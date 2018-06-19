有問題的不是「一日球迷」，而是不願查證的媒體，還有不懂裝懂的人

我其實很討厭人家說偽球迷或是一日球迷，就算你這一生只看一場比賽，至少在那場比賽中，你毫無疑問的就是球迷。

那些說人家只是一日球迷，平常都不看西甲、德甲、英超、義甲、歐冠的人，你一年到底看幾場英超？有200場以上嗎？如果你只看自己喜歡的球隊的比賽，那充其量不也只是一隊球迷嗎？

我自己每年看超過100場的歐冠，都不敢說自己很懂歐冠了，你每次世界盃有看完全部64場比賽嗎？如果你只看了40場，那嘲笑只看10場、20場的人，又是憑藉什麼樣的自信呢？

我們不都是一日球迷嗎？就是在看比賽的那天是球迷，只是累積的總天數不同而已，何況看得多不見得懂得多，資格論實在是很沒有必要的事，如果你只是看了幾場世界盃，之後就四年不再看足球，我覺得那也很好，比如說你是曼聯的球迷（只是舉例），不也是看了曼聯的比賽後，到下一場比賽才又看足球，再次成為那一場比賽的球迷嗎？比誰看的比賽多到底有什麼意義？平常不看足球，只有這幾天才看又怎樣呢？

當然我的立場是希望大家看足球的頻率越高越好，但是那真的不是重點，不怎麼看足球也沒問題，現下的這場比賽願意跟著我們一起看球，那就很好，這就是許多人說的，先有一日球迷，才有終身球迷，所有的球迷都是先從一日球迷開始。

真的要說，我討厭的是不願查證的媒體，還有不懂裝懂的人，平常不看足球問很多初學者問題沒關係，怕的是自己完全不懂還要教別人。

例如阿根廷隊冰島的比賽中發生了比賽中攝影機位置和亮度的問題，全世界的國家都懂得向國際足總FIFA抱怨訊號有問題，只有台灣的優質媒體在說是接收訊號轉播的愛爾達電視台有問題，後來原報導也已下架；又或是雖然冰島沒有職業聯賽，但是所有球員都是職業球員，很多台灣媒體在那邊講冰島是一群業餘球員，只能說：你才業餘，你全家都業餘。

常被稱為鬼島的台灣如果想學冰島，要學的是他們的青訓跟教練體系，雖然人口不足以撐起職業聯賽，但是有很多出色的孩子可以到國外去踢職業聯賽，連對方是誰都搞不懂，就在那邊自嗨要學冰島，要學之前，先搞懂冰島在幹什麼好嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航