人生中最重要的五個思考題（下）：真正重要的是什麼？

►人生中最重要的五個思考題（上）：等等，你說什麼？

我可以幫什麼忙？

第四個重要的問題是：「我可以幫什麼忙？」（What can I help?）

一個簡單的故事就足以說明這一問題的好處：

我在大學畢業後、上法學院之前的冬天，曾在科羅拉多州一間兒童滑雪學校工作。由於我沒有教練資格，大都是在室內幫忙，只有當教練都不在的時候，才會到室外指導初學者。 在室內時，我負責做餐點，幫忙孩子穿脫滑雪裝備，或是幫他們擦鼻涕、找手套，並且設法讓緊張的家長和孩子感到安心。 我準備了很多熱可可給他們飲用。有些孩子很小，不免心懷恐懼。多年後，當我教自己的小孩滑雪時，也發現他們很害怕。在滑雪學校，我們會盡力協助孩子，溫柔地跟這些孩子溝通，給他們建議，看怎麼幫他們的忙才好。 雖然大多數的建議都有用，有時卻會使孩子更加焦躁不安，似乎我們提供的建議，只是愈幫愈忙。我記得，有個七歲的小男生特別難纏。午餐過後，他一直躲在屋內，不肯出去上滑雪課。無論我提出一個又一個的建議──來，我們綁好雪鞋、戴上手套、戴上護目鏡、繫上圍巾，他就是抵死不從。 最後，在無計可施之下，我只好問他：「好吧。請你告訴我，我能夠幫你什麼忙？」 沒想到，這個問題讓他愣住了。他左顧右盼，小聲地說：「我還是很餓。」於是，我幫他做了一份花生醬加果醬的三明治給他吃，然後坐在他的身邊陪他，看他吃得津津有味。 看來，他的午餐真的沒有吃飽，現在藉由吃東西，他可以暫時把滑雪課的事放在一旁了。 我真的沒有想到他會有這種反應，「我能夠幫你什麼忙？」，這麼一問，讓他得以正視自己的問題，不再無理取鬧，好好想想自己究竟是怎麼了。

很多時候，我們都會不小心的以一種「我知道你要什麼」的姿態幫助他人，例如，萊恩以為自己已經知道小孩需要什麼幫助，所以一開始他只顧提出幫忙的意見，而不是詢問小孩到底有什麼需求。

這常出現在我們的日常裡──父母很少詢問孩子到底需要什麼，很常把自認為是「好的東西」都塞給孩子；兩性關係的雙方很少詢問對方到底需要什麼，很常把自認為是「對方想要的東西」塞給對方。而當對方提出異議時，父母或另一半卻可能會說：「我這樣做都是為了你好！」殊不知這未必是對方想要的。

我們常誤以為自己能比對方更清楚他／她自己想要什麼。當然，很多時候個體的確自己也不知道自己要什麼，但只要你向對方詢問「我能夠幫你什麼忙？」，對方就會開始認真思考自己到底想要什麼。

但總的來說，「我能夠幫你什麼忙？」這一問題，其主要功用其實是讓自己變得謙卑。與其思考「我要如何改變世界？」，不如對著世界詢問：「我能夠幫你什麼忙？」後者所得出的結論會更符合現實，也更能讓我們找到自己能力所及的事情去做。

真正重要的是什麼？

最後一個問題是：「真正重要的是什麼？」（What truly matters?）

對此，萊恩分享了一個很有趣的親身經歷：

一九九八年十一月二十九日凌晨四點，凱蒂因為陣痛痛醒，我知道，我們必須趕快準備到產房報到了。那一晚，凱蒂的大學友人剛好在我們家過夜。巧的是，她正是婦產科醫師，要我們立刻開車到醫院。 但凱蒂責任心重，擔心我們養的狗兒、貓咪和兩匹馬會餓死，所以在幫牠們準備好食物之後，才肯離開。行前，她又決定，她必須先沖個澡再出門。 我們終於上了車，凱蒂的陣痛間隔愈來愈短，也愈來愈痛。我像個瘋狂賽車手般在路上急馳，差點撞上了一頭鹿。當車子開到醫院門口時，她真的要生了。只能說，我當時真的沒有想清楚，否則我現在也無法解釋，為何我不是把車子停在急診室的門口，而是把車子開到訪客專用的戶外停車場。 那時天還沒亮，停車場的柵欄是升起的，沒有收費員在顧。我想，如果現在進去停車，由於沒有人看守，所以沒有辦法拿到停車票，不能證明我們是在何時停車的；這樣一來，等到要付停車費的時候，恐怕會跟少了一塊肉一樣痛。好了好了，我知道，我真的笨死了。 於是，我決定把車子開出來，從另一個入口進去，結果那裡的柵欄一樣是升起的，也沒有收費員。這時，凱蒂已經斬釘截鐵地說：「我真的要生了！」我只好不管三七二十一，把車子停進去。我實在很想勸她：親愛的，再忍耐一下吧！現在生真的不好。總而言之，我終於停好了車，開始扶她下車。 她重複說了一次，她馬上就要生了，現在沒辦法走路。由於我開的是速霸陸（Subaru）掀背車，我想我可以把尾門拉起，讓後座成為可平躺的空間，讓凱蒂躺在那裡，再把車子慢慢開到四、五百公尺外的急診室。但是，這麼做真的很奇怪。 最後，我把車子停在停車場的上層，扶著凱蒂走下樓梯。當我們快走完的時候，凱蒂說，她得躺下來休息一下──就在急診室對面的人行道上！我只好大聲求救。幸好，醫院裡有人聽到我的叫聲，推輪椅過來。 凱蒂一邊忍受坐輪椅的顛簸，一邊避免山姆真的蹦了出來。此時，我又不知道是哪根筋不對，竟然說：「至少，寶寶沒有卡住。」進入急診室之後，服務處的人員跟我們問好，說我們需要「檢傷」，也就是到檢傷站確認凱蒂是不是真的要生了，才能到產房報到。 我們保證，凱蒂絕對不是假性陣痛，她真的快痛死了！但服務處的人員一直跳針，說道：「每個病人都必須去檢傷。」儘管她語氣溫柔，但還是有一點威脅的意思，讓我想起電影《飛越杜鵑窩》（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）裡的護理長拉契特。要是有人敢招惹這位護理長，通常都沒有好下場。 於是，我跟凱蒂說，我們還是趕快去檢傷吧！在檢傷站值班的住院醫師，完全不知道情況有多緊急。他一面問候正在尖叫的凱蒂，一面幫她檢查。他一看，嚇了一跳：「哇！我幾乎可以看到寶寶的頭了。真不敢相信自己的眼睛。」他停頓了一下，看我們是不是也嚇了一大跳，然後說道：「我想，我們現在可能必須送妳到產房。」 幾分鐘之後，我們和那位住院醫師，還有一位護士到了產房──那位護士顯然要比住院醫師有經驗。十分鐘之前，凱蒂就已經快要生了，現在寶寶隨時都可能呱呱墜地。儘管寶寶已經準備好降臨人世，但那位住院醫師還在手忙腳亂。他看著護士，列出一堆他接生可能需要的東西，包括：「我需要護目鏡。」 護士不可置信地看著他。「喔！還有鞋套。」也就是套在鞋子外面的藍色或綠色布套。「還有，請再幫我準備一些水，我要喝的。」此時，護士揚起眉目，對我使了個眼色。我收到暗示，就跟那位住院醫師說：「寶寶快滑出來了！拜託，快幫凱蒂接生吧。」 就在這一秒，護士立刻表示，主治醫師就在隔壁。於是，那位住院醫師說：「我想，我們還是請主治醫師過來會診吧！」 主治醫師馬上過來，走到凱蒂身旁，花了兩分鐘時間檢查，問她：「妳準備好了嗎？」凱蒂說：「快點，老娘忍不住了！」 五分鐘後，山姆來到人世。現在回想起來，凱蒂那次生產，實在是烏龍一籮筐。如果我們問：「真正重要的是什麼？」，至少可以避免一些錯誤。對凱蒂和山姆來說，唯一重要的是，就是順利生產，母子均安，但每個人都浪費寶貴的時間在無謂的事情上。 餵馬和洗澡，雖然是每天都得做的事，但不是在臨盆之際。要省停車費？雖然節儉是美德──像我父親就以節儉為人生最高指導原則──但是，老婆就要生了，萬一生在停車場，那該怎麼辦？話說回來，急診室的檢傷規定比較重要，還是及時接生比較重要？ 同樣地，在接生之前，先把鞋套套好是個不錯的做法，但是碰到急產、分秒必爭，哪還有時間套鞋套？這次的教訓告訴我們，我們很容易忽略最重要的事情。 我們可能被例行做法牽著鼻子走，不知道該如何變通。我們或許因為對自己的能力缺乏信心，而把焦點放在微不足道的事情上，不願意面對真正的挑戰。我們可能因為壓力大而分心，或是不能集中注意力。 不管是哪一種情況，記得詢問自己「真正重要的是什麼？」，可以適時把自己拉回來。如果你能夠這麼做，就能夠跳過瑣事，鼓起勇氣，面對困難。如此一來，你才能保有冷靜的頭腦，想清楚真正重要的究竟是什麼。 幸好，山姆平安出生。他出生的故事，也成了一則趣事──當然，凱蒂（和我岳父母）並不覺得好笑。如果為了省停車費，讓她把孩子生在停車場上，她一輩子都不會原諒我。

上面的故事重點只有一個：人們很容易被瑣事擋住了真正重要的事情，而且這一種現象極其常見。

你或許會認為自己絕對不會犯這種錯誤，你可能無法想像人們是多麼的容易犯這一錯誤。在《洞察》一書中，有一案例能充分的說明人們是多常犯這一錯誤的：

在我的某個培訓項目中，學員中還包括911報警電話的接線員，我讓所有的參與者相互配對，有一個人將要面對著房間前方的螢幕，另一個人不看螢幕並記下筆記。 我放了一張照片到螢幕上，給觀察的學員一分鐘時間去把他們所看到的東西描述給搭檔，搭檔根據聽到的資訊來畫一幅素描。就是這張照片。 圖片來源：《洞察》 用一分鐘時間來寫下你能夠看到的客觀事實，越多越好，來看看你排列優先次序的水準究竟如何。 在我宣佈暫停之後，我們開始回顧每組學員是如何對事實進行分類的。每個人都提到南瓜，有些人提到在前面的那些南瓜碎了，我還聽到有些描述是關於秋天的顏色和那些無葉植物的。 很多人看到了標誌而且拼寫也是正確的：麥克萊因農貿市場，甜蘋果汁，有些人甚至提到右邊看板上畫著紅蘋果。 但是，令人難以置信的是，有些學員完全忽略了著火的房子。他們對我肯定地說，他們並不是沒有看到，他們只是還沒有去告訴搭檔，有一個人是這樣解釋的：「我們從南瓜開始說，然後從前景向後退，描述畫面靠後的內容，然後你就叫暫停了。」 讓我再說一次，這組學員中，有人是911報警電話的接線員。

人們很容易被瑣事擋住了真正重要的事情，而且總是這樣。

又以情侶會例，情侶很容易為了小事而爭吵，甚至不惜傷害彼此，卻忘了真正重要的是雙方的感情。

或以工作為例，人們很容易為了無關緊要的事情而分心，或忙了一整天卻覺得自己什麼都沒完成──皆因而沒有把足夠多的時間和精力放在真正重要的部分。

也以生活為例，人們會為了追劇、玩手機而忽略與身邊的人歡聚的時光。人們會為了在演唱會裡錄影，而忘了在現場裡感受現場的氣氛。

最糟糕的是，當過了一年、五年、十年、三十年後，回望過去，才發現自己的注意力都放在了無關緊要的事情上，而真正重要的事情卻沒能完成。

人們很容易被瑣事擋住了真正重要的事情，所以我們需要常自問、常思考：「當下真正重要的是什麼？」、「我人生中真正重要的是什麼？」

關於這一問題，我們可能會在不同的人生階段有不同的答案、不同的排序，我們可能在少年時更注重朋友，成熟一些後更注重工作，再成熟一些後更注重家人。

在我看來，許多人覺得生活過得很迷茫、漂浮不定，其實歸根究底，就是因為沒想清楚才是真正重要的。無論答案是什麼，試著將之拉回到注意力裡，試著把它做好。這樣，或許我們就能讓生活重獲了重心。

附上一小段萊恩的演講。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航