人生中最重要的五個思考題（上）：等等，你說什麼？

一個好的問題，可引導思緒找到好的洞見，可讓人對事物產生新的理解，可讓思考更接近本質。好的問題，總是能引人深思，有時則能改變人生態度，甚至改變人生進程，毫不誇張。

這個星期解讀的是《人生思考題》（Wait, What?），作者是哈佛大學教育學院院長詹姆斯．萊恩（James E. Ryan），有深厚的法學背景。因要為學生準備畢業演講，他從人生歷練中總結出了五道人生思考題，最後把自己對這些問題的思考寫成了書。

儘管我們都知道不恥下問是種良好的習慣，但大多數人其實並不願多問問題，因為一旦提出了問題，就等於向他人展示出了自己的無知的一面。

我們不喜歡被視為無知，哪怕我們無法擺脫無知。相反，我們更喜歡裝作「全知」帶來的優越感──而就算沒有這類癖好，我們還是希望自己能知道工作裡、生活裡所需的所有答案，我們希望自己知道人生疑惑裡的所有答案──殊不知要獲得答案，首先我們得會問問題、願意問問題。

等等，你說什麼？

萊恩提出第一個重要的問題是：「等等，你說什麼？」（Wait, What?）

要明白這一問題的功用，我們得先看看萊恩的故事：

多年前，我和凱蒂（作者的妻子）曾和幾個朋友一起去挪威玩，我們的行程包括健行和划船。到了那裡，我們遇見一位老友，他在那裡當嚮導，專門帶旅客到景點遊覽和到偏遠的露營區。 他聽說，我們第二天要到一座峽灣，於是問道，他的一個客人可否跟我們一起去？那個客人是名十九歲的日本男孩，也想去那座峽灣。我們說好，第二天就帶他一起去。 他只會說一點英語，我們則完全不通日語，所以一路上沒聊什麼。到了峽灣，這名日本男孩雀躍地下了車，從背包拿出一張CD，在峽灣上走來走去，不時把那張CD舉得高高的，端詳專輯封面和遠方的大山。他就這樣，走走停停，看來看去。我們面面相覷，不知道他在做什麼，還有點擔心是不是哪裡不對。 最後，我們趕上他了，清楚看到他拿著的那張專輯封面上，正是遠山映襯的峽灣。那張CD是挪威作曲家愛德華．葛利格（Edvard Grieg）的交響曲，我們這才恍然大悟，原來我們真的到了這張專輯封面的拍攝地點，而我們的這位新朋友，正在尋找拍攝的正確位置。 男孩說，他這輩子夢想著要來這個地方，不惜花光所有儲蓄，飛越大半個地球，來到這裡。 此時，凱蒂問道：「等等，你說什麼？」 聽完男孩解釋，我們才知道，原來他兒時生活困苦，現在窩居在東京一處小得不得了的公寓，唯一的慰藉就是聽葛利格這首交響曲，夢想有一天能夠飛到專輯封面拍攝的地點。 對他來說，這裡就是全世界最美的地方，要不是凱蒂開口問：「等等，你說什麼？」，我們就聽不到這麼一個動人的故事。

「等等，你說什麼？」這一問題其實經常出現在我們的日常中。例如，當某人向你表達了某件事情後，你沒聽明白，或者你對其內容感到過於驚訝是，你很可能就會問道「等等，你說什麼？」，以暗示對方說清楚一些，或換個方式說，以此確認對方真正的意思。

換言之，「等等，你說什麼？」這一問題，其實就是一種自然的方式去引導對方更詳細的表達，讓對方把還沒說的、埋在較深處的資訊給說出來。

除此之外，這一問題還能減少溝通中的誤解。

在溝通中有很多時候，我們會誤以為自己聽懂了對方所說的含義，但我們並非真的聽懂，而對方也誤以為自己已經說得很清楚，接著誤解產生。但如果你能在對方表達完畢（尤其是談著重要事情時）後問一句「等等，你說什麼？」，而不是急著下結論、回應，對方才有機會把話說得更清楚一些，把事情的前因後果交代得更詳細一些。

說白了，「等等，你說什麼？」這一問題之所以重要，是因為它能促進人與人之間的理解，它能讓你聽見他人腦中的真實想法。

我想知道……

萊恩提出第二個重要的問題是：「我想知道……？」（I wonder...?）

對於這一問題的含義，萊恩如此寫道：

傳統思維告訴我們，好奇可能是危險的──好奇害死貓。但就我的經驗來說，好奇反而是件好事。 我和凱蒂新婚時，曾經在荷蘭住了一段時日。荷蘭四處都是運河，風光迷人。我喜歡跑步，一天早上，我在離我們住的公寓幾哩的公園草地上跑步。我發現，前方有塊草地是淺綠色的，而我腳下的草地則是深綠色的。 不過，我還是繼續往前跑，沒問：「我想知道，為什麼前方那塊草地的顏色會不一樣？」 結果，我就這麼從運河邊衝過去，掉進河裡。那塊淺綠色的草地，其實是河上的綠藻，而我的下半身完全泡在綠藻中。我左顧右盼，希望有好心人士經過，把我拉起來。可惜的是，沒有人過來救我，我自個兒爬上岸。雖然我毫髮無傷，但自尊心不免受到傷害。 我聽到有人說荷蘭語，意思大概是：「喔，太好笑了！你竟然直接衝進河裡！」狼狽的是，我還得跑幾哩路，才能回到

家。 我這副模樣，活像是一九七零年代從電視節目走出來的海怪西格蒙德（Sigmund the Sea Monster）。

簡單來說，一般問「我想知道……？」這一問題，其實就是一種好奇心的表現，好奇心強大的人會本能性的常問這一問題。簡單地反過來操作也行──如果我們試著在生活中多提出這一問題，我們的好奇心就會得到加強。

萊恩認為，這一問題具體可以分成兩種說法，第一種是「我想知道，為什麼……？」第二種是「我想知道，我能不能……？」這兩種說法常以先後的次序出現，而且往往能讓你獲得意想不到的收穫。

對此，我覺得另一本書《洞察》（我們曾談過這本書）裡的一個案例更能說明其效果：

當德雷克．卡永戈走進他入住的費城酒店房間的浴室，他注意到一個細節，其他出差人士和度假家庭也會發現這個細節，卻從未放在心上：牆角架上一塊很小的香皂。他昨晚用過的光滑綠色橢圓形香皂不見了，今天換成了一個小硬紙板盒，裡面放了一塊新香皂。 他是土生土長的烏干達人，當他和家人從窮凶極惡的獨裁政治中逃亡的時候，他們變得一無所有。現在他是一名美國的大學畢業生，經濟還很拮据。他關上水龍頭，穿好衣服，將那塊沒有用過的香皂帶到酒店前臺。 「我想和您確認一下，我不會為這塊香皂付錢，」他對服務生說，「我沒有用過，也不需要。」 「哦，別擔心，這是送的。」前臺說道。 「謝謝，可是我昨天到房間的時候已經有一塊了。」卡永戈解釋道，並問服務生，「那塊用過的呢？」 「我們每天都給每位客人換新香皂。」服務生向他保證說，「不會收您費用。」 卡永戈聽後大吃一驚：每個房間？每天？每個酒店？全美國？「那麼，那塊用過的香皂怎麼處理？」他問。他小時候長大的難民營裡用的是細片的肥皂，但酒店的香皂相當足量，即使在他用過了以後還像新的一樣。 服務生向他聳聳肩，說：「負責清潔的服務生會把它們扔掉的。」 「扔到哪兒？」 「就和其他垃圾一起扔。」 「我雖然不是什麼了不起的數學家，」卡永戈告訴我，「但我很快就意識到，如果有一半的酒店都這麼做，那麼將會有大量的香皂就這麼被倒進垃圾填埋地了。 卡永戈知道，每年有兩百多萬人（其中大多數還是蹣跚學步的孩子）死于腹瀉性痢疾，而單靠用香皂洗手就能夠預防這種疾病，他覺得美國酒店的做法讓人難以接受。在非洲，香皂還是一種很多人買不起的奢侈用品，而在美國，人們隨隨便便就把它們扔掉了。 卡永戈決定要為此做些什麼，通過變廢為寶去幫助故國。返回美國亞特蘭大的家後，他便四處開車去當地的酒店，嘗試索要已經用過的香皂。「一開始他們覺得我瘋了，」他回憶道。 他在電話裡講述那些酒店的反應，聲音中透著笑意，「酒店的人問我要那些做什麼？它們很髒。我回答說，是的，是髒，但是我們可以清洗，我們可以洗香皂！」 卡永戈找到了一個回收設備，能夠為收集來的舊香皂拋光表面、軟化並消毒，於是，「全球香皂工程」（Global Soap Project）的慈善事業誕生了。 自那以後，他回收了100噸的香皂，重新分配利用。「全球香皂工程」與衛生保健教育的專案一起，救助了四大洲32個國家的人們。2011年，卡永戈被CNN提名為「英雄人物」，這一殊榮當之無愧。

當卡永戈發現酒店裡用過的肥皂換了新的，他沒有選擇忽略這一個發現，而是選擇到酒店櫃檯詢問──我們可以把這看作是自問「我想知道，為什麼……？」的表現，而這開啟了往後一系列的可能性。

當卡永戈意識到每天都有許多的肥皂被浪費，同時某些地方將會有許多人因為這些肥皂而受益，於是他試著做些什麼──我們可以把這看作是自問「我想知道，我能不能……？」的表現，這引導卡永戈走向一項創舉。

其實有許多更有名的偉人故事都有著類似的情節，從牛頓的蘋果到萬有引力，愛因斯坦的疑惑到相對論，都是從一個不起眼的「Why?」開始，然後不斷的問「Can I?」。

雖然不是每一次發問都會把你引向創舉，但每一項的創舉都離不開從「我想知道，為什麼……？」開始，以「我想知道，我能不能……？」完成。

至少，我們是不是能夠……？

第三個重要的問題是：「至少，我們是不是能夠……？」（Couldn't we at least...?）

這一問題同樣有兩種說法（但不限於兩種），第一種是「至少，我們是不是能夠同意……？」這一問題能夠化解衝突，引導衝突的雙方達成共識。

衝突是怎麼來的？在大多數的情況裡，衝突不外是雙方各持己見、互不相讓，公說公有理，婆說婆有理。接著就從討論變成爭論，爭論變成吵架。這時，如果想調停衝突，那就需要思考什麼是雙方達成共識的最低限度，亦即發問：「至少，我們是不是能夠同意……？」

以最常見的情侶衝突為例，情侶間的爭吵往往就是互相捉住對方的錯誤不放。此時，雙方可以思考：「至少，我們是不是能夠同意，我們兩人都有責任，都有改進之處？」接著，以這一共識為基礎，大家再探討如何各自改進自己，即可把無謂的爭吵轉化為有意義的討論。

在我看來，在大多數的衝突裡，人們常會不自覺的把事情往極端的情況想，而「至少，我們是不是能夠同意……？」這一問題，往往能把思緒拉回到雙方的共識，拉回到雙方達成妥協的最低限度。你也可以把這道問題看成達成「雙贏」的方法之一。

前面提到，除了「至少，我們是不是能夠同意……？」之外，還有第二種說法，亦即「至少，我們是不是能夠開始……？」

對於第二種說法，萊恩認為其能引導人們採取行動。萊恩在書中寫道：

對於沒做過的新鮮事，這個問題也能夠幫忙克服恐懼，我的孩子就是最好的例子。由於我很喜歡滑雪，於是決定「無私」教我家那幾個小蘿蔔頭滑雪，希望他們也能夠跟我一樣愛上滑雪，這樣我們就能一起去滑雪旅行了。 但是，對新手來說，陌生的專業裝備、壯觀的山頭和刺骨的寒意，很容易令人心生畏懼。不過，我發現，如果我說：「至少，我們是不是能夠……？」，一步步帶他們嘗試新事物，通常可以成功。 比方說，他們害怕乘坐滑雪纜車，我就說：「至少，我們可以坐纜車去看看另一頭有什麼呀？」或是，他們害怕從高的地方滑下來，我就會鼓勵他們：「至少，我們可以先爬上去，往下看看風景如何呀？」我不會強迫他們一定要坐上纜車或是往下滑，只是說我們一起去看看。 當然，這種說法也不是每一次都能奏效。但是，我發現，孩子們經常都需要這個問題指引，以跨出下一步。有時，只要我們願意面對自己害怕的事物，其實就能夠克服恐懼。 想像只會讓恐懼膨脹，如果你懂得問：「至少，我們是不是去看一下……？」，就能夠推動自己或他人往前進。

簡單來說，「至少，我們是不是能夠開始……？」這一問題，能引導人的思緒遠離極端情況，回到自己能做出行動的最低限度。

例如，在面對我們的人生目標時，我們可能會覺得眼下的自己離目標實在太遙遠，遙遠得似乎永遠無法達到。這時，讓自己思考「至少，我們是不是能夠開始……？」這一問題，把注意力轉移到「最低限度能做之事」，專注在腳下的第一步，接著下一步，每一步。

慢慢的，你會發現自己越來越趨近目標，這時再抬頭一看，目標好像沒那麼遙遠了。

►人生中最重要的五個思考題（下）：真正重要的是什麼？

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航