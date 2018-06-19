冰島足球隊與北韓足球隊背後的兩種價值觀

文：劉子正

冰島和北韓

那個冰島足球隊最讓我羡慕的是， 不是說一個人可以當導演又踢得一腳好球。

我真正羡慕的是， 他們那隊裡頭裡頭有導演，有牙醫， 好像還有木工， 老師， 他們是一群愛好足球的人，而且他們不需要「放下一切」來踢足球。

北韓足球隊就不一樣了，還記得他們上次也進來打嗎？一大堆關於他們要打輸就會被怎樣怎樣的傳說，一個「代表國家」，「為國爭光」的大帽子一扣上去，說怎麼也得勝不行啊，但是很少人會去說「他們居然也能打進世足也，真的很不容易耶」這樣的角度來看。

冰島人他們不需要「放下一切」，像我們常常在臉書上看的的勵志片一樣， 破斧沉舟把所有的事都賭注在一件事情上。

那個拉直銷的最常用的一個話術是「你現在可能過的很舒服， 但是你有想過你60歲要怎麼辦嗎？ 」

我們的社會和美國，中國的社會型態一樣， 都是高風險的社會。也就是說如果你今天在你的工作上倦怠，社會所能提供你換另外一個跑道的資源是很小的， 所有的人都潛意識的為了「人生最後十年」活著，或者是「只要我能賺到這輩子都花不完的財富就好了」。

所以臉書上常會有的一種勵志短片，「你要成功你就不能睡覺，碧昴絲有睡覺嘛？五角有睡覺嘛？」 、「朗朗練琴的時候有睡覺嘛？」

大家可能都聽過朗朗的故事，聽過他爸在朗朗小時候怎麼對他的故事——那根本是病態， 不應該是勵志的故事啊。 人生都不要了，你要成功幹嘛啊？

我們聽到李安的故事表面是鼓勵文（就是說其實不是每個人的成功都來的那麼快，你慢慢弄還是有成功的機會），但是實際上根本就是恐嚇文，因為這故事在這個社會氛圍裡它真正的訊息是——李安要是沒成功怎麼辦啊？他是不是要一輩子在家裡吃軟飯，他老婆怎麼那麼倒楣嫁給這樣的人啊？所以人一定要臥冰求鯉啊！

多的是這種故事啊，金凱瑞、湯姆漢克以前都要窮到脫褲子了， 因為他怎樣怎樣才有今天的成就，人都會想這些人怎麼成功，不會去想說這些故事背後所隱藏的更重要的問題。

啊你如果沒成功呢？是不是你這輩子就沒價值了嗎？ 可以這樣子說的嗎？

「你沒成功你就挫賽了」 我們的社會到處都是充滿這種恐嚇性質的「勵志文學」。 我們崇尚這樣的文章，就是因為我們社會是高風險性質的社會。

每個小孩子每天都練16小時鋼琴，他們全都能變成朗朗、李雲迪嗎？每個在好萊塢等機會的臨時演員，他們就算再努力也不可能每個人都能變成金凱瑞啊。

把一件事的喜好變成你這一輩子唯一的賭注，這是我們社會最變態的價值觀。

大家為了錢像是鮭魚拼了命的往上游著，為了什麼？只是為了在人老年時有個有品質的健康保險和退休金。

北歐的社會相對來說他們沒這些風險， 你走錯一段路，你再走回去你喜歡的路就好了，沒有什麼一定要怎樣就不行的事。

回到冰島的足球隊， 他們今天來打世足，大家給他鼓鼓掌歡呼， 但是他們就算沒有打的很好，他們回去當他們的導演、牙醫、木工，還有老師， 他們還是熱愛足球，沒有人會否定他們的生活價值。

也許這一年的球員天賦異稟，也許以後冰島都不會有機會再來打世界足球賽，但是那又怎樣？

人的價值不是應該只決定在一件事上面而已。

這整個社會也不應該像是北韓的足球隊一樣。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

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