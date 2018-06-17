安全帶

由西塘到烏鎮，我們乘計程車，只需一小時左右。兩件行李都大，車尾箱只能放下一件，另一件要放在乘客位，因此我要坐車頭位。坐下後我便立刻繫安全帶，誰知司機右手一揚，笑笑說：「不用繫安全帶喇！」我一面完成繫上安全帶的動作，一面回答：「習慣了，不繫不舒服。」這一程大部份時間在高速公路上行駛，不繫安全帶實在危險，我不明白司機為何建議我不繫，也許在這地區一般乘客都不繫安全帶？

在上海那兩天，我們也乘過計程車，由酒店到餐廳，短程的。這次我竟顧著說話，忘了扣安全帶，但車一開動，司機便簡潔有力地對我說出三個字：「安全帶。」意思當然是要我繫安全帶。他在開車前一定有注意我是否繫上安全帶，否則不會這麼快便出聲；見到我沒有繫上而立刻提醒我，這與西塘那位司機的做法相反。

後來我在網上查看，原來中國在2008年5月1日開始施行的《中華人民共和國道路交通安全法》規定司機和乘客都必須繫安全帶，違者罰款。上海那位司機提醒我繫安全帶，守法而已；那麼，為何西塘那位司機竟建議我不繫？一是他根本不知道安全帶的法例，一是他知道這法例在西塘烏鎮一帶執行不嚴（甚至沒有執行）。從好處看，是大城市日漸進步，司機和乘客都養成了繫安全帶的意識；從壞處看，一條這麼容易遵守的法例，施行了十年，仍然未能全國嚴格執行。

不文明行為

在中國這十多天，到過不少地方，見到很多人，在兩大城市（南京和上海）及三水鄉（周莊、西塘和烏鎮），卻只見過兩次不文明行為。第一次在西塘，見到小孩子被母親抱著在路旁的草叢小便。

第二次在烏鎮，古鎮的大旅遊車停車場旁有一小空地，被一些可移動的欄杆圍住，即不准停車，一輛私家車駛到欄杆前停下，一婦人下車將欄杆移開，然後駕車者將車駛入小空地停泊，是明知故犯。這時一停車場工作人員走過來，對司機很有禮貌地說：「先生，這裏不准停車。」駕車的男子竟然不理會，熄匙下車，剛才那婦人也下了車，隨即向停車場工作人員高聲說話，她說的不知是甚麼地方語言，我聽不懂， 但從語氣和態度判斷，似在「發火」。另一工作人員看見這情況便跑過來，重複說了這裏不准停車，這位工作人員比之前那位沒那麼友善，堅持司機要將車開走，但不算態度惡劣。爭持了大約五分鐘，司機氣呼呼上車，婦人跟著上車，仍然在高聲說話，似是在罵人，不過，車始終是開走了。

這一男一女的惡客，臉色黝黑，有鄉下人氣質，大概是暴發戶或土豪之類吧；中國應該仍有不少這樣的人，行為的不文明程度不一，但總是討厭，很容易想像他們出國旅遊時會是怎樣的一副德行。然而，大城市一般人都相當文明有禮，不見隨街大小便；我們在上海和南京到過的眾多餐廳中（包括海鮮自助餐），都沒有見到吃相很差或「搶食」的人，和在香港餐廳見到的差不多。

當然，這種正常的情況，沒有甚麼報導價值；像我這樣寫文章指出，說不定還會惹某些人反感哩！

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎