說宮崎駿抄襲《小倩》，是對他天大的污衊—話說《神隱少女》（下）

多年來質疑宮崎駿抄襲動畫《小倩》的理據，能成立嗎？

Photo Credit: 動畫《小倩》、《神隱少女》

在眾多關於《神隱少女》的議論之中，有一宗纏繞不休的懸案，到現在也時有朋友提及：

究竟宮崎駿製作《神隱少女》時，有沒有「抄襲」1997年的香港動畫《小倩》？

「抄襲」是對創作者、吉卜力團隊相當嚴厲的指控，奇怪的是，多年來的討論非常含混不清，其中一處來自中國網上論壇，辯論持續了三年多，大部分指控均圍繞兩部作品的情節、畫面有相似之處。若有誠意弄清真相的話，應該先把問題作出基本區分，就動畫製作而言，他們是指宮崎駿在劇本、場景、題材「那一部分」疑似抄襲（或按《小倩》改編）？

只要逐一拆解過後，我們便會明白僅僅在「題材」方面有若干可議之處，其餘指控宮崎駿抄襲的部分，通通不成立。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

先談劇本方面。前篇已交代過《神隱少女》主題是緊扣10歲小女孩成長的冒險故事，既不是意圖諷刺消費社會，也不是愛情故事，尤其白先生是後來為求劇情更加生動，才添加進去的俊美配角（由於千尋外貌太平凡之故）。整個創作《神隱少女》的脈絡，都繼承了吉卜力工作室舊作的土壤，此外，宮崎駿亦受到鈴木敏夫、高畑勳等人的啟發，前期又否決過講述「澡堂爺孫戀」為《畫煙囪的玲》的故事藍本，後來才編寫出《神隱少女》劇本。

過往一系列的宮崎駿作品，如果劇本有按照傳統經典改編，他都會公開透露，希望觀眾知道一些細節「其來有自」，倒是上述靈感來源卻不在某些經典文學作品；有別於動畫《小倩》改編自《聊齋誌異．聶小倩篇》或《倩女幽魂》的劇情框架。

除了劇本，《神隱少女》的場景全繼承吉卜力「舊作」土壤

Photo Credit: 宮崎駿電影《龍貓》

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

最終確認《神隱少女》劇本之下，便進一步落實成不同場景的敍述，當中一再出現吉卜力風格的「人、神」兩界相遇、交疊情境，像《龍貓》裏女童小梅穿越過隧道遇見龍貓巢穴，演變成《神隱少女》裏荻野千尋跟父母穿過隧道遇見了湯屋；又像《魔法公主》眾多森林神靈跟主角互相周旋，而《神隱少女》那簽約後的小千，在服務八百萬天神的浴場中經歷一切（其實介意「人類氣味」的橋段在1997年的《魔法公主》已有出現，作品與《小倩》同年公映）。

由於原創故事要建構的素材太多，在靈感不足時，宮崎駿坦言會複製舊作品的畫面，典型就是用了《龍貓》裏的煤炭小鬼：

「當初只是覺得在那個畫面裡，最適合和鍋爐爺爺一起工作的就是煤煤蟲了。再者，應該就是靈感不足，所以只好使用現成的東西囉。」

Photo Credit: 宮崎駿電影《龍貓》

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

還有，就是引起爭議的「電車」場景，難道宮崎駿為求方便，仿效取用《龍貓》的煤炭小鬼一樣，背後借用了《小倩》中的飛行火車？

實情並非如此，一方面宮崎駿參考了高原鐵道的電車外型，另一方面轉借了1991年高畑勳的懷舊之作《兒時的點點滴滴》的意境，才促成《神隱少女》那電車格調。

Photo Credit: 吉卜力工作室《兒時的點點滴滴》

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

大家留意一下，在《兒時的點點滴滴》中屢次透過車站、車廂、車軌、火車等場景，串連起城鄉之間遙遠的距離，而女主角妙子多次在車廂裏浮現「兒時回憶」，回憶中經常重現小女孩的心跡，隨後，被套用在《神隱少女》電車中途停站一幕：千尋凝望著那位默默在車站等候的小女孩影像，電車到站之後，錢婆婆正是住在鄉郊地區，這才是一系列電車畫面的靈感源頭。

Photo Credit: 吉卜力工作室《兒時的點點滴滴》

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

至於湯屋、八百萬神靈，其實宮崎駿連日本經典也不太取用

Photo Credit: 清洲城、清須市【愛知探検街歩き】 / AichiTanken Youtube截圖

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

Photo Credit: 清洲城、清須市【愛知探検街歩き】 / AichiTanken Youtube截圖

那麼，湯屋和八百萬神靈又怎說？質疑者認為，《小倩》就是男主角寧采臣進入了鬼域城鎮，遇上許多可怕的吃人鬼怪，改編自中國文學作品《聊齋誌異》描繪17世紀的妖、仙奇想，而《神隱少女》又是充滿怪物元素啊，如此情景格調，不就是宮崎駿有心抄襲嗎？

其一，宮崎駿曾交代過湯屋場景的取材，是根據「江戶時代」甚或更早期的日本建築，這是日本風而不是中國風，湯屋、浴場、藥櫃的外型設計均在其中，經典有愛知縣清州城的天守閣、江戶東京建築園（武居三省堂），更有近代日本和西方建築的揉合：

「那是鹿鳴館或是目黑雅敘園。對日本人而言，所謂豪華生活，就是住在混合著日式宮殿和仿西式洋樓及中式龍宮的宅邸裡，過著西式的生活。而所謂的湯屋，它的性質原本就是今日的遊樂場很像，而且是早在室町時代或江戶時代就已存在。所以說，我根本就是在描繪日本。」

Photo Credit: 東京江戶建築園 / 東京走著瞧 Youtube截圖

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

除此之外，當然也有人人熟知台灣的九份等，大概，實在難以因為《小倩》裏「有橋、有城鎮、有火車」等畫面，就立即把《神隱少女》直接取景自日本、台灣等來源，全加抹殺。怎麼可以忽然跳躍到一個無關的結論，將那些動畫裏的構置，變成「只有」《小倩》才可出現的獨家專利，否則便等同抄襲？至於中國、日本傳統文化源流的密切關係，則是另一個學術課題，不應混淆了原本討論的問題。

宮崎駿為求特色，寧願處處重新改寫（註：以下圖片是列舉日本傳統妖怪進行對照，並非指吉卜力逐一據此改編）

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

其二，關於那八百萬神靈的世界，我們都知道日本不乏神話經典流傳神明、鬼怪、妖物，日本創作者大可從歷史文本、水木茂編繪的《百鬼夜行》及各類浮世繪妖怪等，取得靈感來源，不必事事訴諸中國的《山海經》或《聊齋誌異》尋找素材。更重要的是，其實宮崎駿甚至不太在乎日本經典的想像，更別說是中國經典了：

「其實，日本的神明應該都非常樸實才對。⋯⋯總之，我想說的是，所謂的日本神明原本是沒有形體的。假如沒有好好地賦予祂們形體的話，會害祂們變成妖怪的。對日本人而言，有關這方面的事情本來就很曖昧模糊。所以像百鬼夜行圖之類的東西，才會全都是後來繪製的呀。因此，我不想根據那種東西來設計。唯有春日神社的面具，讓我一看到照片就感到非常有趣，覺得不用太可惜而拿來做參考。不過，當我在賦予祂們形體時，並不是想把祂們畫得過度莊嚴。至於後來為什麼是那些神明登場，原因則在於我認為日本的神明們應該是疲憊不堪的。如此一來，祂們肯定會利用三天兩夜的假期前來泡澡。」

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

這是宮崎駿非常坦率又直接的剖白，他不但有看過百鬼夜行圖，亦清楚知道自己要創作得輕鬆鬼馬一點，只參考傳統的文本意念，繪製時不用日本傳統神、妖形象，同時，又透露依照春日神社面具改編頭部（但有些角色很隨意）。

就此，如果質疑他有借鑑《小倩》的話，等於我們認為他在說謊，最終不去依照日本百鬼夜行的藍本，反而私下改編了有中國特色的鬼怪，卻對外隱瞞此事。試問你真的如此相信嗎？

唯一可議之處，質疑的理據亦相當薄弱

Photo Credit: 吉卜力工作室《兒時的點點滴滴》

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

剩下一個稍為可議之處，就是「題材」部分。當年宮崎駿曾派有參與《龍貓》的副手遠藤徹哉等人，到香港協助徐克製作動畫《小倩》，宮崎駿固然知道《小倩》是按照中國經典改編；假如人們在要其中加以猜想，可指宮崎駿植入了一種印象，日後有種感覺要創作一部「屬於日本」題材的作品，這種猜想並非完全荒謬。

不過更核心的問題是，中國、日本都可以有其「古裝劇」，譬如，我們不會這樣說：因為中國先有一部17世紀的戰爭古裝劇，後來日本又有一部17世紀的戰爭古裝劇，可見「日本的製作是抄襲中國的」。你會如此認為嗎？

歸根究柢，不管是講個人成長、愛情、親情、戰爭、人鬼等等，創作團隊按照不同傳統文化，自有其獨有的根源，而宮崎駿的創作，完全貫徹屬於「吉卜力、日本」風格的底蘊，事前事後亦有具體交代來龍去脈。

說到底，只有一種情況令「宮崎駿抄襲《小倩》」之說成立，就是上文明確得多的「劇本、場景」源頭都是假的，乃至宮崎駿及整個團隊都在對外說謊，即謂他們並未有做出原創性的作品，背後基於《小倩》的藍本製成了《神隱少女》。只是，上述關於宮崎駿與吉卜力工作室各方面的來源、素材和原創性，理據更為清晰明確，無須持續不斷地狐疑下去，否則，不辨輕重地謠傳等同對他們作出天大的污衊，他們創作動畫的努力和付出，確實值得我們致敬。

Photo Credit: 宮崎駿電影《神隱少女》

延伸閱讀：

參考資料：

杉田俊介著：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》（宮崎駿論：神々と子どもたちの物語），臺北市，典藏藝術家庭出版》，2017年，8月。

宮崎駿著：《折返點（1997~2008）》，臺北市：台灣東販，2010年，12月。

宮崎駿：《出發點（1979－1996）》，台灣東販，2006年1月。

核稿編輯：鄭家榆