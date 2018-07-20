同志交友軟體Hornet創辦人：區塊鍊、虛擬貨幣和同志社群是「魚幫水、水幫魚」的關係

現代人透過手機交友軟體聊天認識，進而發展各式各樣的親密關係早已不是新鮮事。繼網際網路之後，交友軟體的出現也大幅地改變了同志（LGBT）的交友方式與文化。然而在交友軟體如雨後春筍般出現的年代，是什麼原因讓Hornet執行長兼共同創辦人Christof Wittig（以下簡稱Chris）決定要創辦一款新的交友軟體？同時身兼LGBT Foundation主席的他，又打算如何透過科技的輔助，為同志爭取平權？

適逢Chris應邀到香港參加「驕傲與偏見」高峰會，關鍵評論網取得專訪的機會，請他與我們分享創辦Hornet的心路歷程、區塊鍊與粉紅經濟的關係，最後聊聊他對台灣同志文化的印象。

讓交友軟體更像是一間酒吧

創業對Chris來說並非全然陌生，因為在2011年創辦Hornet之前，他已經有創立兩間商業軟體公司的經驗。真正讓他起心動念想要創立一間同志交友軟體公司的原因，源自於他過往對使用交友軟體的經驗並不是太滿意。「我想讓交友軟體的應用範圍變廣，讓更多使用者在軟體上有更多樣且有意義的互動。」Chris這樣回答，並以三溫暖和酒吧作為比喻。他表示既有的交友軟體好比三溫暖，比較圍繞在性的互動上，Hornet則期許自己可以讓使用者像走進一間酒吧裡，讓使用者可以依照自己的興趣找到志同道合的好友。

正是基於這樣的理念，在Hornet的官方網站和手機軟體上，使用者都可以瀏覽到他們自產的內容。Chirs也提及公司內有專門製作內容的部門或編制。這在同志各大交友軟體的官網或軟體介面上是少見的，網頁上頭多半是對軟體使用的介紹說明，或是介紹軟體的特色。「（交友軟體像）三溫暖本身沒有什麼不好，但我創辦Hornet的目的就是希望讓軟體的使用者可以有其他建立關係、創造互動的方式。」Chris說這也是他們會自產內容的原因，除了讓使用者可以依照各自的興趣找到對應的資訊外，不同的內容也可以彰顯使用者各自的性格，最終是讓有著共同興趣的同志們能找到彼此。

粉紅經濟：極為有影響力的槓桿，也是一門好生意

除了期望交友軟體的應用範圍變廣，Chris提及此次受邀到香港「驕傲與偏見」高峰會分享的主題，即是如何運用社會網絡（social network）幫助推動同志平權向前進。他在訪談中提及另一項目前正打算使用的科技是區塊鍊，想藉此凝聚同志的經濟實力，讓「粉紅經濟」（pink economy）提高同志社群的能見度（visibility）。

提及區塊鍊這項計畫就要介紹Chris的另個身份——LGBT Foundation主席，這是一個致力於為世界各地同志社群營造平等環境的非營利組織。Chris認為區塊鍊、虛擬貨幣和同志社群間有著類似「魚幫水、水幫魚」的關係。舉例來說：區塊鍊能夠讓分散在世界各國的同志，可能因為共同支持某一項倡議同志平權的計畫，將分散在各地的經濟力量凝聚起來，突破了國境的限制；匿名性對同志社群的好處在於，許多同志可能因為各種情境或因素無法出櫃，因此無法公開從事支持同志社群的活動。交易的匿名性讓處在櫃子中的同志，能夠無後顧之憂地做出支持社群的行動。回頭過來說，當有愈多的同志使用某一款虛擬貨幣，也能提升該貨幣的價值，促進商業交易活動。

Chris說依照既有的人口數推估，同志社群社群聚集起來的購買力是全世界第四大，排在美國、中國與日本之後。這麼龐大的經濟力是極為有影響力的槓桿，同時也是一門好生意。

Chris表示聰明的生意人應該要知道，展開雙臂擁抱同志消費者是一門不能錯過的交易，他一口氣舉了理財專員、旅館住宿和航空業為例，說明如果在這些行業當中的工作者是同志友善的。對同志消費者而言，他們會更樂於選擇了解同志、對同志友善的商家或服務提供者。

「如果我眼前有兩位理專，一位知道我是男同志、有交往了21年的伴侶。我不用向他解釋同志伴侶或生活和異性戀家庭有什麼不同之處。如果你是我，你會選擇哪一位？」Chris認為答案昭然若揭。

Chris說能見度（visibility）很重要，粉紅經濟正是LGBT社群在經濟或購買力上的能見度。

Chris透露目前他們正在緊鑼密鼓地研議LGBT虛擬貨幣，預計將先與Hornet系統結合，讓Hornet的使用者可先嘗試；目前也有一些美國企業或是同志直播網站對此感興趣。不過我很好奇：聽起來如此充滿雄心壯志的計畫，在起飛的途中會預期遇到什麼樣的阻力？

Chris表示整體虛擬貨幣市場的情形不是令他太樂觀，包含許多投資者傾向短線操作，但他們希望這計畫能為期數年。目前基金會正在研議其他結合區塊鍊的替待方案，來達成原先為同志社群爭取平權的目標。

同志議題的進步性，讓台北脫穎而出

Hornet將亞洲區的辦公室設在台北，Chris表示台灣在同志議題上扮演亞洲領頭羊的角色，尤其台北這座城市裡有許多同志酒吧、三溫暖，或是像紅樓這樣同志聚集的場合，都令他印象深刻。聊起對台灣同志文化的印象，Chris毫不猶豫地說是台灣在同志議題上——尤其是政策或倡議——的進步，例如近幾年婚姻平權法案的進展，以及亞洲規模最大的同志遊行，都是讓他們選擇將台灣作為亞洲的主要市場，並且在2016年秋季將辦公室設置在此的原因。

Chris說他已經連續兩年在十月底時飛來台灣參加台北的同志遊行，去（2017）年Hornet更是租了一台花車共襄盛舉這個歷史性的時刻——台灣的大法官在2017年做出釋字第748號解釋，宣告現行法律未能給予同志伴侶保障違憲。早幾年Chirs也參加過高雄的同志遊行，雖然規模與台北遊行相較小了許多，但他很開心在遊行隊伍當中感受到同志運動的草根力量。

Photo Credit: Hornet提供 2017年台北同志遊行，Hornet首次租了一台花車參與此次盛會。位在花車前方身穿Hornet上衣者即為Chris。

Chris提及他相當關注台灣婚姻平權法案的進展，也知道大法官在去年公佈了釋憲結果。採訪的尾聲我向他補充說明了婚姻平權法案在釋憲一年後幾乎毫無進展，反而是反同團體還提出公投。我邀請Chris說一些話來鼓勵台灣的同志朋友，很感人地他以自己的生命經驗作為答案：

Chris表示爭取婚姻平權的路上不會一帆風順，真實的狀況是時而前進、時而後退，保守人士還會不時地破壞我們已經爭取到的。

「我們要繼續抗爭，也要繼續前進。我們站在歷史正確的這一邊，尾聲時我們終將勝出。」

核稿編輯：翁世航