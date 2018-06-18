41歲「新人」當選哥倫比亞最年輕總統：與叛軍的「和平協議」恐生變

（中央社）

哥倫比亞律師出身的杜克，今（18）日，以41歲政壇新星之姿，當選哥國現代史上最年輕的總統。既然取得充分授權，杜克料將履行競選承諾，徹底修改當局與前反叛組織達成的和平協議。

法新社報導，杜克（Ivan Duque）選前矢言改寫這紙由中間偏右派總統桑托斯（Juan Manuel Santos）所簽署的和平協議。杜克的左派敗將裴卓（Gustavo Petro）則支持這項協議。

身為擁有經濟學學位的律師，杜克代表眾多因政府對前反叛組織哥倫比亞革命軍（FARC）讓步而感到憤怒的選民。根據這項協議，FARC成員若認罪，可獲減刑。杜克矢言對這份2016年的協議進行「結構性改變」。FARC因這紙協議解除武裝，並轉型為政黨。

杜克於競選期間告訴法新社：「我們哥倫比亞人要的，是觸犯危害人類罪者受到合乎比例的懲罰…如此一來，就不會出現有罪不罰的狀況。」

杜克將於8月7日走馬上任。



FARC曾造成拉丁美洲最長的內戰，導致26萬人喪命，近8萬3000人失蹤，約740萬人流離失所。杜克譴責哥倫比亞左派，擔心他們會將哥國帶向如同鄰國委內瑞拉一樣的經濟泥淖。左派則反指杜克是前總統烏力貝（Alvaro Uribe）的傀儡。烏力貝8年前卸任，他在2任總統期間，對左派持強烈反對立場。

當談到杜克時，哈維里亞納（Javeriana）大學卡利（Cali）分校政治分析家阿庫尼亞（Fabian Acuna）說：「沒有人知道他是否有套自己的標準，或他是否將聽令行事。」

杜克是誰？

1976年8月1日出生於波哥大的杜克，在2014年當選國會議員，雖為政壇新手，但杜克天生便是從政的料，因為他的父親是名自由派政治人物。桑托斯在1990年代將杜克納入旗下，擔任金融顧問。杜克後來在美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）任職13年。美洲開發銀行總部設在美國華府。如今在和平協議的立場上，杜克與桑托斯站在對立面。

在美洲開發銀行曾與杜克共事的消息人士表示：「他在公共關係的領域非常活躍，非常聰明。」杜克在美工作時曾與烏力貝會面，並在烏力貝的遊說下決定參選議員。

杜克是3個孩子的父親，也曾任樂團貝斯手，但隨和形象卻與他的保守派立場形成鮮明對比。他堅決反對同性婚姻、安樂死及毒品除罪化。杜克不僅獲得極右派力挺，也受影響力日增的福音派天主教團體支持。

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《台灣醒報》報導，杜克在經濟政策的方針較為明確，身為經濟學家的他早早誓言削減企業稅率、減少繁瑣的商業手續及打擊逃稅，並強化外國投資者該國石油與礦業的法規，以利管轄，他承諾未來將增加哥國的GDP成長達4.5%。專家表示，市場股價的上漲與哥國比索幣值走強，與他的預期上任息息相關。

《中央廣播電台》報導，杜克在決選中以54%的得票率，擊敗左派候選人裴卓（Gustavo Petro）的42%。由於裴卓先前承諾，一旦勝選將推翻這個拉丁美洲第四大經濟體的經濟模式，令市場為之心慌，因此這場決定性的勝利可望讓投資人安心。

杜克承諾要嚴懲叛軍，和平協議恐生變

《中央廣播電台》報導，在這場自從2016年與游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）達成和平協議以來首度舉行的總統大選中，杜克在競選時就承諾，對一個向哥倫比亞人民發動數十年恐怖戰爭，造成超過20萬人死亡、數百萬人流離失所的團體來說，這份和平協議太過寬容，當選後將重新談判。

杜克還承諾，要以戰爭罪名來對這些叛軍實施更嚴厲的制裁。

杜克在親友圍繞下在首都波哥大發表勝選感言，他感謝選民帶給他哥倫比亞史上最大的選舉勝利─以獲得的選票數而言。

他並以一種和解的口吻，呼籲全國在分化的選戰過後團結一致，「懷著謙卑與榮譽，我要告訴哥倫比亞人民，我將全力以赴以團結我們的國家，不再有分裂。我不會以仇恨統治。」

哥倫比亞自1964年爆發內戰以來，造成嚴重死傷、人民苦不堪言。在時任總統桑托斯（Juan Manuel Santos）的努力下，政府和哥倫比亞革命軍在2016年簽署和平協定，讓這個叛軍團體解散武裝人員、轉型為政黨，並結束內戰，桑托斯也因此在2016年獲得諾貝爾和平獎。

哥倫比亞革命軍已在去年8月完成解除武裝，桑托斯宣布，哥國政府與FARC長達50年的衝突終於劃下句點，最後一批除役武器已由卡車運走，被熔化銷毀。而在一個月後，FARC正式轉型為政黨「人民革命替代力量」。

儘管和平協定為哥國的穩定帶來重大貢獻，但許多民眾不滿協議對叛軍成員太過寬容，讓他們未受到應有的制裁。另外，曾圍剿叛軍的前總統烏力貝（Alvaro Uribe）所領導的右翼政黨也反對和平協議。

Photo Credit：Reuters／達志影像 敗選的左派候選人Gustavo Petro也對選民表達謝意

《BBC》報導，在保守的哥倫比亞，杜克的對手左翼候選人 裴卓 進入第二輪是哥倫比亞是前所未見的， 裴卓的競選 承諾是創建一個更加平等的社會，並確保人們獲得健康和教育， 他還承諾接納政治精英並將土地重新分配給窮人，並支持和平協議。

然而最後這個國家對左派的恐懼還是贏得了勝利。經過50多年的衝突後，杜克被認為是「更安全」的選擇，由於他承諾改變與 FARC 反叛分子達成的和平協議，這個國家的長期和平前景還有很多不確定性。

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核稿編輯：羊正鈺