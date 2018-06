Oppress和Repress有何不同？政治學論文常被誤用的英文單字

這些年來,華樂絲外籍編修師在校閱政治學論文時,發現一些重要單字在該領域及其他領域經常遭到誤用,我想藉由本文與大家分享編修師針對以下單字給予作者的回饋意見。

States vs. Countries(州 vs. 國家)

United States of America(美利堅合眾國,簡稱為United States或US)係以「州」(state)作為國土分區的單位,因此若美國公民看到有人用「州」來指稱其他國家,便會覺得奇怪。此外,請注意:美國國務院(United States Department of State)是負責外交事務的政府部門,並不處理美國國內事務(affairs of US)。因此,寫作時務必要將這兩種state的用法區分清楚。

字尾「-ic」

冷戰時期,反社會主義份子經常以socialistic(社會主義性的)字眼來痛批對手,認為這些人雖非真正的社會主義分子,不過其理念與社會主義派相去不遠。然而,當中的字尾「-ic」常在很多情況中因使用者不了解其真正的意涵,而被不當使用,例如馬克思並不算是socialistic,而其實是socialist(社會主義派的)思想家。

Retrospective vs. Retroactive(回顧 vs. 追朔)

Retrospective與「回顧過往」有關,這個單字的中間音節與spectacles(眼鏡)一類的單字十分相近,因此「懷舊」的意味可見一斑,例如retrospective exhibition(回顧展)是用來回顧藝術家早期作品的展覽。

不過,retroactive一字則用來形容行為或行動,意思是指某個改變是與過去有相關的、涉及以往、有追溯效力的,這個單字特別常見於法律領域。Retroactive punishment(溯及既往的懲罰)通常屬於不公道的做法,例如市議會不能因為你上週六晚上在大街上的卡拉OK店唱歌走音,便通過一條溯及既往的法令來懲罰你。

反問句

Rhetorical question(反問句;修辭性問題)是隱含問題答案的提問方式,例如:Aren’t you ashamed of yourself?(你難道不為自己感到羞恥嗎?)、What business is it of yours?(干你什麼事?)、How did that idiot ever get elected?(那個蠢蛋是怎麼選上的?)、What is so rare as a day in June?(六月裡什麼樣的日子如此稀罕?)。(譯註:最後一例取自美國詩人詹姆士羅素的詩)這些例句並不是一般情況下的問題,而是以提問方式表達某種陳述的句子,較適用在一些特定的情境。

許多人誤以為,只要是荒謬、無厘頭或無法回答的問題就叫做rhetorical question,但其實不然。以下提出幾個不屬於rhetorical question的例子:What was the best thing before sliced bread?(從切片麵包發明之後什麼是最棒的東西?)、If a tree falls in the forest and no one hears it, does it make a sound?(有棵樹在森林裡倒下,但聲音沒人聽見,那麼這棵樹究竟有無發出聲響?)、Who let the dogs out?(誰把狗放出來?),像這類句子並不是反詰語氣,有時,有些人提問是為了自問自答,例如下列句子:

Do we have enough troops to win the war? It all depends on how you define victory.(我們有足夠的軍隊打勝仗嗎?這全看你如何定義「勝利」這件事了。)

提問者想要製造一種修辭性的詢問效果,但從技術層面來說,這個問題並不算是真正的rhetorical question,而是一種模擬對話(mock-dialogue),提問者在當中一人分飾兩角。

Oppress vs. Repress(壓迫 vs. 鎮壓)

獨裁者多半會oppress(壓迫)人民,並repress鎮壓(鎮壓)異議份子,這兩個字意思並不相同。Repress意指「使……受到抑制、約束、鎮壓」,不過有時可以形容正面的事情,例如:During the job interview, repress the temptation to tell Mr. Brown that he has toilet paper stuck to his shoe(在求職面談過程中,請抑制住想告訴布朗先生這件事的衝動──他鞋底黏到了衛生紙)。相較之下,oppression只會用來形容負面的事物,當中隱含了「嚴重迫害」的意思。

Ongoingly vs. Currently, Continuously(正在發生 vs. 當今的、持續的)

Ongoingly並不是標準的英語用法。若某件事處於正在發生(ongoing)的階段,您可以用currently(當下正在……地)或continuously(連續地)這兩個副詞來修飾其動詞。

Include(包含)

在列舉一連串事務時,若事項未全部交代完,請使用include(包括)一字,例如:A baseball team includes a pitcher, a right fielder, and a catcher(一個籃球隊伍的成員包括投手、右外野手、捕手)。

Ignorant vs. Stupid(不知情的 vs. 愚蠢的)

如果一個人十分ignorant(指「對某些事情或概念毫不知情」),他倒未必一定很stupid(指「受先天心智能力不足的影響,而無法學習」)。如果有人想表達某個想法很愚蠢(stupid idea),卻說成That’s an ignorant idea(那真是毫不知情的想法),這樣只會展現出說話者自身的無知。

Doubt that/ Doubt whether/ Doubt if

若您懷疑某件事物的真實性(懷疑根本造假),請使用doubt that,例如:I doubt that Fred has really lost 25 pounds(我懷疑Fred根本沒瘦25磅),強烈的懷疑或根本就不相信。若您想表達不確定的念頭,純粹想表示懷疑,請使用doubt whether,例如:I doubt whether we’ll see the comet if the clouds don’t clear soon(假如雲層再不馬上散去,不曉得我們看不看得到彗星)。Doubt if可以代換成doubt whether,不過後者比較口語,若您想表達的是doubt that意思,那麼千萬不能混用。

而doubtless(無庸置疑的)要做為副詞,請記得將doubtlessly的字尾-ly去除,便成doubtless。

Reactionary vs. Reactive(守舊的 vs. 回應的)

許多人會誤將reactionary(反動的)用來表示「外在刺激下的反應行為」,不過這時應使用reactive(反應的)才對。Reactionary的字義較狹窄,這個名詞或形容詞可用來描述「某種十分守舊的心態」(極力維持現狀,避免改變),即「想重現過去的情景」。例如,提倡使俄國重回專制體制的人稱作reactionaries。此外,許多人認為proactive是很多餘的用詞,因為它看起來跟reactive有幾分相似,不過建議您最好使用active、assertive、positive等字眼來表達proactive的意思。

Rebelling vs. Revolting(揭竿起義 vs. 造反)

雖然rebel(反叛、起義)與revolt(造反)意思很相近,不過在現代英文中,造反的人通常有負面意味,多半指的是令人反感的人,而不是群起力抗政府的人。為了避免不恰當的聯想,請使用rebelling(反叛、起義)來形容揭竿反抗的行為,而用revolting來形容令人嫌惡的事物。

The both of them vs. Both of them(佳偶天成 vs. 兩者皆是)

若想表示the two of them make an interesting couple(他們真是一對佳人),記得這裡用的是the two of them。切記:我們會說both of them have purple hair(他們兩位都一頭紫髮),both前面通常不接the。

Restive(難以駕馭、不受管束的)

Restive可指「倔強的」、「焦躁不耐的」、「靜不下來的」,但絕無relaxed(放鬆的)或rested(得到休息的)的意思;例如:The audience was becoming restive as they waited for the performance to begin(觀眾們在等待表演開始時變得焦躁不安)。

