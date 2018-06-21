孔子與易經占卜：原來孔子也喜歡算命？

文：易學網

《左傳》與《國語》中記載了約二十三個與《周易》有關的故事，當中有十六個是實際的占筮故事。這些卦例是研究《周易》占筮法的最古老資料，其故事或許攙雜有小說家言的加油添醋，但多少也有些事實的基礎。而比對《周易》與相關文獻研究之後，也的確填補很多《周易》古法實際應用上的一些疑義，因此這些占例無論如何還是目前研究《周易》占筮法的最可靠資料。

除此之外，在其他古代典籍中也可散見一些與孔子有關的占筮卦例，這些占例經常有學者引述採用。但詳加審視可發現，這些卦例多只是簡單以卦名的解讀做占斷，缺乏對於《周易》的論述與深度思考之外，所展現出的言行多數與孔子一貫風格不像。有些卦例甚至內容本身就充滿不合邏輯之處，因此相較於《左傳》《國語》，這些占例理當受到更大的懷疑。以下是幾個與孔子有關的卦例，當作茶餘飯後消遣的故事來讀還不錯，但太把它當真就不好了。

自筮得賁，臉色大變

《孔子家語》記載，孔子曾經自己算卦，得賁卦，突然臉色大變，顯得相當不平靜。子張問說：老師，聽卜卦的人說得賁卦為吉，而老師臉色不平，為什麼呢？

孔子說：因為下卦為離。在《周易》，山下有火就是賁，這不是正色之卦呀。談到真正的「質」，不管是黑色還是白色，顏色都要正。今天得到賁，實在不屬於我的卦。我聽說，「丹漆不文，白玉不雕」，這是為什麼？本質有餘，不接受文飾。

這個故事另外在《呂氏春秋》和《說苑》也都有記載，但內文有些不大一樣。《說苑．反質》版本孔子回答說：

賁非正色也，是以歎之。吾思夫質素，白當正白，黑當正黑。夫質又何也？吾亦聞之，丹漆不文，白玉不彫，寶珠不飾，何也？質有餘者，不受飾也。

《呂氏春秋》版本來問的變成是子貢，孔子則這麼回答：

夫白而白，黑而黑，夫賁又何好乎？

孔子相關的卦例裡，相較之下這一則是唯一稍微還可信者。

自己算命得旅卦，放棄一切發心研究周易

《易緯乾坤鑿度》記載一個孔子自己算命得到旅卦的故事：

仲尼魯人，生不知《易》本，偶筮其命，得旅，請益於商瞿氏，曰：「子有聖智而無位。」孔子泣而曰：「天也？命也？鳳鳥不來，河無圖至，嗚呼天之命也！」歎訖而後息志停讀，禮止。五十究易，作十翼明也。明易幾教。

這個故事大概是說，孔子原本不了解易的根本，還拿《周易》來為自己算命，得到旅卦。於是向商瞿氏請益，請他幫忙解卦。

商瞿跟孔子說：你有聖人的智慧，但卻無法得到官位呀。孔子聽完之後哭著說：天也，命也。鳳鳥不來，河裡也沒有出現河圖，嗚呼，這是天命呀。嘆完氣之後，停止了從政的志向，不再讀書、禮樂、春秋史等也不再研究了，到了五十歲終於能夠通達易理，寫了十翼來闡明易學，藉由闡明易學來達成教育。

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這個故事最大的爭議在於，開頭就說孔子向商瞿請益。商瞿是孔子的弟子，也是孔子易學的傳承者，怎麼反過來變成孔子還向他請益了。下一個故事說孔子幫商瞿算卦還比較合理一些。

《史記．仲尼弟子列傳》有孔子易學傳承的大略說明：

商瞿，魯人，字子木。少孔子二十九歲。孔子傳易於瞿，瞿傳楚人馯臂子弘，弘傳江東人矯子庸疵，疵傳燕人周子家豎，豎傳淳于人光子乘羽，羽傳齊人田子莊何，何傳東武人王子中同，同傳菑川人楊何。何元朔中以治易為漢中大夫。

據《史記》記載，商瞿小孔子二十九歲，所以假設孔子五十學易，那時商瞿也才剛滿二十。而根據這個故事，這事還發生在孔子五十究易之前不曉得幾年，這樣的商瞿可能精通易理而讓孔子去請益嗎？

這個故事還特別說明了孔子作十翼的原委，然而孔子作十翼原本就是歷代儒者逐漸演變出的一種傳說。十翼大致上只是漢儒整理古代散逸文獻而成，不但非孔子所作，十翼之稱，甚至漢代時都還沒有。雖說易緯算是漢代時的著作，但緯書在隋朝時因為官方禁止而絕跡，至宋時才又開始又出現，因此現今傳世的緯書內容原本就真假難斷。而從這裡出現「十翼」來看，後世偽託杜撰的意味更濃了。

其次，文中的「鳳鳥不來，河無圖至」也見於《論語・子罕》子曰：「鳳鳥不至，河不出圖，吾已矣夫！」《史記・孔子世家》更說明這段話是孔子死前兩年感慨天年將盡而說的話：

魯哀公十四年春，狩大野。叔孫氏車子鉏商獲獸，以為不祥。仲尼視之，曰：「麟也。」取之。曰：「河不出圖，雒不出書，吾已矣夫！」顏淵死，孔子曰：「天喪予！」及西狩見麟，曰：「吾道窮矣！」喟然歎曰：「莫知我夫！」

孔子死於哀公十六年，享年七十三歲。哀公十四年也是孔子去世的前兩年，鉏商補獲麒麟，認為這是不祥之兆。孔子看到之後，說這是麒麟，於是有了這個感慨。但在《乾坤鑿度》的這個故事裡，則改編成是孔子初習《周易》，自覺習易不精，然後放棄一切，奮發研究易經的感慨了。

預測商瞿四十歲之後得子，而且有五個

《史記．孔子仲尼弟子列傳》記載，孔子死後，弟子對他極為思慕。弟子之中，有若長得很像孔子，於是弟子就共同立有若為師，以事奉孔子的方式事奉有若。

有一天，弟子回憶到有一回，要出門前，孔子交待弟子要帶雨具。不一會兒，果然下雨了。弟子回憶此事，就問有若說：「夫子你怎麼知道會下雨？」扮孔子的有若就說：「《詩》不是這麼說嗎：『月離于畢，俾滂沱矣。』因為昨晚月亮停在畢宿上。」改日，月亮停在畢宿上了，但竟然沒下雨。（按：「離」為附著，「月離于畢」意思為月亮附著在畢宿上。）

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商瞿年紀很大了，但還沒有兒子，他母親怕商瞿絕後，要為他再娶家室，結果孔子這時要派他到齊國去，於是商瞿母親找到孔子來求情，當時孔子說：「不用擔心，商瞿到四十歲之後會有五個兒子。」弟子們想到孔子曾這麼說，而現在也應驗了，於是就問有若：「夫子怎麼知道商瞿會有五個兒子？」

結果有若默而不語，完全回答不出來。弟子們就說：「有子避之，此非子之座也！」大概是翻桌叫有若滾的意思。

據《孔子家語》記載，齊國人梁鳣年三十了都還沒有兒子，就怪罪他妻子，想把妻子休了。他找上商瞿說這事，商瞿就拿自己當例子勸他說：「我三十八歲時也是沒兒子，我母親要幫我再娶一家室。但那時夫子派我到齊國，母親向夫子說情要把我留下。當時夫子說：不用擔心，瞿過四十歲就會有五個兒子。今天果然如此。我想，您可能只是命中註定要較晚生而已，這未必是你妻子的過錯。」

梁鳣聽了商瞿的話。結果，兩年之後真有兒子了。

商瞿小孔子二十九歲，是孔子易學的傳承人。以此推算，孔子是在六十七歲時預測商瞿四十歲後將得子。孔子七十三歲去世時商瞿才四十三歲，商瞿得到五個兒子時，孔子比較可能已經去世。所以這事可能是在孔子去世之後應驗的。

孔子是如何知道商瞿會有五個兒子的？

這的確相當讓人好奇。據說，孔子是用占筮得知的。張守節《史記正義》引《易中備》解釋為何孔子知道。《易中備》即《易緯辨終備》，但傳本的《辨終備》並無此段記載：

魯人商瞿使向齊國，瞿年四十，今後使行遠路，畏慮，恐絕無子。夫子正月與瞿母筮，告曰：「後有五丈夫子。」子貢曰：「何以知？」子曰：「卦遇大畜，艮之二世。九二甲寅木為世，六五丙子水為應。世生外象生象來爻生互內象，艮別子，應有五子，一子短命。」顏回云：「何以知之？」「內象是本子，一艮變為二醜三陽爻五，於是五子，一子短命。」「何以知短命？」「他以故也。」

根據這段記載，為了安撫商瞿母親，孔子筮了一卦，得大畜。還解釋說大畜卦是艮宮二世卦，九二爻甲寅木持世……。整個解卦內容應該有脫誤，許多字句都不甚通順。但基本上可確定這是以京房易在占解。京房易是漢元帝之後才有的占解法，這顯然是後人所杜撰的故事。此外，這事應該發生在孔子六十七歲時，而顏回在孔子六十一歲時就已不在人世。整個故事，充滿了杜撰的痕跡。

所以，孔子當初是怎麼知道商瞿四十歲之後會得子，而且會有五個兒子？最後還在他死後應驗了？這完全是個謎。而更巧的是，應驗的是他的易學傳承人。

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魯國伐越，折足反勝

王充《論衡・卜筮》記載：

魯將伐越，筮之，得「鼎折足」。子貢占之以為凶。何則？鼎而折足，行用足，故謂之凶。孔子占之以為吉，曰：「越人水居，行用舟，不用足，故謂之吉。」魯伐越，果克之。

根據《論衡》這段記載，當年魯國將征伐越國時，筮問一卦，得到「鼎折足」。以此推理，應當是鼎之蠱 ，即鼎卦九四：「鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。」子貢占解這一卦說是凶，意思是說魯國將敗，因為征伐行走要用腳。但孔子看了之後說，這一卦是吉，因為越國人水居，出門都是行舟，不用走路，所以當然是吉。後來魯國伐越，果然戰勝。

有學者以這個故事為例來說明孔子智慧高於子貢，占卦更為通權達變。然而，這個卦例實在大有問題。首先，這一段經文《繫辭傳》中有孔子的註解，說：「言不勝其任也。」再就故事內容來說，這種占解法只是在玩弄文字耍小聰明，而且完全不符合實情。越人真的行舟而不走路？再者，越人都行舟好了，那麼不熟水性的魯國，去征伐行舟的越國，那不是駐定要敗得更慘？

孔子弟子之中，子貢「言語」是出了名的，玩弄這種言語上的小聰明，恐怕孔子還得反過來拜子貢為師。《史記》這麼說：「子貢利口巧辭，孔子常黜其辯。」

再從史實來看，翻遍《左傳》《史記》等古籍，春秋時的魯國，特別是在孔子的年代裡，並沒有征伐越國這件事，而且從當時的情勢來看，魯國似乎沒有征伐越國的條件。倒是魯國和越國之間有一段很有名的歷史與子貢有關。

齊國田常在國內作亂，又懼憚反對勢力，因此轉移目標要攻伐魯國。孔子知道了，認為這可能會是魯國的一場大災難，因此呼籲弟子出來救魯國。子路第一個挺身而出，被孔子擋下。接著子張、子石也希望幫忙，也被孔子阻止了。最後子貢出來，孔子終於同意。

子貢先是到齊國，以他三寸不爛之舌成功說服田常，讓他相信攻打吳國對他更有利。但田常說：「都已說好打魯國了，臨時改吳國，跟大臣無法交待。」子貢說：「這個讓我來處理，我會說服吳國救魯伐齊，你就順勢迎戰就好。」田常答應子貢先按兵不動，等著迎戰吳國。

接著子貢又去找吳王，說服吳王救魯伐齊，伐齊勝利後可再進一步威逼晉國，將有助於他的霸業。他還讓吳王相信，能夠說服越王一起出兵伐齊，但其實這是要讓越國空城，以乘機攻伐。吳王聽了很爽，就拜託子貢快去越國。

接著子貢到了越國，跟越王句踐說，吳王救魯伐齊，如果戰敗的話，那可是攻下吳國的大好時機。如戰勝的話，那麼吳國一定會接著近逼晉國，我可以幫大王說服晉國，讓晉國和越國合攻吳國。這是滅吳的大好時機呀。最後子貢到晉國，向晉君說明吳國的意圖之後，建議晉國養精蓄銳等著吳國。

子貢回到魯國之後，吳王夫差伐齊大勝，接著近逼晉國，晉國回擊，大敗吳軍。越王一聽消息，馬上過江襲擊吳國，夫差死。這一次不但成功救了魯國，也牽動諸侯國之間的國力消長。司馬遷評說：

子貢一出，存魯，亂齊，破吳，彊晉而霸越。子貢一使，使勢相破，十年之中，五國各有變。

這個故事在後來似乎被小說家拿來改寫。《太平御覽》引《衝波傳》：

孔子使，子貢往外而未來，謂弟子占之。遇鼎，皆言：「無下足，不來。」顏子掩口而笑曰：「無足者，乘舟而來。賜至矣，清朝也！」子貢果朝至。

孔子要出使，但子貢出門了所以沒來會合，於是叫弟子占一卦，得到鼎卦，弟子都說：「鼎下面沒腳，所以不會來。」顏子則掩口而笑，說：「沒有腳，所以是乘船來。所以子貢會來，而且是一清早就來。」果然子貢早上就到了。

《衝波傳》是一本已經散逸的志怪小說，多以孔子及其弟子的言行為題材。以「無下足」來解釋鼎卦相當奇怪，這應當是從《論衡》故事所說的「鼎折足」改寫而來，因原故事只說「鼎折足」，《衝波傳》作者不懂易經，不知這是鼎九四爻辭，就誤引為鼎卦，並用「無下足」來解釋鼎卦。至於「無足者，乘舟而來」的占解，更是完全借用了前述故事的占解方式。

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責任編輯：彭振宣

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