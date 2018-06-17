梅西之考驗：當年阿根廷靠「馬拉度納」回勇，終奪世界盃亞軍

梅西、馬拉度納相隔28年，首戰受挫的「巧合」

Photo Credit: Christian Hartmann / Reuters / 達志影像

對30歲的梅西（Lionel Andrés Messi）來說，今屆俄羅斯世界盃，可謂有著特殊意義，就在廿八年前（1990年）的義大利世界盃，阿根廷球王馬拉度納（Diego Armando Maradona）亦正值30歲，他們在球壇均稱得上身經百戰；又非常巧合地，當全球寄望二人在世界盃展現頂尖球技的時候，二人同樣在開幕第一戰大受挫敗：

昨晚首戰，梅西帶領的阿根廷1：1「平手」冰島，而冰島只是首次晉身世界盃的球隊；

當年首戰，馬拉度納帶領的阿根廷0：1「僅敗」喀麥隆，而喀麥隆只是默默無聞的球隊。

那年的後事如何？馬拉度納在分組賽狀態飄忽之下，阿根廷幸以「1勝1和1負」從分組賽出線，及後，在十六強淘汱賽之中，阿根廷碰上強敵巴西。

當年十六強阿廷根vs.巴西，馬拉度納被防守「釘死」

面對巴西是一場難纏的惡鬥，馬拉度納即使有一流的速度與腳法，由於被巴西球員「緊釘」防守，頻頻從後將他「鏟底」，令他未能充分發揮，直至賽事臨近81分鐘，他在中場越過三名巴西球員之下，傳球至勉強走空的卡尼吉亞（Claudio Caniggia），才終於單刀射進一球，幾分鐘後賽事完結，阿根廷以1：0險勝巴西晉級。

文字形容大概有點抽象，看片吧：

接下來，阿根廷又在八強、四強賽事，阿根廷面對南斯拉夫、義大利，弄至互射十二碼取勝才能晉級，最終在決賽0：1被西德撃敗，屈居亞軍。

這一場算得上是馬拉度納在世界盃的終章，因為四年之後，他雖然再次代表國家隊出戰1994年世界盃，卻由於被檢出服食禁藥，首賽後遭禁，阿根廷像失去靈魂一樣，在十六強黯然被淘汰出局。三年之後，馬拉度納宣布退役（值得補充的是，1986年的決賽馬拉度納有一球進帳，他多年後坦白承認是手球，此前一度暗嘲那進球如「上帝之手」般的傑作）。

未知數：一旦梅西稍後「回勇」，再創世界盃傳奇的味道甚濃

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筆者一邊看傑拉德等人著述的《世界盃50巨星》，昨晚賽事結束後，二人的異同不久即浮現腦海。近年梅西在30歲之前，已數次助巴塞隆拿奮得西甲和歐聯冠軍，他的入球數量屬史上稱霸；不過，正當梅西被馬拉度納譽為「完美接班人」時（也稱「新馬拉度納」），他在帶領國家隊贏取世界盃冠軍一事，仍未圓夢。

始終，阿根廷在2014年世界盃敗予德國屈居亞軍，另外，梅西在射失重要十二碼不止一次蒙上陰影，譬如2016年美洲國家盃，梅西在互射十二碼階段射失，因此僅敗智利，他一度鬥志消沉，被多次挽回之下，終於願意在本屆世界盃繼續為國家出賽。

不管怎樣，本屆世界盃阿根廷這樣的開局，猶如對梅西的一大考驗，他曾坦言自己「追逐馬拉度納」的成就。假如，稍後梅西回勇之下助阿根廷出線，最後至少取得亞軍佳績，梅西在阿根廷國民心中的形象，便會進一步貼近馬拉度納，當然，我們不太相信他像老前輩一樣重蹈覆轍，被禁賽間接加快結束球壇生涯，無論今屆世界盃他是否失落冠軍，依然充滿希望。

最後，記得有一段整理梅西精妙腳法的影片，不妨一再重溫：

核稿編輯：朱家儀