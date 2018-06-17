嬰兒身上的紅色︰草莓型血管瘤、鮭魚紅斑、酒紅色斑

嬰兒出生的時候，父母也會十分緊張，擔心會否吃不飽，擔心長不大，也擔心大小便不好。有一個項目，父母遇見時會異常緊張和擔心，那就是在嬰兒身上出現了一些特別的色素。

有一些印記是特別深刻的，如「嬰兒血管瘤」（infantile hemangioma, IH），又叫做草莓型血管瘤。這些嬰兒血管瘤其實不罕見，一百個嬰兒中約有一至五個（亞洲較少）會出現這個情況。這種血管瘤多發生在女嬰和較輕體重新生嬰兒身上，屬於良性腫瘤，可以是表面或底層，但是成因不明，普遍推斷是內皮細胞增生引發。IH 不是一出生便有，通常是在出生後數星期內，由微絲血管群或紅印開始形成，並經歷三個重要階段：

快速生長階段 （出生開始數星期至幾個月，鮮紅） 平穩停滯期 （半歲至一歲多，暗紅） 退化內轉期 （一歲至四五歲）

一般嬰兒血管瘤的處理方法可以是緊密觀察、處方外用或口服β阻斷劑藥物或注射藥物令血管萎縮，後期也可以用染料雷射或手術形式處理，但如果嬰兒血管瘤身處某些身體位置，如面部中央、眼球附近、脊骨位等，有可能會出現較大問題，如潰瘍、反覆流血、外觀毀容、跟一些綜合症扯上關聯等，那便要及早施行治療。

另外一種較常見的紅疹，有著一個特別的名稱，有人說它是「鮭魚紅斑」（salmon patch），有人說這是小天使之吻（angel kiss），無論哪個說法，都代表著這種紅疹是溫和而且良性。鮭魚紅斑在出世時已出現，通常見於前額或者面頰，邊界並不太分明當嬰兒扭動或哭泣時，顏色會由粉紅轉為鮮紅色，由於它的良性特質，95%以上的鮭魚紅斑會在三歲前消失，毋須施予治療。

第三種較常見的紅印是「酒紅色斑」（port wine stain），它是自出生已有，屬於微絲血管畸型的變化。它可以是單純的紅印，也可以跟一些疾病連結。和上面兩種紅印一樣，也是成因不明。最初表現是平伏的紅痣，有分明的邊界，然後酒紅色斑有機會變大、變深色和變厚。

有些酒紅色斑出現在面上三叉神經線V1區域，便需要偵查有沒有跟斯特奇－韋伯綜合症（Sturge Weber Syndrome, SWS）有關連。SWS 包括了面上的酒紅色斑、單邊軟腦膜血管畸形、和單邊青光眼。患者會出現痙攣、頭痛、認知或行為受損，視力方面會因青光眼發作而受到影響。撇除其他問題，皮膚上的紅痣可以透過雷射減淡，令紅印減退。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎