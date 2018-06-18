【插畫】粽子，可不只分南北而已

雖然端午節已經過了，但冰箱（以及肚子）裡的粽子們仍然飽滿，其實除了網路上最常戰的南北粽之外，還有很多種不同的粽子。

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

除了新竹名產野薑花粽和常見的鹼粽之外，新馬和越南也有分別針對開齋節與春節使用的粽子，原住民更有「阿拜」這種貌似粽子但和端午節無關的米食，近年來也有吃起來有點像是日本大福的冰粽，以及網路上討論不斷的「中部粽」，做法、餡料，個皆不同。

誰說只有端午節才能吃粽子，下次來把台灣的粽子，通通吃一輪吧！

►端午戰南北粽：軟爛的廚餘 vs. 包在粽葉裡的3D油飯？

本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航