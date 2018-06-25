Oppress和Repress有何不同？政治學論文常被誤用的英文單字

這些年來，華樂絲外籍編修師在校閱政治學論文時，發現一些重要單字在該領域及其他領域經常遭到誤用，我想藉由本文與大家分享編修師針對以下單字給予作者的回饋意見。

States vs. Countries（州 vs. 國家）

United States of America（美利堅合眾國，簡稱為United States或US）係以「州」（state）作為國土分區的單位，因此若美國公民看到有人用「州」來指稱其他國家，便會覺得奇怪。此外，請注意：美國國務院（United States Department of State）是負責外交事務的政府部門，並不處理美國國內事務（affairs of US）。因此，寫作時務必要將這兩種state的用法區分清楚。

字尾「-ic」

冷戰時期，反社會主義份子經常以socialistic（社會主義性的）字眼來痛批對手，認為這些人雖非真正的社會主義分子，不過其理念與社會主義派相去不遠。然而，當中的字尾「-ic」常在很多情況中因使用者不了解其真正的意涵，而被不當使用，例如馬克思並不算是socialistic，而其實是socialist（社會主義派的）思想家。

Retrospective vs. Retroactive（回顧 vs. 追朔）

Retrospective與「回顧過往」有關，這個單字的中間音節與spectacles（眼鏡）一類的單字十分相近，因此「懷舊」的意味可見一斑，例如retrospective exhibition（回顧展）是用來回顧藝術家早期作品的展覽。

不過，retroactive一字則用來形容行為或行動，意思是指某個改變是與過去有相關的、涉及以往、有追溯效力的，這個單字特別常見於法律領域。Retroactive punishment（溯及既往的懲罰）通常屬於不公道的做法，例如市議會不能因為你上週六晚上在大街上的卡拉OK店唱歌走音，便通過一條溯及既往的法令來懲罰你。

反問句

Rhetorical question（反問句；修辭性問題）是隱含問題答案的提問方式，例如：Aren’t you ashamed of yourself?（你難道不為自己感到羞恥嗎？）、What business is it of yours?（干你什麼事？）、How did that idiot ever get elected?（那個蠢蛋是怎麼選上的？）、What is so rare as a day in June?（六月裡什麼樣的日子如此稀罕？）。（譯註：最後一例取自美國詩人詹姆士羅素的詩）這些例句並不是一般情況下的問題，而是以提問方式表達某種陳述的句子，較適用在一些特定的情境。

許多人誤以為，只要是荒謬、無厘頭或無法回答的問題就叫做rhetorical question，但其實不然。以下提出幾個不屬於rhetorical question的例子：What was the best thing before sliced bread?（從切片麵包發明之後什麼是最棒的東西？）、If a tree falls in the forest and no one hears it, does it make a sound?（有棵樹在森林裡倒下，但聲音沒人聽見，那麼這棵樹究竟有無發出聲響？）、Who let the dogs out?（誰把狗放出來？），像這類句子並不是反詰語氣，有時，有些人提問是為了自問自答，例如下列句子：

Do we have enough troops to win the war? It all depends on how you define victory.（我們有足夠的軍隊打勝仗嗎？這全看你如何定義「勝利」這件事了。）

提問者想要製造一種修辭性的詢問效果，但從技術層面來說，這個問題並不算是真正的rhetorical question，而是一種模擬對話（mock-dialogue），提問者在當中一人分飾兩角。

Oppress vs. Repress（壓迫 vs. 鎮壓）

獨裁者多半會oppress（壓迫）人民，並repress鎮壓（鎮壓）異議份子，這兩個字意思並不相同。Repress意指「使……受到抑制、約束、鎮壓」，不過有時可以形容正面的事情，例如：During the job interview, repress the temptation to tell Mr. Brown that he has toilet paper stuck to his shoe（在求職面談過程中，請抑制住想告訴布朗先生這件事的衝動──他鞋底黏到了衛生紙）。相較之下，oppression只會用來形容負面的事物，當中隱含了「嚴重迫害」的意思。

Ongoingly vs. Currently, Continuously（正在發生 vs. 當今的、持續的）

Ongoingly並不是標準的英語用法。若某件事處於正在發生（ongoing）的階段，您可以用currently（當下正在……地）或continuously（連續地）這兩個副詞來修飾其動詞。

Include（包含）

在列舉一連串事務時，若事項未全部交代完，請使用include（包括）一字，例如：A baseball team includes a pitcher, a right fielder, and a catcher（一個籃球隊伍的成員包括投手、右外野手、捕手）。

Ignorant vs. Stupid（不知情的 vs. 愚蠢的）

如果一個人十分ignorant（指「對某些事情或概念毫不知情」），他倒未必一定很stupid（指「受先天心智能力不足的影響，而無法學習」）。如果有人想表達某個想法很愚蠢（stupid idea），卻說成That’s an ignorant idea（那真是毫不知情的想法），這樣只會展現出說話者自身的無知。

Doubt that/ Doubt whether/ Doubt if

若您懷疑某件事物的真實性（懷疑根本造假），請使用doubt that，例如：I doubt that Fred has really lost 25 pounds（我懷疑Fred根本沒瘦25磅），強烈的懷疑或根本就不相信。若您想表達不確定的念頭，純粹想表示懷疑，請使用doubt whether，例如：I doubt whether we’ll see the comet if the clouds don’t clear soon（假如雲層再不馬上散去，不曉得我們看不看得到彗星）。Doubt if可以代換成doubt whether，不過後者比較口語，若您想表達的是doubt that意思，那麼千萬不能混用。

而doubtless（無庸置疑的）要做為副詞，請記得將doubtlessly的字尾-ly去除，便成doubtless。

Reactionary vs. Reactive（守舊的 vs. 回應的）

許多人會誤將reactionary（反動的）用來表示「外在刺激下的反應行為」，不過這時應使用reactive（反應的）才對。Reactionary的字義較狹窄，這個名詞或形容詞可用來描述「某種十分守舊的心態」（極力維持現狀，避免改變），即「想重現過去的情景」。例如，提倡使俄國重回專制體制的人稱作reactionaries。此外，許多人認為proactive是很多餘的用詞，因為它看起來跟reactive有幾分相似，不過建議您最好使用active、assertive、positive等字眼來表達proactive的意思。

Rebelling vs. Revolting（揭竿起義 vs. 造反）

雖然rebel（反叛、起義）與revolt（造反）意思很相近，不過在現代英文中，造反的人通常有負面意味，多半指的是令人反感的人，而不是群起力抗政府的人。為了避免不恰當的聯想，請使用rebelling（反叛、起義）來形容揭竿反抗的行為，而用revolting來形容令人嫌惡的事物。

The both of them vs. Both of them（佳偶天成 vs. 兩者皆是）

若想表示the two of them make an interesting couple（他們真是一對佳人），記得這裡用的是the two of them。切記：我們會說both of them have purple hair（他們兩位都一頭紫髮），both前面通常不接the。

Restive（難以駕馭、不受管束的）

Restive可指「倔強的」、「焦躁不耐的」、「靜不下來的」，但絕無relaxed（放鬆的）或rested（得到休息的）的意思；例如：The audience was becoming restive as they waited for the performance to begin（觀眾們在等待表演開始時變得焦躁不安）。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航