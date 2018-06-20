為什麼張愛玲不能被視為「中國作家」？

文：富察

說自己是張愛玲迷，一度是非常時髦的事情。但張迷們或許不願意接受這樣的觀點——「張愛玲真實的政治身份，其實是中國（北洋）難民裔大英帝國臣民和上海自由市市民。」也即是說，她並不能被視為中國作家，所以夏志清把她列入現代中國文學史的做法是不對的，就像你不能把黃錦樹和納蘭性德列為中國作家及中國文學史，雖然他們都用漢字寫作。

當然，「漢語文學史」是可以容納這些作家和作品的，就像漢語文學史也可以納入日本人的俳句、越南人和朝鮮人的古詩、鮮卑人元好問的「問人間，情是何物，直教生死相許」。張愛玲的父系是滿化的北京人（直隸），母系則來自東南亞世界的廣東。（昨晚誠品信義店做《亦近亦遠的東南亞》 新書活動，鄭永常老師說，長江以南，包括台灣，今天的馬來西亞、印尼，都是東南亞文化圈。）廣東，是馬來世界的邊疆。

這一血統，在張愛玲媽媽——黃逸梵——身上產生了拉丁式的膚色和對殖民地貿易口岸的熱愛和依賴，導致她的婚姻破裂；在張愛玲身上產生了阿拉伯—印度文化親和力和上海—南洋二重性，將她從《紅樓夢》的世界引向《海上花》的世界。（劉仲敬）

張愛玲的父親叫張廷重，他一直覺得前妻迷戀西洋生活方式，是家庭破裂的根本原因。而他的繼室是出身大族的孫用蕃，他們活在一個新國家，但用的是已經滅亡的祖國的思維方式。而張愛玲投奔生母，去了上海自由市（大英帝國殖民地）。在他看來無異於重蹈她母親的覆轍，但他沒有反抗的理由，因為他的國（大清國）早就亡了，女兒無論如何都會長成外國人，此國與彼國有什麼區別？

「張愛玲搬到生母的家裡，以遠東第一名的成績考上了倫敦大學，但因為歐戰爆發，改去香港大學。」「倫敦大學在上海設有遠東區考場，因為上海自由市是大英帝國的一部分，如果張愛玲家在南京或北京，就根本參加不了這樣的考試。重慶和南京兩個國民政府吞併上海，是一九四三年的事情。」張愛玲在上海過寓公生活的時間，「正是第一個列寧主義殖民政權（國民黨政權）征服中國（北洋）的一九二八年。英國保護下的上海自由市對於中國（北洋）流亡者的意義，無異於十幾年前日本保護下的大連對滿洲流亡者的意義，無異於二十幾年後的美國對中年浪人張愛玲的意義。」《近代史的墮落：民國文人卷》

Photo Credit: 八旗文化

看到這裡，很多把張愛玲視為中國作家的讀者，一定有點昏頭轉向。我略微補充說明下劉仲敬的分析架構：

大清不是中國，大清涵蓋中國。 驅逐「韃虜」後、在英使團支持下成立的北洋政府，名義上是大清國的後繼國家，叫中華民國，簡稱中國。但這個「中國」繼承了滿洲皇帝治下共主邦聯（君合國）不同區域的土地和人民，包括了原本的中國土地和人民。 1928年，蔣介石北伐成功，在南京建立民國政府。是第一期列寧主義殖民政權征服中國，所以很多舊中國（北洋政府）的遺老遺少，趕緊跑到天津、上海等自由市避難。溥儀也是這個時候跑到了日本治下的大連，後面才有滿洲國的故事。 1949年，毛澤東驅逐國民黨到台灣，是第二期列寧主義殖民政權征服了蔣介石的新中國，建立了自己的新新中國（當然，毛澤東號稱北京政權是新中國，蔣介石的是舊中國；這正像蔣介石的南京政權號稱自己是新中國一樣。）這些「以中國之名」的政權，在劉仲敬的解釋體系裡，其實都是蘇聯殖民政權，就像上海自由市是大英殖民自治城邦一樣。

所以，劉仲敬的結論是：張愛玲真實的政治身份，其實是中國（北洋）難民裔大英帝國臣民和上海自由市市民。她父親的祖國和她自己的祖國，分別亡於共產國際侵略者在遠東的第一期殖民和第二期殖民。

共產國際第一期殖民政權（國民政府）為了篡奪滿洲帝國和中國（北洋）統治者對諸亞和諸夏的歷史權利，自稱新中國。新中國的發明，製造了兩個中國的混亂。新中國的實質意義，就是要滅亡中國（舊中國）。共產國際第二期殖民政權（中共政權）為了盜竊新中國的發明，又把第一期殖民政權打成新中國的叛徒和中國（舊中國）的第二期，於是在兩個中國的混亂之外，又製造了兩個新中國的混亂。無論兩個中國還是兩個新中國，都跟大英殖民地作家和上海市民張愛玲毫無關係。

劉仲敬此處用了三個非常燒腦的比喻，讓我作為編輯非常沮喪，對自己的知識和解釋體系嚴重動搖：——她如果算中國（舊中國）人，元好問就得算魏國鮮卑人。——她如果算新中國（第一期）人，陸游就得算金國吳越人。——她如果算新中國（第二期）人，陳宜中就得算蒙古帝國契丹人。處理完張愛玲的政治身份，後面的文學評價也超級精彩。我一直覺得我很理解張愛玲的文本，但看完劉仲敬的分析，更可以把她的文和她的人生結合在一起看。我懂了！

本文經富察授權轉載，原文發表於此

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