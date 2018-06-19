日本航空公司再次把台灣改成「中國台灣」，這次選擇「改一半」

6月7日，在網站上將台灣標記為中國領土的日本航空（Japan Airlines）與全日本空輸（All Nippon Airways）經過抗議後將台灣名稱從「中國台灣」改回「台灣」，但12日起，如果是中國旅客和香港旅客，登入網站又會顯示「中國台灣」。面對今年一月以來，多起航空公司受中國壓力更改台灣名稱的事件， 國安會秘書長李大維表示，民眾可以自由選擇是否搭乘。

（中央社）日本《產經新聞》報導，對兩家日本航空業者，在網站上將一部分的「台灣」改為「中國台灣」，台灣外交部昨（18）日已向兩家公司抗議，並要求更正。

報導指出，兩家業者從12日起針對乘客所在地，對「台灣」的註記有所不同。如果所在地是中國或香港，就會顯示「中國台灣」；但在日語與繁體中文網頁上則顯示跟過去一樣的「台灣」。兩家業者對此都表示，這是為了讓使用不同網頁的乘客易於了解與接受。

每日新聞報導，兩家業者對中國乘客的網頁就顯示「中國台灣」，對台灣乘客的網頁就跟過去一樣的「台灣」來呈現，是接受中國要求的同時，也對台灣有所顧慮。

若乘客所在地是中國或香港，日本航空網站就會顯示「中國台灣」，但若所在地是「台灣」或使用日文版、英文版，顯示的仍會是「台灣」。

Photo Credit:Japan Airline

外交部發言人李憲章接受中央社記者訪問時表示，外交部高度關切本案，於獲悉後即指示駐日本代表處向日本航空及全日空兩家航空公司，表達嚴正抗議及政府堅定立場，要求更正不當稱謂。

李憲章表示，中華民國作為主權獨立國家，長期以來在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色，在民主、自由、人權及法治等各層面的發展成就，更普獲國際社會肯定。中國當局在國際間一再無理蠻橫打壓，不僅無法改變此一客觀事實，反而增加台灣人民的反感，嚴重傷害兩岸關係。

李憲章說，外交部再次呼籲國際社會，正視中國政府濫用政治力干預各國企業營運的蠻橫做法，籲請各國政府及相關企業秉持尊嚴與正義，發揮道德勇氣抗拒中國的無理要求。

這兩家航空公司台灣分公司接受中央社記者採訪時表示，尚未取得總部正式授權回應，無法對外說明。

一直為「台灣正名」參加2020東京奧運努力的台灣研究論壇會長永山英樹，17日再透過臉書表達對兩家航空業者的不滿，要求把「中國台灣」改回「台灣」，還在臉書上留下日航與全日空的郵件信箱與客服電話。

日航與全日空本月稍早即曾逕行在網站上將台灣表記為中國領土，台灣被用「台灣（中國）」標示，永山英樹於8日在臉書上發動抗議，批評業者為討中國歡心，放棄正義，傷及台灣民眾，呼籲日本民眾要求這兩家航空公司訂正。要求訂正的活動不到24小時，兩家航空公司網頁隨即更正，但如今又在中國簡體和香港繁體的網站將台灣改成「中國台灣」。

日本政府發言人：對此事向中國表達疑慮

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今日舉行例行記者會，會中被記者問及日航和全日空兩大航空公司被迫修改台灣名稱有什麼看法，菅義偉表示，日本政府關切相關狀況，一般而言，政府當局以強制力要求民間企業採取特定政治立場，這種措施是不好的事。基於這樣的觀點，日本政府已透過外交管道，多次向中國表達對此事的關切。他說，總之，有關台灣議題，日本一貫的立場是期待當事者之間透過直接對話，和平解決。

記者表示，有報導指出，美國政府已告訴美籍航空公司不需理會。對於日本民間企業遭到中國無理強加政治主張的要求，日本政府如何看待？是否採取像美國政府那樣因應之道？菅義偉答說，不便詳細說明外交上的交涉，但日本外務省的中國課長已透過管道向中國外交部負責的課長級人士說明日本的疑慮。至於美國民間企業與美國的做法，他不便以日本政府的立場發言。總之，日本會與美國緊密合作。

「萬豪酒店」事件後，中國施壓外資企業和航空公司

《中央社》報導，中國要求各地航空公司為台灣「改名」源於2018年1月萬豪事件，中國掀起「反分裂國家」風潮，中國對外資企業施壓，也發函要求外國航空公司遵守「反分裂」規定，甚至施壓國際藝文活動的主辦單位。

1月，萬豪酒店在發給中國會員的活動信件中，把西藏和香港、澳門、台灣都列為「國家」，此事經萬豪中國會員曝光後引發風波，1月9日開始在中國社群媒體上發酵。萬豪雖然三度公開道歉，仍遭中國官方約談，其網站與手機應用程式也被勒令關閉一週整改。

就在萬豪事件延燒時，中國鷹派媒體《環球時報》微博1月12日報導，接獲網友爆料，達美航空中國中文官網、西班牙時尚品牌ZARA和美國醫療集團美敦力（Medtronic）都被檢舉，把台灣與中國並列在「國家」選項中。

中國媒體《澎湃新聞》1月13日再點名24家外國航空公司，在官網的註冊會員訊息、意見與投訴等相關頁面，將香港、澳門、台灣與中國並列顯示在「國家」、「國籍」欄目。中國民用航空局隨即於1月13日發函給各外籍航空公司駐中國代表機構，要求所有經營至中國航線的外國航空公司立即對自家官方網站、手機app及開展自查。

緊接著，中國國家測繪地理信息局官網1月29日公布一批「損害國家領土主權、安全和利益」問題地圖。其中，日商無印良品贈閱的「2017年秋冬家具目錄冊」中插附的地圖無審圖號，存在漏繪釣魚台和南海諸島、台灣島註記錯誤等「嚴重錯誤」。無印良品1月30日回應，已按要求整改。

多家航空公司受中國影響，紛紛將台灣改列為中國領土，而最近一次航空公司更名事件，是6月12日，「新加坡航空」與「酷航」，把「台灣」的名稱擅自更改為「中國台灣」。駐星代表處已向新航與酷航表達嚴正抗議，並要求盡速更正。

不只航空公司，國際藝文活動也被關切

除了向商業公司施壓，中國也向部分國際藝文活動的主辦單位施壓，萬豪酒店「反分裂風潮」開始後，就有「英國曼布克國際獎」、「法國坎城影展」、「第14屆國際城市節」受影響。

3月12日，台灣作家吳明益的《單車失竊記》英文版《The Stolen Bicycle》入圍本屆英國曼布克國際獎（Man Booker International Prize），起初入圍名單上國籍寫的是「Taiwan」（台灣），但他3月29日，主辦單位網頁將他的國籍從「台灣」更改為「中國台灣」。經文化部和外交部呼籲及要求更正，國人發起到曼布克獎的臉書專頁留言抗議，曼布克獎主辦單位隨後於4月4日將吳明益國籍更正為台灣。

第71屆法國坎城影展於5月8日到19日舉行，主辦單位於4月18日公布競賽片評審團名單，台灣演員張震入列，但國籍被列為中國（chinois／chinese）。

此外，駐約旦代表處受邀於4月28日參加「第14屆國際城市節」（International City Festival），但外交部發言人李憲章表示，活動當天，「因中方施壓，主辦單位要求我方移除展區內大幅國旗及桌上型小幅國旗」，現場雙方一度爆發衝突，最終仍遭移除大幅國旗。

國安會秘書長李大維：面對改名的航空公司，你可以選擇拒搭

《中央社》報導，面對多家外國航空公司在中國壓力下，更改網站上的台灣名稱，英國《金融時報》（Financial Times）18日報導， 在美國對台展現支持，造價2億5,500萬美元的美國在台協會（AIT）新館上週揭幕後，台灣表示將對中國的施壓展開反擊。

台灣國家安全會議秘書長、前外交部長李大維受訪表示：「我們將告訴民眾，那些航空公司向中國投降，你們可以選擇（是否搭乘）。」李大維表示，針對北京過分施壓，台灣政府也可能會對更名的航空公司採取法律行動，但他也表示，等待裁決可能要拖上兩、三年。他表示：「這顯示我們將反擊，不會什麼都不做。」

倫敦國王學院研究學者王洛伶（Lauren Dickey）認為，這將是蔡英文政府首次積極對抗中國施壓。她表示：「他們（台灣）變了，要起身對抗霸凌。」但也指出，台灣的動作可能會被中國視為挑釁，幾乎確定會引起北京當局快速回應，令人憂心兩岸衝突的可能，會加速升溫。

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核稿編輯：楊之瑜