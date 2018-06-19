蔡英文就職兩周年專訪：五加二計畫、美中貿易戰與「五缺」

文：郭瓊俐、林文義

兩年前，蔡英文以壓倒性的勝利，成為亞洲第ㄧ位非政治世家出身的女總統。兩年來，她的民調支持度一路走低，成為藍綠陣營交相攻訐的對象。選前選後巨大的現實落差，這幾乎就是政治人物無可逃脫的宿命。

然而，我們也必須承認，蔡英文是一位非典型的政治人物。她不是一位媚俗的政客，人們也許可以懷疑她的能力，但卻很難質疑她的誠意。

在「520」就職兩周年前夕，蔡英文接受《財訊》雙週刊的訪問，強調過去兩年她都在做「打樁基礎」的工作，自己最滿意的，就是「確立台灣經濟，將走向穩定成長的趨勢」。

蔡英文用了一個未來式──「將走向穩定成長的趨勢」。的確，對一個國家的發展而言，兩年並不算長，成績不可能一蹴可幾；但所有的政策都是一步一腳印的，未來其實就蘊藏在過去裡。這次，蔡英文很坦率地，接受了我們檢視她兩年來走過的足跡。

以下是蔡英文總統專訪內容摘要。

評兩年成績：把基礎做好，讓台灣經濟穩定成長

問：政府推動前瞻基礎建設計畫與五加二創新產業計畫，許多的經濟指標都已經轉好，如何看待過去這兩年對未來的影響？

不能把未來講的太rosy（太美好），但持平來論，2015年經濟成長只有0.8％，2016年我接下政府的時候，最大的挑戰是能不能保一，結果那年是1.5％，2017年超過預期，有2.86％的經濟成長。今年的經濟成長率，央行說是2.58％，主計總處估2.47％，外國有機構估到2.9％；一般預期，明年經濟成長大概也是這個規模。所以可以有個結論：穩定成長的趨勢已經形成了。

圖片來源：財訊

2018年有個重要轉折點，政府推動前瞻基礎建設計畫和五加二產業計畫，內需產業已經變成台灣經濟發展第二個引擎（註：過去主要引擎只有出口）。過去很長時間，我們希望內需扮演重要角色，但一直撐不起來，今年內需開始可以了，無論是前瞻計畫或五加二，內需對經濟的貢獻會愈來愈明顯。

今年國際市場幫了我們，國內消費也增加一些，很多機構都預測今年經濟成長中，內需已經開始在拉升，它會占GDP比率更大，消費也在成長，好幾個outlet投資案正在準備中，而且規模都不小，這表示消費力有起來了；今年概估，第一季民間消費成長3.02％，消費成長原因就是股市好、加薪、減稅，消費確實在往上走。

這兩年來我做的事情，就是把基礎打樁做好。過去，如果國際環境不好，台灣市場也不好；國際環境好，台灣也會順著往上走。從今年開始，如果國際環境持續穩定，台灣經濟成長力道會更強，如果國際情勢有波動或不穩定，台灣的波動不會太大，因為很多「操之在我們」的因素都發展出來了，可以發揮功能。

執政兩年來，我覺得最好的一件事情，就是讓內需、可操之在我等因素，成為支撐台灣經濟穩定成長的強大後盾。

問：總統好像愈來愈有信心，而且經濟數據表現成績也很好？

如果不是數據看起來不錯，我們一定是四方攻擊的目標，數據至少頂住四方的炮火。

看投資環境：五加二計畫會帶動更多投資案進來

問：但截至去年為止，國內投資率仍持續下滑，民間感受似與政府不同，該如何解讀？

五加二產業帶進來的投資案很多，例如風電經估算將帶來1.2兆元的投資，光電有1.3兆元的投資，其他如國艦國造、生醫，也是很大的投資來源。前瞻基礎建設計畫要花很多錢，也會帶動民間投資，顯現出來的是未來投資的方向，這個數字應該相當龐大，但不一定會反應在短期計算GDP的投資案。

圖片來源：財訊

有些人拿2016、2017年的投資數額來虧這個政府，說投資案好少喔，但這兩年是一個轉折點，從2015年的投資額要拉上來，確實需要一點時間；主計總處預估今年投資會占GDP的21％，已經回到正常水準，而且後期會更多。

政府有一個投資庫存概念，依經濟部統計，民間企業在台灣五億元以上的投資案件，2017年有四百多件，投資金額約1.8兆元，今年前三個月已有近八千億元投資案，這些案子是已經在進行、但還沒有進入GDP計算裡，它的前置作業完成後資金就會進來，才會進入GDP計算，未來投資率會更高。

問：面對金融帳持續外流，超額儲蓄也仍不斷創新高，政府會如何看待並解決？

央行前總裁彭淮南說，資本外流顯現的就是經常帳有大額順差，表示經濟表現不錯嘛，但我們要持續努力的是國民財富，如何把它留在國內做投資。所以要思考幾個面向，一、財富管理能量要不要起來，二、如何把錢導入產業投資機會，三、金融市場裡，很多金融商品設計，可以把錢從持有財富者手上導入建設性需求。

另外，薪資所得者都是靠薪資在過日子，或是靠銀行存款的利息，每個人都要加強理財能量管理，不管是個人理財管道或可利用商品，過去守薪水守利息過日子，但很多資本市場的投資機會，小額投資人也可以參與，我們在稅改上已想到這點，所以透過減稅的方式，給小額投資人一個友善的投資機會。

看資金流動：風電付學費，讓全新產業在台生根

問：企業與人民有這麼大筆的資金流出或閒置，是否表示對投資沒信心？政府該如何鼓勵這些資金投資在台灣？

很多人說要把資金導入基礎建設，我們也討論了很久，例如風電和光電要投入這麼多資金，難道不能用自己的資金嗎？問題是資金如何導入這些建設裡，這是台灣金融業前所未有的挑戰，就是所謂「專案融資」的能力。

圖片來源：財訊

現在國內銀行都要有抵押品才借款，但專案融資講的是，未來的生產在建設過程中如何投入資本，投資人必須是成熟的；再者，金融業必須有能力處理風險評估、風險分散和風險管理。

例如風電就是一個專案，風電案幾乎都是國際性專案融資的團隊在處理，國內銀行沒有這個能力，有能力的都是風電發展好的，如英國和歐盟幾個國家來和我們合作；我們要利用這個機會學習專業融資的操作，我有特別拜託行政院、金管會和公股銀行，專案融資一定要做，否則資金就沒辦法導入有未來性的產業。

資本市場常常有這種「高風險但有未來性」產業，股價常都受消息面影響，這個不好嘛！要有專業機構去做風險評估和評價，讓投資人有個參考，台灣缺的就是這些；下一個世代的融資，就是對風險掌控、風險分擔和風險管理的能力，如果可以做，產業和金融市場都可以做起來。

問：但也有人質疑，風電都是國外的技術與團隊，錢都被外國人賺走了？

風電投資是創造國內產業生根的機會，增加本土的能量跟人才，也提供就業機會，現在我們是付學費沒有錯，但如果不做，台灣每年能源進口金額大約兩兆元，錢一樣是外國賺走。

或許很多人覺得風電這個階段的利益，外國人賺得比較多，但你要想這後面所帶來的是什麼？帶來的是一個全新產業在台灣生根的機會，例如海事工程的團隊有機會可以發展，專案融資團隊也可以開始出現。此外，我們還可學習風機製造的量能，進一步學習到系統性的整合。

台灣廠商的關鍵零組件都做的很好，但不會做系統性的整合，我們下一個世代的產業要有未來性，就是要有系統性整合的能力，這就是一種投資，不是只看現在。

問：最近全球資本市場波動劇烈，不少上市公司分拆或下市，政府如何讓讓資本市場更活絡更健全？

資本市場本來就來來去去，但有一個很重要的原則，資本市場應該跟它的經濟活動，在地緣上是最緊密的；這個國家在發展什麼產業，最佳的資本市場就在這個國家裡，為什麼要讓本土產業活絡，因為產業在這裡，最好的資本市場就在這裡。

有人說生技業要到香港這件事情，我是覺得不太容易，因為真正了解生技的還在這裡（指台灣），只要記住這個原則就可以了解，為什麼有人上市有人下市，來來去去；這是在調結構，所以，可以擔心，但不用太憂心。

評美中貿易戰：台灣轉骨成功，具全球布局能力

問：美中經濟戰持續角力，台灣會扮演什麼角色？政府政策會如何調整因應？

台灣可以扮演什麼樣的角色？先保自己啦！我們在這個貿易戰中，要去尋找下一個階段的布局，我們已經開始製造智慧化的過程，這會吸引製造業回到台灣來，尤其是高階製造；因為智慧製造講究是系統設計，機器設備精密打造，尤其是系統設計、系統管理能量，將來我們都會很強，在這種情形下，我覺得比較高階的生產統統會回到台灣來。

另外，我們也開始多元布局，所以為什麼要有新南向政策，就是把生產基地多元化。在貿易法則中，最重要的是rules of origin，就是看產品組成中，與發生衝突的國家，它的成品在你的最後產品中的含量是多少；台灣廠商都有能力做多元布局，今天的貿易戰是美國和中國有磨擦，明天可能是別的國家，台灣廠商在多元布局下，可以用不同組成去進入一個市場。

問：現在市場觀察，美中貿易戰是兩強的戰爭，台商在這場爭端中會不會受傷？

我覺得台商都很聰明，該布局的都已經布局了，可以關心但不必太憂心。因為第一、台商在很多供應鏈還是占有關鍵性的地位，第二、我們的企業布局其實是滿靈活的，我常在講，台灣經濟這30年來累積最大的資產是哪些？就是那幾家知名的電子製造企業的老闆，不是他們有形的資產，而是他們全球布局的能力。

問：政府這兩年來致力於調整台灣產業結構，繼五加二創新產業之後，接下來的計畫是什麼？

五加二創新產業確實是經濟和產業結構轉型最重要的計畫，如果成功的話，我們這幾年來一直想轉型、但轉不過去的情況，總算是過去了，就是台灣話說的「轉骨」成功。

目前產業轉型都是用現有的政策做支持，例如物聯網，我們把法律修好讓法律更友善，我們組了大聯盟，讓業者可以聚集一起和政府互動，也有一些是政府以財政或其他政策面去補強，讓產業轉型能夠很快往前走，但走到一個程度會發現一個問題，就是基本面問題。

很多人問我，五加二產業參訪之旅後，接下來我要走什麼？我說，我要走基礎建設，因為基礎建設如果沒做好，現在用政策、政府協助累積出來的動能，可能撐不下去。五加二創新產業之後，我們走向基本面的檢查，包括強化軟硬體、強化內容應用能量，更必須從基本面去看問題。

圖片來源：取自總統府網站

談下一階段；重新檢視國家經濟戰略與資源分配

問：基本面的問題包括哪些面向，政府會怎麼做？

我常常在問，五加二產業如果要繼續往前走的話，需要做什麼？第一是人才，這不只有職業訓練、短期人才轉軌或人才培育；我們的教育面，老實講整個體制有點僵化，從經濟學來講，有個名詞叫time lag（時間落差），市場需求和人才培育的過程有落差，未來如何培育每個世代的台灣人，讓他們可以支撐每個世代產業的永續發展，教育制度必須重新檢討。

第二，從台灣人口結構的問題，去思考經濟產業發展的方向。我們是要改變人口結構，或是讓現在人口結構的趨勢可以和未來經濟發展相配合？現在的政府必須要有未來觀，否則現在所面臨的很多挑戰，是坐在那裡等著情況惡化。

第三，台灣最大優勢，是產業聚落非常多，高鐵已將產業聚落連結起來，應把這些產業聚落，再透過交通、科技與其他方式做一個大連結，把台灣變成一個大型的聚落；這對台灣將來以研發、高科技為導向的產業發展的策略來講，是非常重要的基礎建設，也必須從現在就著手規畫。

第四，檢討資本市場，資本市場若不能活絡，就創造不出我們需要的金融商品或金融人才。經濟發展不外是產業跟金融面的相輔相成，如果金融面不能提供產業和基礎建設必要的支持，兩者速度都會降下來。我們拚命做五加二創新產業，已大致把軌道鋪好，現在把車子放在軌道上推，但接下來資本面不處理的話，五加二產業源源不斷的資金需求要從哪裡來？

還有更大的問題，這也是社會面的問題，我們社會累積了這麼多超額儲蓄，放在銀行裡生不到一趴的利息，財富管理確實是一個很大的問題。資本市場要重新檢查一遍，這個工程很耗大，但因為把五加二計畫列為最優先，資本市場的討論密度不夠高，現在還在討論當中。

最後，就是持續解決「五缺」的問題，更深一層來看，五缺基本上是生產要素型的東西，例如電廠不可能一直蓋下去一直蓋下去，我們要先體認天然資源可以支應到何種程度，必須形成戰略，規畫下一個世代的水電等供需情況。

現在行政院提出的五缺計畫，是以國家可掌握的資源，透過最有效的配置，緩解五缺情況；但是五缺後面代表的是什麼？就是國家有限資源如何做最有效的利用與分配，這是最根本性的問題，國家的資源與產業經濟策略如何重新檢視一遍，將是下一階段要做的事。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航