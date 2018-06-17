精障者其實「不可怕、而且很可愛」，衛福部擬設「危機處理小組」

（中央社）

「聽說有精神病人闖進別人家中」，一場里民大會裡的發言，讓桃療職能治療師康俊良捏冷汗，正想要解釋，一名社區媽媽搶著說「桃療病人都很可愛，不可能做這種事」化解危機。衛福部也即將成立「危機處理小組」，希望可以減少「強制就醫」的爭議，降低社區對精障者的恐慌和不友善。

社區常有精神疾病污名的言論，尤其重大社會案件發生時，更容易形成對精障者不友善的氛圍。桃園療養院附設的社區復健中心負責人、職能治療師康俊良就有深刻體會；但他也發現，讓社區民眾多接觸精障者，有助打破迷思。

康俊良說，復健中心旁有社區媽媽會回收利樂包做環保帽，他覺得有意思，就拜託社區媽媽到復健中心教學。結果社區媽媽們事後分享，原來精障者跟想像的不一樣，「他們不可怕，而且很可愛」。

另一個經驗也讓康俊良很感動，他固定參加桃療所在地的里民大會，有一次會中，有民眾說：「聽說復健中心的人跑出來到民眾家裡，意圖要性侵。」康俊良正想要回應，就聽到社區媽媽舉手發言：「桃療的學員都很可愛，不可能做這種事情。」及時化解誤會，更應證只要互動增加了解，有助破解污名。

康俊良觀察，精障者要重返社會常遇到很多挑戰，他們可能因年幼時發病，工作、生活能力都退化，當他們從醫院離開返家，很容易有適應不良狀況，且因為沒有工作能力、經濟負擔重，要付出更多努力才能跟一般人一樣生活，家人若不理解，覺得病人就是「懶惰」，更容易發生衝突。

復健中心的角色就像是膝關節的韌帶，在這裡，除了提供精障者工作能力、工作態度、心理重建、社交技巧、日常生活處理能力等的復健治療，也會提醒他們規律服藥跟回診，穩定病情，幫助他們銜接社會。

根據桃療統計，精障者在復健中心平均待3個月至一年時間，有正向結案（媒合職訓或就業）的比例達75%。

要重返社區，關鍵仍是社區的友善程度。康俊良說，復健中心設有洗車坊，有附近居民開車過來洗，發現學員們都很認真、勤奮，又轉介更多工作機會，讓學員可以到附近的大樓協助拔草、打掃。

50多歲的李國龍是桃療復健中心的「活招牌」，他有重度憂鬱症，數年前發病時，一天講不到3句話，半小時就能抽掉一包菸，完全不敢出門，連要到復健中心都是75歲的媽媽陪著、拉著才勉強去。

李國龍說，很感謝媽媽當時沒有放棄他，拜託復健中心一定要救這個兒子。他自己也很上進，在復健中心努力學習工作技能，有了改變生活的機會，也很謝謝社會接納他。

康俊良表示，李國龍現在在醫院的洗衣廠工作，工作非常認真且盡責，老闆們看到他的表現，對學員們的工作品質很放心，陸續增聘一些復健中心的康復之友。復健中心就像是精障者的「休息站」，累了、迷惘了，可以休息一下，重整腳步再出發。

降低精障強制就醫，衛福部擬設「危機處理小組」

台灣每年有超過上萬件精障者緊急事件通報，也常衍生出「強制就醫」的人權爭議。精障者有權利在熟悉的社區生活，但每當駭人的社會事件發生，社會氛圍又對精障者不利，也會影響精障者就醫治療的意願。

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中接受中央社記者訪問時表示，維持穩定的用藥和回診對精神疾病者很重要，但因社會污名，他們可能愈不敢面對疾病、不敢治療。當愈多精神病人被壓縮在社區邊緣，發生意外的機會也可能更高。

諶立中說，大多數的精神病人可能因很年輕的時候就發病，脫離正常的生活，且心智功能受到影響，沒辦法適切跟外界互動，也可能沒辦法工作，生活很辛苦，也可能跟家人或旁人有人際衝突。

根據衛福部統計中心資料，身心障礙者目前在台灣有1,167,450人（更新至107-03-31），其中「極重度」有140,170人，「重度」者有195,977人。而身心障礙福利機構工作人員數為9,356人（更新至107-02-22），其中社工人員和護理人員各約6百多人，教保人員有3千出，生活服務員近3千人。

目前政府提供個案管理的協助方式，由社區關懷員和公衛護士協助追蹤訪查；但因人力有限，且衝突事件仍持續發生，衛福部著手建置「危機處理小組」，由醫師、護理師、心理師、社工等專業人士組成，在衝突發生時即刻支援。

「危機處理團隊」在國外盛行已久，諶立中說，他20年前到澳洲就曾考察當地危機處理團隊的做法，國外是約幾十萬人就設一個危機處理小組，當接到通報，團隊會先過去評估病人情況，及時溝通調解，把情況穩定下來，就能避免強制就醫，若危機團隊無法處理再轉介。台灣預計下半年會在1、2個縣市試辦。

強制精障者就醫有違反身心障礙者權利公約（CRPD）疑慮，諶立中表示，CRPD是很理想的境界，保障精障者人權的前提是社區的支援系統要強、要夠，才能及時給予精障者協助。國外很重視民眾的心理健康，但在台灣，「我們還不夠進步」。建立危機處理小組，希望能減少強制就醫的爭議，也降低社區對精障者的恐慌和不友善。

不過，諶立中也表示，精神疾病防治的首要關鍵仍是去污名化，病人和家屬才有勇氣向外求援，醫療和社會資源也才有機會介入，危機處理團隊才有處理的空間。希望社會大眾了解，精神疾病患者極大多數都是友善、老實的人，且努力和疾病對抗，民眾應給予同理心。

此外，諶立中說，「光靠醫療沒辦法解決精神疾病的問題」，病人不能只有吃藥，但沒有生活，他們也需要人際關係。明年將撥經費給社區支持方案，協助精障者在社區自立。

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核稿編輯：楊之瑜