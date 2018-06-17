因意外截肢，他決定跟朋友嚐一口自己的肉

（為免讀者不安，本文沒有配上任何照片。如想看圖片，請參考文末連結。）

你有好奇過人肉是甚麼味道嗎？《BBC》節目《Secrets of Everything》主持人富特（Greg Foot）曾抽取一小部分腿部肌肉，交由實驗室分析氣味，再按照分析結果，以羊肉及豬肉混合出據說像人肉的漢堡——在英國吃人肉違法，所以他沒有吃自己的肉。

但如果有機會在合法、不傷害他人的情況下吃人肉，你會不會嘗試？

匿名網上公開吃人肉經歷

Reddit用戶「IncrediblyShinyShart」（下稱Shiny）上星期開了一則「問我任何事」（Ask Me Anything, AMA）討論串，他的自我介紹是「一個吃掉自己截肢的腿一部分的人」。

Shiny表示在大約兩年前，他駕駛電單車時被撞倒，雖然醫生成功搶救他的腳，但他以後也無法用來走路，因此決定截肢。他向醫生要求保留這隻腳，簽署文件後便能取回，並在朋友協助下煮了一部分脛前肌，配墨西哥夾餅吃掉。

這個討論串引來熱烈迴響，《Vice》找到Shiny本人訪問，不過他希望保持匿名，不打算公開身份，從訪問中僅知道他在美國，是個38歲的中產白人男子。

美國的聯邦法例未有禁止食人肉的行為，而除了愛達荷州有立法禁止外，其餘49個州份食人肉並不犯法，不過針對謀殺、買賣人肉及屍體處理的法例，令吃人肉變得困難。Shiny的例子便屬於食人肉罕見的合法情況，亦沒有傷害他人。

取回自己的腳

Shiny提到，當醫生問他是否希望截肢時，他其中一個問題是︰「我可以保留它嗎？」醫生說可以。他的想法是︰「這是我的腳，它不能被火化和丟到堆填區。這是我的一部分，我要取回它。」Shiny指多數醫院均有政策讓病人取回（因手術切除的）身體部份，因為有些宗教要求信徒埋葬整副軀體，他只需要簽署好文件便能取回切除的腳。醫院方面把他的腳放進紅色生物廢物膠袋，Shiny取回後立即冷藏。

起初他打算把這隻腳製成標本，或以冷凍乾燥方式保存，再放在家中。不過沒有標本製作師認真對待他的要求，而冷凍乾燥處理成本又太高，需要1200美元，最終他決定用石膏倒模，並製作電腦立體模型，好讓他可以造成鎖匙扣。

根據他的描述，在他取出切除的腳時，表面佈滿血液和碘酒，但清理後發現那隻腳保存得甚好，令他驚訝。當時有四個朋友在場，Shiny形容場面「超現實」——他們就把這隻腳拿出來把玩，就像一件普通物件般。他說對這隻腳沒有任何情感聯繫，即使他知道這是他的腳，仍不感到怪異——Shiny認為這正是最怪異之處。

跟朋友一起吃自己的肉

Shiny邀請了11個朋友一起吃他的腳，他邀請時說︰「記得我們談論過，如果有機會合乎倫理地吃人肉的話，你會不會吃？我打電話給你就是為了此事，我們做不做？」其中一組朋友的回應是「當然」，Shiny說︰「畢竟你多常會有這個機會？」另一個朋友則表示，她會問當廚師的男友會不會去煮。

最終有10人答應，包括那位廚師及其女友，還有Shiny的前女友、中學同學、兩位認識了幾年的朋友、兩位認識了超過十年的朋友及其女兒。Shiny告於廚師他的想法，廚師負責醃製，連同洋蔥、椒絲一起炒，加上青檸汁，再配以墨西哥玉米餅和黏果酸漿，這道「腳肉夾餅」（foot taco）便大功告成。

那麼，人肉的味道如何？Shiny指人們認為人肉像豬肉，因為電影中會以「長豬」來暗指人肉，但他指這個說法來自吃野豬而非家豬的地方。他指自己吃過罕見純種豬，那是他吃過最紅、最美味的肉，像鹿肉一樣，而人肉就接近這種肉。他形容自己的腿肉難以咀嚼，雖然美味，但並非最好的經驗。Shiny更在Reddit上指，有一位朋友把他的肉吐了出來。

Shiny描述他們吃這一餐時，席上的人互相對望︰「我們真的要做嗎？好吧，我們會吃。」他形容在場所有人都有一種「黑暗的幽默」，所以事情如此順利，席間充滿笑話。Shiny更向朋友說︰「今天是我同時身處10個朋友內的一天。」第二天其中一位朋友就致電給他︰「嗨，就想你知道，我剛把你排了出來，抱歉。」

告別意外

他認為事件連結了在座的朋友，因為他們都分享了這一段獨特的經歷，這一餐亦讓他遇上意外這些日子告一段落。

他清楚記得意外發生時的情況，由他被撞飛至看到腳部嚴重受傷、極度痛楚的一刻，但他認為自己非常幸運，事發地點附近有人幫忙，例如有位讀完急救課程的女生為他止血，一名休班醫護人員在15分鐘後趕到現場。此外，除了腳傷及背部輕微割損外，他沒有其他傷勢，被撞飛時剛好穿過相隔一呎半的樹之間。

大難不死之後，Shiny記得自己在醫院多次醒來後一直哭，擔心未來的人生。他跟醫生商討可以如何治療，但腳傷太過嚴重，使他無法再用來走路，約一星期後他決定截肢。

Shiny形容自己是個中產白人男孩，生命中一直沒有甚麼困難，亦未經驗過真正考驗——他未當過兵，不曾捱窮，為食物或住屋而苦惱。他認為在意外之前，未有好好欣賞自己的生活或身邊的人。

意外發生後，他得到朋友及親人大量的同情及慰問，幫助他面對這個大挑戰。所以他希望好好送別這一隻幫了他那麼多年的腳，火化後的骨灰放在瓶內，並在女友家中，Shiny表示會把它帶進墳墓︰「這是我的一部分，這段經驗也是我的一部分。」

意外發生後，Shiny離開他的城市，更辭去做了10年的工作——他形容這份工作「在情感上殺死我」——並搬到另一個州。現在他有一份非常享受的工作，遇上新女友，比以往所能想像的還要開心得多。他形容，吃掉自己的腳是「有趣而怪異」地讓他生命繼續前行的方法。

不希望被標籤

那麼為何要兩年後才把這件事說出來？Shiny解釋，他知道這個故事會嚇倒很多人，需要給自己一點時間。他選擇在Reddit把此事公開，是因為在那兒可以匿名，他亦喜歡Reddit上那些令人驚訝的貼文，認為自己可以為此社群作出貢獻。

Shiny強調自己所做的並不犯法︰他沒有賣掉自己的肉，他沒有在未經朋友同意下給他們吃，而且那是他自己的腳，他們找不到任何法例禁止這奇怪的行為。他不怕有法律後果，只是不希望被標籤為「那個食人肉的怪人」，所以選擇保持匿名。

他認為吃人肉帶有一種污名，跟「不文明」或被迫求存的人有關，因此人們視此行為野蠻。他表示有不少人好奇為何他會實行這個奇怪想法，但他提出，有些人會在嬰兒出生後吃掉胎盤，那同樣是吃人。（近年外國有人宣稱吃胎盤有健康效用，但此說法不但沒有根據，在缺乏監管下，處理不當可能引起細菌感染。）

Shiny認為，在某些情況下可以不違反倫理去吃人。他表示自己沒有意欲去捉人來吃，只是剛好有機會以健康及道德的方式去做一件獨特的事，他做了並覺得有趣，而且得到一個精彩的故事。

（假如想看相片，可按此連結讀《Vice》的訪問，這報導選取了部分較易接受的照片。如果三思後仍要看Shiny放出來的所有圖片——包括在手術床上及取回斷腳後拍攝的照片——可以按此連結。）

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