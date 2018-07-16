減緩落髮不需要獅子的鬃毛：落髮型態與毛髮生長週期

文：周則中（衛生福利部台北醫院外科醫師）

你一定不喜歡被背叛的感覺？為什麼會被毛髮集體背叛？醫師跟你分享如何找回失去的毛髮，而且不需要先找到一隻獅子，也不需要花大錢。

你也許會說，我頭髮這麼多，掉一點也無妨吧？先恭喜你天生就有濃密的毛髮，能這樣想當然很好，但如果完全不控制落髮的數量，當落髮的數量大於生長出來的量，長期下來，髮量肯定會越來越少的喔！舉例來說，雖然西方人頭頂的毛囊密度比東方人高出1.3倍，受落髮困擾的人口卻非常多。

沒錯，這也許跟基因有關，但除了基因之外，還有更多落髮的成因（註）。在了解這些成因之前，我們要怎麼知道自己是不是正在「落髮」？最簡單的方式就是：你覺得「有」就是有。開玩笑的。醫學上定義「每日落髮百根以上」就可能有「超量落髮」的問題。

註釋：落髮成因：「荷爾蒙落髮」與「其他成因」。荷爾蒙落髮就是「雄性禿」，典型的雄性禿會以「前額M型」、「地中海」來表現。雄性禿也會同時合併其他形態的落髮。其他形態則包括：免疫力減弱、營養不良、及毒物造成的落髮。

但是每個人天生條件不同，怎樣算是超量落髮也是很相對的狀況。加上毛髮的問題跟自我形象有關，如果不覺得自己有問題，當然就不用理會。只是要偷偷提醒您，毛囊跟身體所有器官一樣，等到發現問題，想要扭轉可能就需要十倍以上的時間。

毛囊的生命週期

我們整頭的毛髮數量隨時都處在動態平衡，長長掉掉。我們姑且把每一顆毛囊獨立來看。每顆毛囊都走在自己人生的路上，一次次經歷生命週期循環。每顆毛囊都會歷經生長期（anagen）、退行期（catagen）、休止期（telogen）。只是一顆毛囊生命週期有限，一顆毛囊約會經歷十多次的生命週期，一個週期約三到六年。

你看出關鍵所在了，這個三年到六年非常重要。三到六年的週期長度決定了這顆毛囊只能長三、四十年還是撐六、七十年。

為什麼差這麼多？因為頭髮的生長極為耗能，如果養分供給不夠、或是感受到攻擊，毛囊生長期就會被強迫縮短。這時候是超量落髮的開始。雖然落髮增加，我們還能找到不少尖的新生頭髮。許多人就是這時候開始接觸一些養髮產品，例如：「抗落髮洗髮精」或「頭皮養護液」。此時您可能會注意到頭皮出現容易出油、紅、癢、脫屑，甚至是毛囊炎的情況。

接下來，如果頭皮狀況持續惡化，毛囊為了保命，決定延長休止期。落髮量雖然沒有顯著變多，但我們髮量已經開始顯著減少。有些人會反應頭髮漸漸變細、變軟、變脆弱。此時頭皮的顏色會漸漸轉為黯淡膚色，脫屑紅癢的情形卻漸漸消失。您的理髮師可能會建議你染、燙以增加視覺效果，但因為頭皮已經禁不起更多的刺激，染燙後可能會出現一次大量落髮。

使用過許多產品之後，大多數人才會選擇就醫。我們在臨床上遇到的案例通常已經進展多年，如果要扭轉態勢可能需要更長的時間與耐性，十分可惜。如果可以在一開始就阻斷落髮的成因該有多好？

該怎麼阻斷？

先暫時喘口氣，小小總結一下，超量落髮的根本原因是因為：

生長期縮短：落髮量增加，新生硬髮仍多，髮量些微減少。可能有頭皮出油、脫屑、紅、毛囊炎的情形。 休止期延長：落髮量不一定，髮量顯著減少，部分人的頭髮可能變細軟，頭皮大多呈黯淡膚色。

好的，現在目標很明確了，我們應該：

延長生長期， 縮短休止期。

這兩件事情聽起來好像差不多，哪裡不同？跟您分享：

延長生長期＝減少落髮，縮短休止期＝刺激生髮。

你要做的是先減少落髮，再刺激生髮。記得這個原則，一定要先學如何減少落髮，因為單單只用刺激的方式來強迫受傷的毛囊燃燒自己生命，極可能加速毛囊走完生命週期。

如果改善客觀環境，秀髮自然就會生生不息。都聽過「北風與太陽」的故事吧？故事短短，怎麼能延長毛囊生長期呢？

延長毛囊生長期：均衡飲食，並減少頭髮內外傷害

首先，想要延長毛囊生長期，我們要確保「毛囊必需養分無虞」，還有要「減少毛囊內外傷」。

1、均衡飲食：好消息是，只要均衡飲食，我們就能滿足毛囊所需要大部份的養分。盡量多樣化選擇天然原型食物，補充微量元素，例如：鐵、鈣、鎂、鋅、銅、硒等。原型食物同時富含各類維生素。行有餘力可以額外補充營養品，但還是天然的最好。

2、減少內傷：這個內傷泛指身體內的「荷爾蒙波動」、「免疫減弱」或「毒物、藥物傷害」。我們都知道荷爾蒙很重要。舉個例子，影響毛囊生長最顯著的荷爾蒙有「性荷爾蒙」、「甲狀腺素」。想要維持這些荷爾蒙平衡最根本的方式就是「維持正常作息」。合理使用睪固酮還原抑制劑，例如：柔沛、波斯卡（finasteride）、新髮靈（dutasteride）等。正常作息也有助於維持免疫力，同時我們也可以減少加工食品、甜食、精緻澱粉與炸物攝取，因為這些食品會削弱我們寶貴的免疫力。

3、減少外傷：染燙劑、清潔劑、酒精、阻塞毛孔的任何物質、殺菌劑、抑菌劑，長期使用殺菌劑與抑菌劑會使頭皮菌叢生態改變，使頭皮更脆弱（詳細內容可參考此）。

縮短毛囊休止期：給予適當的刺激

正確操作一段時間之後，會發現落髮量逐漸減少，表示我們向對抗落髮邁出了成功的第一步，再準備縮短毛囊休止期。

給予毛囊與周圍組織適當刺激是縮短休止期最直覺的方式，這些刺激可以包括：穴位按摩、針灸、拍打、頭皮platelet-rich-plasma（PRP）注射等。任何生髮方式，只要不對頭皮與毛囊造成傷害，都試試無妨。因為我們已經成功完成最重要的工作：延長毛囊生長期。

你可能會問：生髮液Minoxidil 5%有用嗎？這個藥物原本是用來治療高血壓，卻意外發現有生髮的效果。Minoxidil應用的原理可能是舒張頭皮血管，供給養分增加。建議使用時也同時要阻斷其他落髮成因，效果更佳。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航