2018年1到5月共4,773件，少於2017年的4,828件，創下歷年最低，但是仍然高達數千件的數字，提醒國人電力輸配系統老舊需持續升級更換，以及集中式大電網根本上的脆弱性。

電業過去曾經是數十年如一日的保守穩定產業，許多觀念40年前通用，現在也仍然有許多人深信不移，但是改變已經悄悄發生，近年來，可再生能源技術與能源儲存技術突飛猛晉，不論是效率還是成本都快速提升，讓全球電力產業都驚覺電業已經從過去的「恐龍時代」進入一個百花齊放的嶄新年代，歐洲大電力公司如意昂集團（E.ON）、萊茵西伐利亞（RWE）為此對自身企業體做出革命性的改造，美國許多大電力公司也努力跟進，而全球無數新創事業，則搶進產業即將劇變產生的可預期商機。

新能源的技術發展，早已打破大型電網的思維

過去電業習於集中式大型電網，一切調度與規劃思維都是根基於此，但無數新能源的技術與發展，開創了分散式能源應用的廣大空間，使得許多電業觀念有了劃時代的改變。發展分散式能源，對台灣來說，意義特別重大。首先，台灣在電子領域上的專長，如今因產業成熟而逐漸不再享有過去的獲利，新的突破方向之一，是投注於物聯網領域的發展，而物聯網領域的應用，有半數在於能源領域，其中相當大部分就是用來協助智慧調控管理分散式能源系統，發展分散式能源可說不僅是能源政策，更是產業政策。

其次，台灣身為經常受到天災人禍影響的國家，不論是受到極端氣候影響，風災的強度加強，導致電力線路、電塔容易受到風災、土石流摧毀；或是位於環太平洋地震帶，因地震造成輸配網路受損；或是人為因素，如815大跳電，以及高雄氣爆事件等事故，造成區域電力中斷。集中式電網只要一個環節受損，之後的區域就全數斷電，面對意外天災人禍時，具有根本上的脆弱性，每當天災，台電人員需冒災害風險搶修，更攸關人命安危，分散式能源的規劃，能提供社區基本的能源安全，在極端氣候越形嚴重的現在，對台灣相當重要。

如今許多成熟的分散式能源技術提供了人民參與能源建設的可能性，讓能源建設能夠從草根做起，不論是住宅屋頂太陽能，或是具地熱資源的地區發展社區分散式地熱，或是遍布鄉間的無數圳溝灌溉渠道可發展小型水力發電，以及農牧生質廢棄物可發展生質能，這些型態的技術，規模上不必然如過去集中式能源設施那麼龐大，資金需求也較能負擔，使得規劃上能以社區的方式進行。

Photo Credit: slayer @Flickr CC BY 2.0

民間基金會與智庫的角色：串起產官學的橋樑

在全球已經有許多社區規模的微電網實際運作中，有些甚至能在特定條件下完全獨立於集中式電網運作，提供社區在集中式電網發生意外事故時的能源安全，與使用能源選擇性的能源自主權，更重要的是，這些分散式能源系統，透過物聯網以及智慧電網技術，也能整合在集中式電網上，成為集中式電網的調度資源，為集中式電網減輕供需與輸配的壓力，同時為社區創造更多營收，達成雙贏。

在台灣，能源政策的規劃也逐漸離開傳統的「由上而下」思維，改以公民和社區自主發起的方式，納聚地方意見向上影響政府，或以舉辦能源讀書會，討論全球的能源趨勢與技術發展應用實例，或與產業界密切接觸，了解當前各種綠能在台灣發展上所遇到的障礙。話雖如此，由於新能源技術日新月異，種類繁多，政府機構與現有的法規，無法完全適應新的變化，產生許多窒礙難行之處，使得民間參與綠能的力量受到壓抑，也間接拖累了台灣能源轉型的進度。

為了能集結各種綠能專業力量，台灣各綠能產業界，也聯合發起結盟平台召開能源論壇，並透過基金會從中斡旋，納入中油、台電、高雄市政府等的代表，共同研討並倡議台灣能源轉型方向，成為產業與政府政策、產業與國際、產業彼此之間的溝通與合作平台，整合各領域專長，協助台灣構建完整的能源政策，並能釋放民間的力量，以加速能源轉型。

產業界對綠能的關心日漸熱絡，可說是台灣綠能發展能量充沛的好兆頭，民間團體的角色，則應該定位為協助排除產業所遇到的障礙，鼓勵民間豐沛的資金投資國家建設，不僅是外資、國營企業、大企業，而是還能從草根做起，自社區出發，不僅發展綠能，還同時達成擴大產業內需，以及社區創生再造的目標。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航