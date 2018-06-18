日本大阪發生6.1規模地震，已造成3死61傷

（中央社）

日本氣象廳表示，大阪北部今（18）日上午7時58分（台灣時間6時58分）觀測到規模6.1強震，最大震度6弱，已知3人死亡，數十人受傷。

日本氣象廳表示，大阪今天上午發生的地震，大阪府北部達震度6弱。另外，京都府南部觀測到震度5強、滋賀縣南部、兵庫縣南東部、奈良縣則是震度5弱。

地震震央在大阪府北部，深度10公里。

日本放送協會（NHK）報導，強烈搖晃、震度6弱的大阪府高槻市有一名9歲女童死亡，女童人在小學，被崩塌的泳池外牆壓住。另外，大阪府東淀川區有兩名80歲男性死亡，目前已知至少有37人受傷。

同樣是觀測到震度6弱的大阪府箕面市，一間民宅的62歲婦女被倒下的暖爐壓到腳，送醫治療。另外，在觀測到震度5強的豐中市、島本町有6人受傷送醫。

日本根據全國各地裝設的自動計測震度計來測定震度，氣象廳將震度分成十等級，依次是震度0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強和7。



中央氣象局地震測報中心表示，日本的地震震度分級和台灣一樣都是0到7級，但5、6級有依照觀測的數據再去區分強弱。



根據氣象局地震震度分級表資料，震度5級即屬強震，大多數人會感到驚嚇恐慌，牆壁可能會產生裂痕，家具可能翻倒。

關西電力公司表示，截至上午8時20分，大阪府約有17萬250戶、兵庫縣內約有690戶停電。

受到地震影響，大阪瓦斯公司暫時停供瓦斯給大阪府高槻市和茨木市的住戶，約有10萬戶受影響。

在交通方面，鐵路、地鐵暫時停駛。山陽新幹線在新大阪和岡山之間停電，全線停駛。另外，東海道新幹線在東京和小田原之間、名古屋和岡山之間停駛，北上與南下列車停駛。關西機場上午8時15分左右確認無災情，班機起降照常運作。

《蘋果日報》報導，大阪府高槻市立壽榮小學的外牆突然倒塌，不幸壓住一名揹著書包的9歲女童，她獲救時心肺功能停止，搶救後不治身亡。

壽榮小學附近一間社區中心的館長指出，地震發生時，她逃出社區中心到戶外避難，目睹壽榮小學的泳池外牆塌落，女童被夾在中間。她向女童叫喊：「妳還好嗎？」但未獲回應。她想和學校保全一起將女童救出，但因塌牆太重而未能成功。女童後來獲救時已沒有心跳呼吸。

日本新聞網NNN、朝日新聞等媒體報導，地震發生時間碰巧也是學生上學時間，不少小學生受驚尖叫，老師稱部份學生更被嚇得落淚。許多小學將學生疏散到空地暫避。

另外兩起死亡則是東淀川區則一名8旬老翁被倒塌的外牆壓住，無生命跡象；茨木市一名84歲男子被倒下來的書架壓垮，到院前昏迷，送往醫院後不治身亡。

《聯合新聞網》報導，據NHK等媒體快報，多處發生地面龜裂水管破裂，馬路泛濫成災；此外各地多處傳出火災。停電戶數已達17萬戶。26所學校宣佈緊急停課。雖有零星民眾受傷事件傳出，但尚無大型建物倒塌的訊息；關西地區路面交通大亂，關西機場、神戶機場、大阪機場一度關閉，但已確認沒有異常，先後重新開放。

日本首相安倍晉三表示，救人為第一要務，指示相關部會儘快掌握狀況，全力協助地方政府。《中央社》報導，安倍晉三做出3點指示，包括政府會盡速掌握災情狀況、跟地方政府緊密合作全力救災等災害應變工作，及適時並確切提供民眾有關海嘯避難及災情資訊。

東京大學地震研究所教授古村孝志表示，這次地震震源深度約13公里，相當淺，以地震規模而言並不算太大，但因在都市正下方，會讓人感覺特別明顯。今後一週很可能會有相同規模的餘震，不排除像熊本地震一樣，之後出現更大規模地震，需要多加留意。

《ETtoday》報導，由於地震發生時正值上班尖峰時間，許多列車受地震影響停駛，工作人員也忙著緊急疏散車內民眾。然而因為列車車身較高，就有工作人員當場拔下火車座椅當作逃生梯，順利疏散大批受困乘客。

許多民眾紛紛在推特上PO出自家災情的照片，有人辛苦蒐集的模型全掉到地上，非常心痛，也有人家裡的房間內的電器用品全倒，更有書店的大型書櫃倒塌。

これが大阪府を中心に襲った地震の跡だよ。

これが震度6弱の恐ろしさ pic.twitter.com/oUKSI0OfGX — ♂か え く ん ⊿ (@NOGI_K_NANASE) 2018年6月18日

《TVBS》報導，駐日代表謝長廷稍早也在臉書發文，指駐日大阪代表處已在第一時間聯絡僑民留學生回報安全。外交部剛剛也發新聞稿表示，我駐大阪辦事處第一時間已經透過通聯系統聯繫當地僑胞和留學生，確認目前並無國人受到波及。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺