蔡英文在大國博弈之間，有沒有當「壞女孩」的勇氣？

文：透曉噹（竹科研發工程師、清華大學博士）

戊戌年，是一個變動的年，120年前有戊戌變法。今年先有國際股市大跳水，而北韓廢核和川金會的舉行，更是國際上的震撼彈。

南北韓和台灣，是大國博弈中最重要的兩顆棋，彼此關係相互牽連影響。在20世紀中，台灣原本不是美國防衛的對象，直到1950年韓戰爆發，麥克阿瑟將軍說「台灣是不沉的航空母艦」，美國派第七艦隊進入台海，對台灣軍事援助，簽署中美共同防禦條例。今年南北韓從兩韓和談走到川金會，對比去年的北韓導彈試射和核子試爆，逆轉的劇情，台灣的國安情治單位掌握了多少？未來我們又有多少籌碼做國際角力？

兩韓對峙時，美國在南韓的駐軍同時牽制中國、俄羅斯、日本等大國，朝鮮半島地位重於台灣，然而在兩韓和談、川金會之後，可能進一步牽動南北韓和台灣地緣政治的角色變化。進一步想，美國若是減少南韓駐軍以及美韓聯合軍演，但又必須守住第一島鏈的政治地位，則台灣可能成為美國在東亞的重心，但中國會不會企圖以讓出朝鮮半島的影響力跟美國交換台灣的控制權？而美國對掀起的貿易戰，就是逼中國站上國際談判的擂台，一個被美國先訂好規矩的擂台。

台灣夾在中國與美國的角力之中，應該是兩個大國極力爭取的對象，既然如此，理當可以兩邊獲利，爭取對台灣最好的利益，然而近年來，台灣卻是似乎成為大國之間的棋子，在國際議題上的主控權大幅滑落，先前的南海主權或是釣魚台等議題，蔡政府都無法展現外交力道。接著看到的是中國對台灣的出招，台灣空間屢屢遭受打壓，迫於無奈只能選擇親美親日，這似乎是逼不得已的決定，但卻讓台灣在國際角力舞台上，被迫亮出底牌和籌碼。

當台灣不能選擇在兩邊遊走，雖然美國近期許多友好動作，但發球權都掌握在美國手上。美國對南韓突然宣布停止聯合軍演，便是國際角力最現實也殘酷的例子。當美國吃定台灣唯一的底牌就是親美親日後，未來在國防、出口經濟、美豬進口等議題，台灣就喪失談判籌碼。而後南北韓經濟合作，將對台灣的傳統、觀光、科技業都造成重大衝擊，不可不慎！

台灣是島國，若蔡英文當壞女孩，學川普或金正恩忽多忽空換取談判籌碼，股市和國內經濟必定動盪巨大，再加上民進黨基本教義和台灣價值的無形框架，也限縮政府國際角力空間。未來如何從棋子變成棋手，考驗蔡英文的外交能力！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航