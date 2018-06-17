【圖表】最新民調：民進黨支持度和國民黨「一樣高」了

（中央社）

台灣民意基金會董事長游盈隆今（17）日公布的最新民調顯示，國、民兩大政黨支持度幾無差別，均為23%上下，時代力量雖然只有8.3%，但已穩居第三大黨地位。令人意外的還有，對中國有好感民眾比重為48.8%，首度多於反感比重43.9%。

游盈隆說，民進黨完全執政2年之後，社會支持度與國民黨不相上下，「這個意義值得探討」。

Photo Credit: 台灣民意基金會

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，近兩年台灣人政黨認同趨勢指出，民進黨在過去兩年間，政黨認同大起大落，最高是2016年6月的51.6%，然後隨著政局一路下滑，到現在只剩29.5%；國民黨方面，自2016年5月最低點16.6%開始，呈現相對低迷但穩定的狀態，最高點是2017年10月只有25.2%，目前則是23.2%。

游盈隆指出，在過去兩年中，兩大黨認同者最高曾佔成年人口的70.5%，最低則是49.4%，直到目前也只佔52.7%，整體來看呈現出規模不小的「政黨解組」（partisan de-alignment）現象，也可以說是台灣政黨認同相對低潮的時刻，「莫怪政治素人像柯文哲、侯友宜一個個繃出來」，這對2018九合一大選的過程與結果，「具有深遠的意涵」。

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在政黨認同與支持度方面，調查問卷詢及「國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」結果認同民進黨（綠）的受訪者為29.5%，認同國民黨（藍）為23.2%，藍綠都不認同的獨立選民為43.7%。

再詢及個別政黨支持度，23.1%支持民進黨，23%中國國民黨，8.3%時代力量，4.1%親民黨，其他小黨都在2%以下，沒特別支持哪一個政黨則為34.9%，

也就是說「中間選民」，在過去兩年中也呈現相當大的高低起伏，最低是2016年6月的27%，最高是2018年4月的46.6%，目前則是43.7%。

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至於總統英文領導國家的方式，有三成三的人表示贊同，五成二的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多達19個百分點。

中國近期全面壓縮台灣的國際生存空間，不但搶走我邦交國布吉納法索，並要求各國航空公司將「台灣」改名，民調結果顯示國人的不滿，近八成的受訪者認為中國這些是「不正當的行為」。

至於蔡政府能否有效維護台灣國際生存空間？32.7%的人有信心，沒信心的則高達60.3%，比有信心的人多27.6個百分點；游盈隆說，這是一個巨大的信心落差，顯示國人對蔡政府的外交信心相當薄弱。

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另外，有關行政院長賴清德的施政表現，民調結果則是「不滿意首度高於滿意」，四成二的人對賴內閣的施政表示滿意，四成三的人不滿意，不滿意的人比滿意的人多1個百分點。

中國是台灣人不喜歡國家第3，但好感首度多於反感

台灣民意基金會今天公布民調也包含了「2018台灣人最喜愛的國家」結果。游盈隆指出，好感排行榜，台灣人最喜歡的國家中，新加坡蟬聯榜首，比重高達88.2%，其次是日本，有好感比重達84.6%，第3名為加拿大，比重為82.3%；其餘依序為歐盟各國、美國、南韓，俄羅斯、中國、菲律賓、北韓。

至於反感排行榜，調查指出，台灣人最不喜歡的國家是北韓，比重為70.9%，菲律賓第2名，比重為52.9%，對中國反感的比重則為43.9%，列居第3名。其餘讓台灣人感到反感的國家依序為南韓、俄羅斯、美國、歐盟各國、日本、新加坡、加拿大。

至於好感減掉反感的「淨好感」排行榜，台灣人最喜歡的國家依序是新加坡、加拿大、日本、歐盟、美國、南韓、俄羅斯、中國、菲律賓、北韓。

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若從細部分析，對中國有好感民眾比重為48.8%，首度多於反感比重43.9%，游盈隆在記者會上表示，最近對台灣看起來非常有敵意的中國，為何台灣人反而是好感多於反感？

游盈隆也說，近期中國搶走布吉納法索、向各國航空公司要求將台灣改名，民調顯示，有高達近8成的民眾認為中國近期對台所發動的這些作法是不正當的行為。

游盈隆認為，兩岸這麼敵對，為什麼台灣人首度對中國的好感人數多於反感，原因錯綜複雜，可能是台灣人對中國存在斯德哥爾摩症候群（指犯罪的被害者對於加害者產生情感，甚至反過來幫助加害者情結）。

或是中國大國崛起時對外文宣採取比較軟性的文化包裝，再加上台灣近幾年相對弱化，經濟遲滯發展，讓台灣人很焦慮台灣如何走下去、台灣如何壯大；至於這是不是短期的現象，值得繼續觀察。

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台師大台語系教授莊佳穎則認為，目前台灣年輕世代、家庭主婦看大量中國歷史劇、看中國好聲音、買淘寶，這會影響到對中國好感度；台灣從過去哈日、韓流文化，會慢慢走到中國流行文化牽動東亞社會的時代，「中國效應慢慢崛起」。

世新大學教授彭懷恩則認為，這牽涉到兩岸政治、經濟力量的消長，今年他學生畢業去中國的比例，相較從前，多了許多。

另外，游盈隆指出，相較於去年民調，對北韓反感的人減少了10.7個百分點，甚至強烈反感的人戲劇性地銳減20個百分點。這種台灣人對北韓印象與感覺的大轉變，十分罕見，「川金會肯定是最關鍵的因素」。

這份民調訪問期間是6月11日到12日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機抽樣，有效樣本1073人，誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

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核稿編輯：楊之瑜